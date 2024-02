Sexualisierte Gewalt gegen Frauen: Expertenrunde in Regensburg sieht mehr Fälle und mehr Brutalität

Fachgespräch "Frauen in Not"

Es braucht mehr Plätze in Frauenhäusern und mehr öffentliches Bewusstsein für sexualisierte Gewalt in den eigenen vier Wänden – das sind zwei Schlussfolgerungen, die sich aus dem Fachgespräch „Frauen in Not“ ableiten lassen. Viele Fragen zur Situation in Regensburg blieben mangels konkreter Daten unbeantwortet.

„Wir sprechen nicht von einem Täter, der im Gebüsch sitzt und Frauen angreift“, sagt der Kripobeamte Daniel Dorner-Bornschlegel. „Dieses Narrativ stimmt nicht.“ Die Sicherheitslage am Regensburger Hauptbahnhof ist natürlich auch ein Thema beim Fachgespräch zu sexualisierter Gewalt gegen Frauen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Carolin Wagner hat dazu am Donnerstag eine Expertenrunde ins Wartenbergzimmer beim Bischofshof am Dom geladen, die sie eher moderiert als dass sie sich selbst in den Vordergrund drängt.

Obwohl Dorner-Bornschlegel, Sachgebietsleiter für Kriminalitätsbekämpfung im Polizeipräsidium Oberpfalz, in diesem Rahmen berichtet, dass die Zahl sexueller Übergriffe in Regensburg zugenommen hat und obwohl er insbesondere den Anstieg solcher Delikte im öffentlichen Raum – Hotspots sind der Bereich um den Hauptbahnhof und das „Vergnügungsviertel“ rund um die Obermünsterstraße – als „erschreckend“ bezeichnet, ist seine Botschaft dieselbe wie auch die aller anderen Beteiligten: „Die überwiegende Anzahl der Übergriffe findet in den eigenen vier Wänden statt.“

Sexualisierte Gewalt gegen Frauen: Meist nur geringes Interesse

Auch deshalb, weil der Täter häufig der Partner oder ein enger Verwandter ist, geht die Polizei von einer hohen Dunkelziffer im Bereich der (sexualisierten) Gewalt gegen Frauen aus, noch höher als die generelle Formel, derzufolge auf eine entdeckte Straftat zehn nicht entdeckte kämen.

Misshandlung und Vergewaltigung in den eigenen vier Wänden erreicht trotz der ungleich höheren Zahl selten die breite öffentliche Aufmerksamkeit. Anders als die vermeintliche Vergewaltigung am helllichten Tag beim Hauptbahnhof durch Männer mit „arabischem Aussehen“, die es – wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat – am Ende gar nicht gab.

Betroffene dieser Gewalt sind in der übergroßen Masse der Fälle Frauen. Das sagt beispielsweise Hermann Gammer von der Opferschutzvereinigung Weißer Ring. Er beklagt, dass es an Plätzen in Frauenhäusern fehle und dass man derzeit – komplett ehrenamtlich organisiert und auf Spenden angewiesen – auch über keine Schutzwohnung verfüge, in der man Betroffene unterbringen könne.

Oberbürgermeisterin: Regensburg braucht ein weiteres Frauenhaus

Evelyn Kolbe-Stockert, Stadträtin und ehrenamtlich im Frauen- und Kinderschutzhaus des katholischen Sozialdienstes aktiv, berichtet von einem Fall, in alle Kinder sofort unter dem Tisch verschwanden, sobald es an der Haustür klopfte. Oder von einem sechsjährige Sohn, der schließlich die Polizei rief. Zuvor war seine Mutter von ihrem Partner immer wieder misshandelt worden, hatte ihm aber immer wieder verziehen und nie die Behörden eingeschaltet.

„Die Polizeibeamten waren total fertig, als sie gesehen haben, wie professionell der kleine Junge das alles in die Wege geleitet hat“, so Kolbe-Stockert. Da müsse schon einiges vorgefallen sein. Die Zahl der Plätze in den Frauenhäusern entspreche zwar den Vorgaben für die Stadt Regensburg – es gibt je nach Belegung etwa 16 Zimmer. Es kämen aber auch Betroffene aus dem Landkreis, die Zahlen stiegen und viele müssten – mangels bezahlbarem Wohnraum – lange bleiben.

Man brauche ein weiteres Frauenhaus räumt auch OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer ein, die kurz vorbei schaut. Notfalls müsse man Stadtbau-Wohnungen zur Verfügung stellen.

Frauennotruf: 1.300 Gespräche in einem Jahr

Auch beim Regensburger Frauennotruf steigen die Zahlen stetig, konstatiert dessen Leiterin Petra Siegrün. 1.300 Gespräche in einem Jahr habe man zuletzt registriert. Dabei gehe es „nahezu ausschließlich um Beziehungstaten“. Auffällig sei, dass sich immer mehr jüngere Frauen und Mädchen meldeten und die Zunahme an Brutalität. „Vergewaltigung ist keine Form des sexuellen Aktes, sondern Gewalt mittels Sexualität“, macht Siegrün deutlich. Es gehe um Demütigung, um Unterdrückung, um Beschmutzung. Und dabei gehe es immer gewalttätiger zu.

