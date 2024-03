„Stoßen personell an Grenzen“: Polizei fühlt sich von Kriminalität in Regensburg „überrollt“

Regensburg hat ein Problem mit sogenannten Mehrfachintensivtätern. Das zeigt sich auch bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für das Stadtgebiet. Spätestens im zweiten Halbjahr sei man von der Kriminalität überrollt worden, heißt es.

Jetzt sind sie also endlich raus, die offiziellen Zahlen der neuen Kriminalitätsstatistik, und am Mittwoch wurden diese dann auch im Minoritenweg bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd vorgestellt, dezidiert heruntergebrochen auf die Stadt. Ein Ende der Mutmaßungen und Spekulationen, eine Beruhigung nach der bundesweiten Hysterie um die Bahnhofsgegend, den Schwammerlpark, die neue Regensburger Bronx rund um das fürstliche Schloss?

Vermutlich nicht. Vielleicht ein bisschen. Schön wär’s. Die Zahlen sind nun auch tatsächlich nicht so, dass sie beruhigen. Eher im Gegenteil.

14.005 Straftaten: höchste Zahl seit zehn Jahren

Die Kriminalität im Stadtgebiet Regensburg hat deutlich zugenommen, nämlich gegenüber 2022 um über 15 Prozent, und zwar in fast allen Bereichen. Von 12.144 auf 14.005 Straftaten. Das ist ein deutlicher Anstieg, die höchste Zahl der letzten zehn Jahre, und die anwesenden Vertreter der Exekutive machen keinen Hehl aus der Belastung, die das für den Polizeiapparat bedeutet.

Gerhard Roider, Leiter der PI Süd, formuliert ungewöhnlich deutlich: „Wir wurden spätestens im zweiten Halbjahr von der Kriminalität überrollt.“ Mehr Diebstähle, Sexualdelikte, mehr Raub und Drogen, ein bisschen weniger Graffiti. Na immerhin.

Wie schon mehrfach berichtet, gab es besonders im Bahnhofsumfeld letztes Jahr innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums eine drastische Eskalation – bei ohnehin schon vorhandenem Milieu. Die Folgen sind bekannt: bundesweite Berichterstattung, „Angstraum Regensburg“, dann noch die Mutmaßungen über zwei Vergewaltigungen, die sich zumindest zum Teil nicht bestätigen ließen. Die Stadt befand sich, gelinde gesagt, in Unruhe, und die zuständigen Stellen reagierten im Grunde auch recht schnell.

Neues Referat für Intensivtäter, schnellere U-Haft

Ein neues Referat bei der Staatsanwaltschaft wurde im Spätherbst 2023 gegründet, um die verschiedenen Organe zu bündeln, Mehrfachtäter zu erkennen und schneller strafrechtlich zu verfolgen. Eine halbe Stelle zusätzlich stellte der Freistaat dafür zur Verfügung. Das sei „schon eine Hausnummer“, heißt es bei dem Presstermin am Mittwoch.

Zur Einstufung als „Mehrfachintensivtäter“ (eine entsprechende Ermittlungsgruppe gibt es bereits seit 2019) ist es nun nicht mehr zwingend notwendig, ein Gewaltdelikt begangen zu haben (wobei es sich schon um eine gewisse Anzahlt von „wertigen Straftaten“ handeln muss und niemand erfasst wird, der dreimal einen Schokoriegel geklaut hat).

Bei der Beurteilung der persönlichen Situation des Verdächtigen zählt das Ankerzentrum nicht mehr als fester Wohnsitz, was die Erfolgsaussichten für einen U-Haft-Befehl gegen entsprechende Tatverdächtige erhöht. So soll der Problematik begegnet werden, dass spürbare Konsequenzen oft lange ausbleiben.

