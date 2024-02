„Derzeit kein dringender Tatverdacht“: Nun auch Zweifel an zweiter Vergewaltigung im Regensburger Bahnhofsumfeld

Die Meldungen über zwei möglicher Vergewaltigungen im Bahnhofsumfeld sorgten für Angst, Aufregung und politischen Aktionismus. Eine Tat stellte sich als frei erfunden heraus, nun gibt es auch beim zweiten Delikt Zweifel.

Zwei angezeigte Vergewaltigungen binnen einer Woche waren es, die den Fokus überregionaler Medien auf die Situation am Regensburger Hauptbahnhof gerichtet hatten (Bild-Schlagzeile: „Wie die Angst nach Regensburg kam“).

WERBUNG

Es folgte ein Antrag der AfD im bayerischen Landtag, ein Brandbrief des CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Aumer an Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann kündigte einen Besuch in Regensburg an. Ein Elternbrief der nahegelegenen St.-Marien-Schulen wurde von Rechtsextremen instrumentalisiert. Es ist lediglich ein Auszug der Reaktionen, die es gab.

Tatverdächtige aus der U-Haft entlassen

Bereits seit knapp drei Wochen ist mittlerweile bekannt, dass eine angebliche Vergewaltigung am helllichten Tag mitten im Park nicht stattgefunden hat – gegen das vermeintliche Opfer wird wegen des Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Am heutigen Dienstag wurde nun bekannt, dass es auch am zweiten Sexualdelikt erhebliche Zweifel gibt.

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Nachmittag mitgeteilt hat, wurden zwei Tunesier, 20 und 22 Jahre alt, die seit dem 26. Januar in Untersuchungshaft saßen, auf freien Fuß gesetzt. Ein dringender Tatverdacht sei „derzeit nicht mehr gegeben“.

Wie berichtet, hatten zwei Passanten am 25. Januar, um kurz vor acht Uhr abends die Polizei geholt, weil sie Hilferufe gehört hatten. Die unmittelbar darauf eintreffende Streife fand eine 29-jährige Frau vor, welche angab, von zwei Männern vergewaltigt und ausgeraubt worden zu sein. Wenig später nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest.

„Handlungen im Einvernehmen“?

Zwischenzeitlich wurden die beiden vernommen. Sie gaben laut polizeilicher Pressemitteilung an, „dass die Handlungen im Einvernehmen mit der 29-Jährigen stattgefunden hätten“. Diese Aussagen „sowie die Auswertung der weiteren Beweismittel insbesondere die Sichtung der Videoaufzeichnungen am Bahnhof“ hätten den zuständigen Haftrichter bewogen, die beiden Männer zu entlassen. Die Ermittlungen zu den Tatumständen laufen derweil weiter.

Vieles deutet darauf hin, dass die Tat in Zusammenhang mit Drogen stehen könnte. Wie die Polizei unserer Redaktion auf Anfrage mitteilte, hatte die Frau angegeben, die beiden Männer beim Busbahnhof „um Kleingeld gebeten zu haben und dann mit diesen zur vor allem nachts schlecht einsehbaren Römermauer gegangen zu sein“. Die Geschädigte sei „den Beamten bei der Anzeigenaufnahme intoxikiert“, also unter dem Einfluss von Drogen stehend, erschienen, heißt es weiter.

Probleme am Hauptbahnhof gibt es

Unbestritten ist, dass die Kriminalität im Bahnhofsumfeld von Regensburg seit Mitte 2023 gestiegen ist. Seit November gibt es deshalb eine eigene Ermittlungsgruppe bei der Kripo und ein Sonderreferat bei der Staatsanwaltschaft – über 30 Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Mutmaßliche Intensivtäter, die in der großen Mehrheit aus Tunesien stammen. Insgesamt leben etwa 300 Menschen auzs Tunesien in Asylunterkümften in Regensburg. Vornehmlich werden die Tatverdächtigen des gewerbsmäßigen Diebstahls und wegen mittlerer Körperverletzungsdelikte beschuldigt, wie die Staatsanwaltschaft zuletzt mitgeteilt hat.

Unbestritten ist auch das die Zahl der Sexualdelikte im Bahnhofsumfeld gestiegen ist, nach Informationen unserer Redaktion auf etwa 15. Welche „Qualität“ diese Delikte haben, ist bislang nicht bekannt. Den Anstieg der Kriminalität im Bahnhofsumfeld, auch bei Sexualdelikten, bestätigt die Polizei zwar mittlerweile seit Monaten, verweist aber, wenn man Genaueres erfahren will, stets auf den offiziellen „Verkündungstermin“ im März.

Dass die Angst vor „einem Täter, der im Gebüsch sitzt und Frauen angreift“ trotz aller bestehenden Probleme am Bahnhof nicht der Realität entspricht, betonte zuletzt aber Daniel Dorner-Bornschlegel, Sachgebietsleiter für Kriminalitätsbekämpfung im Polizeipräsidium Oberpfalz. „Dieses Narrativ stimmt nicht“, so der Kripobeamte.