Natürlich könne die Steigerung der Zahlen auch daher rühren, dass sich etwas im Bewusstsein von Frauen geändert habe und mehr Betroffene von sexualisierter Gewalt darüber sprächen und das Dunkelfeld verließen. „Es gibt aber auch Anhaltspunkte, dass auch die Gewalt zunimmt“, sagt die Pädagogin.

Durch den leichten Zugang zu Pornographie bekämen oft schon sehr junge Menschen ein verzerrtes Bild von Beziehung und Sexualität. Der Mann, der allzeit bereit sei und die allzeit willige Frau, der all das gefallen müsse. Das Bild, dass eine Beziehung in erster Linie aus Sex bestehe. Sexuelle Praktiken, die weder üblich noch altersgerecht seien. Zur Sprache kommen am Donnerstag beispielsweise Achtklässlerinnen, die sich über Analverkehr unterhalten hätten.

Prostitution: „immer menschenverachtendere Dinge gefordert“

Die Bestandsaufnahme von zunehmender Brutalität deckt sich auch mit Erfahrungen von Kerstin Neuhaus, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim „Bündnis Nordisches Modell“, das sich für ein Sexkaufverbot nach dem Vorbild mehrerer skandinavischer Länder einsetzt. Von Prostituierten würden „immer menschenverachtendere Dinge“ gefordert. „Diese Frauen haben kaum einen Spielraum, um Nein zu sagen.“ Auch Neuhaus macht als einen der Gründe für diese Zunahme von Gewalt die Omnipräsenz von Pornographie und die dort gezeigten gewalttätigen Praktiken aus.

Bemerkenswert: Das EU-Parlament stuft gemäß einem Bericht des „Ausschusses für die Rechte der Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter“ vom letzten August Prostitution grundsätzlich als Gewalt gegen Frauen ein. Darin gefordert wird die Entkriminalisierung aller „Anbieterinnen“ in der Prostitution – nach dem Vorbild des nordischen Modells. Bestraft werden sollen die Profiteure: Zuhälter und Freier.

EU-Richtline: Einheitliche Definition von Vergewaltigung scheitert auch an Deutschland

Die Einstufung von Prostitution als Gewalt betont auch die Rosenheimer SPD-Europaabgeordnete Maria Noichl, gleichstellungspolitische Sprecherin der S&D-Fraktion im EU-Parlament. Noichl wirbt für die kurz vor der Verabschiedung stehende EU-Richtlinie zum besseren Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt. Konkret werden beispielsweise Strafen für gewisse Delikte europaweit vereinheitlicht – Stalking im Internet, Zwangsheirat und weibliche Genitalverstümmelung. Aber es gibt auch verbindliche Standards für Plätze in Frauenhäusern – einen pro 10.000 Einwohner.

Auf eine einheitliche Definition von Vergewaltigung gemäß der Formel „Nur Ja heißt Ja“ konnten sich die EU-Staaten hingegen nicht einigen – das scheiterte auch am Widerstand Deutschlands.

Gewalt gegen Frauen: „häufigste Menschenrechtsverletzung weltweit“

Dennoch sieht Noichl das Papier als großen Schritt in die richtige Richtung. Europa bekomme damit zum ersten Mal überhaupt eine Richtlinie zu Gewalt gegen Frauen. Diese Gewalt sei ein „strukturelles Problem“ und allein angesichts der schieren Zahl die „häufigste Menschenrechtsverletzung weltweit“, so Noichl. „Eine Mehrheit wird von der anderen Mehrheit tagtäglich bedrängt.“

Fragen zur Zahl der Taten in Regensburg, ob nun im öffentlichen Raum oder zuhause, ob der durch die Debatte zum Bahnhofsumfeld entstandene Eindruck zutreffe, dass bei Übergriffen im öffentlichen Raum eine bestimmte Tätergruppe überrepräsentiert sei oder nicht, bleiben weitgehend unbeantwortet. Kriminalrat Dorner-Bornschlegel verweist mit Bedauern auf den Termin im März, dann wenn die offizielle Statistik mit dem Placet von oben vorgestellt wird.

Als Tendenz bei den Gesamtstraftaten für 2023 zeichne sich zwar ab, dass die Zahl der deutschen Tatverdächtigen stagniere und die der tatverdächtigen Zuwanderer, häufig Tunesier, zunehme, vor allem im Bereich des Hauptbahnhofs, so Dorner-Bornschlegel. Um welche Dimensionen es dabei geht, wie die Daten beim Thema sexualisierte Gewalt insgesamt für Regensburg aussehen und welche Konsequenzen daraus abgeleitet werden könnten, wird mangels Grundlage nicht diskutiert.