Tunesier bei den Tatverdächtigen deutlich überrepräsentiert

Nach wie vor stehe man allerdings vor der Schwierigkeit, Täter aus dem Zuwanderer-Umfeld wieder abschieben zu können, da diese meistens keinen Pass haben und ihre Heimatländer sie auch nicht ohne weiteres zurücknehmen, heißt es am Mittwoch.

Was sich schon im letzten Herbst angedeutet hat, bestätigt sich auch jetzt in den gültigen Zahlen: bei den Tatverdächtigen deutlich überrepräsentiert sind tunesische Asylsuchende. Deren Anerkennungsquote liegt derzeit bei etwa zwei Prozent. Seit Ende 2022 ist die Oberpfalz in Bayern für das Herkunftsland zuständig – das bedeutet, dass zunächst einmal alle Menschen aus Tunesien im Ankerzentrum in Regensburg untergebracht werden. Im Durchschnitt sind das etwa immer 300 Personen, insgesamt waren im letzten Jahr 758 Menschen aus Tunesien im Ankerzentrum.

Einige wenige begehen eine Vielzahl an Straftaten

Die Polizei legt Wert auf die Feststellung, dass der Großteil der tunesischen Asylbewerber nicht straffällig wird – ein kleiner Teil fällt allerdings so massiv auf, dass es nicht wegzudiskutieren ist. Einige wenige begingen eine Vielzahl von Straftaten, sagt Roider. 26 Prozent aller Tatverdächtigen insgesamt seien Mehrfachtäter.

1.221 Tatverdächtige mit zwei bis vier Straftaten pro Kopf listet die polizeiliche Statstik auf, 234 mit fünf bis neun Taten, 53 Tatverdächtige werden für jeweils zehn bis 19 Delikte verantwortlich gemacht und 17 Personen hat die Polizei wegen 20 Straftáten und mehr pro Kopf im Fokus. Zum Vergleich: lediglich eine Straftat schreibt die Regensburger Polizei insgesamt 4.352 Verdächtigen zu.

Von den nun als mögliche Intensivtäter identifizierten Tatverdächtigen befinden sich 46 in Untersuchungshaft – auch das eine beeindruckende Anzahl angesichts der relativ kurzen aktiven Zeit des neuen Referats. 41 von ihnen stammen aus Tunesien. Noch deutlicher wird das Verhältnis angesichts eines weiteren Vergleichs: Tunesier sind für 14,5 Prozent aller Straftaten in Regensburg verantwortlich, stellen aber nur 0,14 Prozent der Einwohner.

Wann nennt man die Nationalität?

Natürlich bleiben nach wie vor Einheimische die stärkste Tätergruppe, aber alleine innerhalb des letzten Jahres habe sich die Straftaten, bei denen ein Zuwanderer Tatverdächtiger war, mehr als verdoppelt, und innerhalb dieser Gruppe stammten wiederum 18,5 Prozent aus Tunesien.

Die Nennung der Nationalitäten ist und bleibt journalistisch schwierig; der Pressekodex ist in dieser Hinsicht zu Recht vorsichtig: „Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse.“ Als Beispiel für die Gründe einer Nennung wird ausdrücklich die Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppe derselben Herkunft erwähnt, als ausdrückliches Beispiel auch: „Täter ist Flüchtling und hat auf seiner Migration bereits vergleichbare Straftaten begangen.“

Die aufgeheizte allgemeine Diskussion sowie die rechte Stimmungsmache führen andererseits fast zur Verpflichtung, jedem Bericht die Nationalität beizufügen, schon um darauf hinzuweisen, dass es nach wie vor auch genug deutsche Täter gibt.

Diebstähle und Rohheitsdelikte sind am häufigsten

Bei einem aktuellen Fall am Regensburger Hauptbahnhof, wo vergangenen Freitagabend ein 32-Jähriger bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt wurde und bei einem der beiden Tatverdächtigen ein verbotenes Messer sichergestellt wurde, schießen in den sozialen Medien angesichts der nicht genannte Nationalität bereits die Spekulationen ins Kraut. Es handelt sich um zwei Deutsche – 15 und 20 Jahre alt.

Die Gruppe der Zuwanderer fällt allerdings weit überproportional auf, und das ausdrücklich ohne die Einrechnung von Verstößen gegen das Ausländerrecht. 3.133 deutschen Tatverdächtigen in Regensburg im letzten Jahr standen 2.744 Nichtdeutsche gegenüber, bei einem Bevölkerungsanteil von knapp unter einem Fünftel.

„Sorgenkind“ Raub

Beim größten Teil der erfassten Taten handelt es sich mit über 40 Prozent um Diebstähle (5.754), gefolgt von den Rohheitsdelikten (2.147), und auch der Raub sei „eines unserer Sorgenkinder“, so Robert Fuchs, Chef der Regensburger Kripo.

Die Zahl der Raubdelikte hat um 77 Prozent zugenommen seit letztem Jahr (von 61 auf 108), und bei drei Viertel der Fälle waren die Täter Nichtdeutsche. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Delikte zu zwei Dritteln im öffentlichen Raum verübt wurden, was das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nicht zu Unrecht beeinträchtigt.

Bandenstrukturen sehr wahrscheinlich

Auf Nachfrage räumen die Polizeivertreter ein, dass manches auf organisierte Bandenstrukturen hindeutet. Die Art und Weise, auch der Umfang der Diebstähle. Der Umstand, dass etwa gestohlene Handys binnen kurzer Zeit im nordafrikanischen Raum auftauchen würden, legten diesen Verdacht nahe, sagt Fuchs. Ebenso die Organisation des Drogenhandels im Bahnhofsumfeld. Um das genauer zu ergründen und hieb- und stichfest zu beweisen, wären aber aufwändige Struktur-Ermittlungen notwendig.

Auch die Justiz musste bereits reagieren: weil sich diese Strukturen offenbar auch im Gefängnis weiter erhalten, hätten etliche der Tatverdächtigen und Verurteilten über verschiedene Haftanstalten verteilt werden müssen, so Fuchs.

DEZ, Arcaden und Bahnhof sind Hot Spots für Ladendiebe

Vor einigen Jahren habe es schon einmal eine vergleichbar homogene Gruppe an ausländischen Tätern gegeben wie aktuell die tunesischen Staatsbürger, wird berichtet, nämlich Moldauer. Die seien aber fast ausschließlich durch Diebstähle aufgefallen. Damals, 2018, wurde ein Großteil dieser Gruppe nach Schwandorf verlegt – woraufhin dort die Zahlen gestiegen seien, heißt es.

Die Ladendiebstähle in Regensburg konzentrierten sich im letzten Jahr zu 60 Prozent auf DEZ, Arcaden und Bahnhof; der Facebook-Hilferuf eines Edeka-Betreibers im DEZ spiegelt sich in diesen Zahlen wider. Auch osteuropäische Tätergruppen waren hier aktiv, die tunesischen Verdächtigen scheinen in dieser Hinsicht vielfältiger aufgestellt zu sein. Sie werden in fast allen Bereichen auffällig, von Diebstahl über Raub, Drogenhandel bis hin zu Sexualstraftaten (13 Fälle von insgesamt 206 Sexualdelikten in Regensburg).

Drogenhandel offensiver und aggressiver

Mehrfach wird am Mittwoch eine veränderte Qualität der Delikte angesprochen: Drogendealer gehen im Bahnhofsumfeld recht aktiv und unbeschwert auf Kundenakquise, von Polizeistreifen lassen sie sich so gut wie gar nicht beeindrucken, werden schnell aggressiv, auch ertappte Ladendiebe setzen sich nicht selten gewaltsam zur Wehr.

Man hat, zumindest bis zum Einsatz der verschiedenen Maßnahmen rund um den Park herum, recht ungeniert das Areal für sich beansprucht. Bei einem Spürhundeeinsatz wurden innerhalb kurzer Zeit elf Drogenverstecke entdeckt. Armin Glötzl, Leiter der PI Nord, merkt dementsprechend an, dass man „leider eine ausgeprägte BTM-Szene“ habe – schon seit längerem genieße Regensburg einen entsprechend zweifelhaften Ruf.

Beschaffungsprostitution und Sexualdelikte

Damit einher gehen Beschaffungskriminalität und -prostitution; in diesem Kontext ist wohl auch die zweite vermeintliche Vergewaltigung an der Römermauer zu sehen. Dass dabei auch die Ausbeutung Drogenabhängiger moralisch verwerflich und gleichzeitig juristisch problematisch ist, wird beim Pressegespräch am Mittwoch klar, ebenfalls die Schwierigkeiten, gerichtsverwertbare Aussagen zu erlangen.

Auch um die Statistik selbst gab es im Vorfeld Diskussionen: Warum erst so spät, weshalb wird nicht früher und mehr kommuniziert? Das Beispiel der beiden vermeintlichen Vergewaltigungen alleine zeigt schon, wie vorsichtig gerade in diesem Bereich mit Zahlen umzugehen ist. In der kürzlich im Stadtrat diskutierten Eingangsstatistik der Polizei – die erfassten Strafanzeigen – wurden sie noch als solche gezählt, bei der nun veröffentlichten Auslaufstatistik – die von der Polizei für die Staatsanwaltschaft abgearbeiteten Fälle – nicht mehr.

Kripochef: „Wir stoßen personell an Grenzen.“

Kripochef Fuchs erwähnt eine weitere Problematik: in die Statistik fließt nur ein, was von der Behörde zur Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden konnte – und er gesteht freimütig ein, dass das mit dem Abarbeiten immer schwieriger wird, weil ständig neue Fälle hinzukämen und man nicht zum Verschnaufen käme. „Wir stoßen personell an Grenzen.“

Da klang Polizeipräsident Thomas Schöniger im Dezember noch optimistischer: „Wir können diese Aufgabe erfüllen,“ sagte er damals mit Blick auf das Bahnhofsumfeld. Vielleicht, aber möglicherweise dann nur so grade noch, möchte man heute hinzufügen.

Partymeile Petersweg zum „gefährlichen Ort“ erklärt

Die Partymeile rund um den Petersweg wird, ebenso wie das Bahnhofsumfeld, mittlerweile auch als sogenannter „gefährlicher Ort“ klassifiziert, und dort konnte nun ganz kurzfristig, vermutlich aufgrund mangelnder Fledermaus-Populationen, eine Videoüberwachung installiert werden.

Die Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass der betrunkene Partygast nach wie vor das bevorzugte Opfer sei, was sich auch an den Fallzahlen rund um das Wochenende herum zeige. Über 400 Straftaten gab es im Discoumfeld Petersweg – 80 Prozent davon zwischen Donnerstagnacht und Sonntagfrüh.

Die Videoüberwachung und Verbesserung der Beleuchtungssituation im Schwammerlpark soll im Lauf dieses Jahres fertiggestellt werden. Die nahenden warmen Temperaturen werden zeigen, was sich verändert hat seit letztem Herbst.

„Die Polizei alleine kann das nicht mehr händeln.“

Der Ausblick, den nicht nur Gerhard Roider gibt, klingt düster: „Die Polizei alleine kann das Problem nicht mehr händeln.“ Als Kapitulation soll das aber bitte nicht verstanden werden, sondern auch als Aufforderung an die Bürgerschaft, aufmerksam zu sein, die Polizei zu rufen und auch Anzeige zu erstatten. Und als Klarstellung, dass die Arbeit nur gemeinsam mit den Organen der Judikative erledigt werden kann. Und mit den notwendigen gesetzlichen Grundlagen und politischen Voraussetzungen.