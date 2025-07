Fataler Millionendeal am Hollerweg: Stadt Regensburg hält Kritik für „unfair“

Ein Baugebiet gekauft und ein Biotop erhalten. Womöglich acht Millionen Euro in den Sand gesetzt. Hinweise ignoriert und eine nachlässige Prüfung. Wir haben die Stadt Regensburg zu mehreren Kritikpunkten in Zusammenhang mit dem fragwürdigen Grundstückskauf am Hollerweg konfrontiert und stellen hier die Fragen und Antworten (sprachlich leicht geglättet und zum besseren Verständnis gestrafft und ergänzt) zur Diskussion.

Die Stadt Regensburg hat die 2,2 Hektar am Hollerweg im Sommer 2022 angekauft. Ihre letzte Auskunft war, dass die Fläche zuvor mehrfach unter Beteiligung verschiedener Ämter in Augenschein genommen wurde. Durch welche Ämter konkret?

WERBUNG









Ja, es gab Ortstermine sowohl vor als auch nach dem Erwerb. Daran beteiligt waren insbesondere das Liegenschaftsamt, Bauordnungsamt (Umlegungsstelle) und das Stadtplanungsamt.

Zuletzt haben Sie mir – kurz gefasst – mitgeteilt, dass der nun festgestellte Sandmagerrasen schwer zu erkennen sei und das Biotop deshalb vor dem Ankauf nicht bemerkt wurde. Wir haben die Fläche nun mit einem Vertreter des Bund Naturschutz und einem Biologen und Botaniker besucht.

Bei gemähter Wiese wurden neun Pflanzenarten bestimmt, die auf Sandmagerrasen hindeuten, darunter die Heidenelke (Rote Liste, besonders geschützt nach Bundesartenschutzgesetz). Gespräche mit Anwohnern ergaben, dass dort unter anderem eine Schlingnatter sowie der Weiße Waldportier gesehen wurden.

Der Besuch auf der Fläche und die Bestimmung der Arten dauerte keine Stunde. Zentrale Aussage des Experten: All das seien zwingende Hinweise darauf, dass es sich um Sandmagerrasen handelt dürfte. Es hätte eine weitere fachliche Begutachtung der Fläche zur geben müssen. Die Aussagen der Stadt Regensburg (dass Sandmagerasen schwer zu erkennen sei) sei „ein Schmarrn“.

Was erwidert die Stadt Regensburg darauf?

Die Fragestellung ist in dieser Form unfair bzw. beruht auf dem sog. Rückschaufehler. Sandmagerrasen sind auf den ersten Blick sehr unscheinbar, es handelt sich bei den wertgebenden Arten in der Regel um eher unauffällige, kleine Pflanzen.

Unsere Recherchen zum Hollerweg

„Skandal“ am Keilberg, 3. Juli

Millionendeal vom Schreibtisch aus?, 9. Juli

Fläche besichtigt, aber Biotop nicht erkannt, 11. Juli

Wie nachlässig prüfte die Stadt?, 18. Juli

Kartiert wird in der Regel während der Wachstumsperiode von Mitte April bis Mitte Oktober, wobei die Blütezeit der wertgebenden Arten bzw. eine Kartierung vor der Mahd zu bevorzugen ist. Der Kartierzeitraum im Mai (so beauftragt durch das Stadtplanungsamt im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 287 Keilberg – Hollerweg) war sehr geeignet.

Beispiel: Die Art Platterbsen-Wicke (Vicia lathyroides) konnte nach Aussage des Gutachterbüros am 6.5.2025 sehr gut kartiert werden, war aber am 21.5.2025 kaum noch sichtbar. Eine Kartierung dieser Art im Juni/Juli ist eine deutlich größere Herausforderung.

Mit biologischer Fachkenntnis ist der Wert der Wiese grundsätzlich erkennbar, für die Kartierung werden in der Regel Experten (Botaniker) herangezogen, denn hier ist eine sehr sichere Artenkenntnis beispielsweise von sich sehr ähnlichen Unterarten notwendig.

Zudem spielt neben der Inaugenscheinnahme des Grundstücks auch das Prüfen von Kataster und Kartierungen eine wichtige Rolle. Diese lieferten aber eben keine entsprechenden Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Biotops.

Ist es üblich, dass eine Fläche zum Ziel der Bebauung angekauft wird und diese zuvor nur – so mein derzeitiger Eindruck – oberflächlich betrachtet wird?

Grundstücke werden im Vorfeld des Erwerbs geprüft. Die Prüfung beinhaltet unter anderem zum Ankaufszeitpunkt vorliegende bzw. öffentlich einsehbare Informationen wie Biotop-, Denkmal- und Altlastenkartierung und umfasst darüber hinaus die Prüfung des Grundbuchs auf etwaige Belastungen und Hinweise sowie die Prüfung der rechtlichen Gegebenheiten wie Miet-/Pachtverträge. Zur Prüfung gehören daneben auch Ortstermine.

Trifft es zu, dass die Stadt Regensburg (und mindestens eine Stadtratsfraktion, die Grünen) bereits Ende 2021 von Anwohnern insbesondere auf zwei Punkte hingewiesen wurde: Die Kartierung der Biotope im damaligen Bebauungsplan Hollerweg ist nicht mehr aktuell. Es ist von einer deutlich größeren Biotopfläche auszugehen. Zudem gab es Kritik daran, dass die Stadt Regensburg die damals bereits bekannten Biotop durch Fäll- und Mäharbeiten massiv schädigen würde.

Am 02.02.2022 wurde eine ursprünglich anonyme Mitteilung über den Bund Naturschutz an das Stadtplanungsamt weitergeleitet. Die darin enthaltenen Informationen zu Natur- und Artenschutz betreffen die bereits bekannten Biotopflächen im ursprünglichen, kleineren Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses (östlicher Bereich). Die Informationen wurden in das Bebauungsplanverfahren eingeführt.

Eine umfassende Kartierung erfolgte (siehe nächster Punkt). Eine Bewertung erfolgt im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB im laufenden Bebauungsplanverfahren. Der Bund Naturschutz hat eine schriftliche Rückmeldung des Stadtplanungsamtes mit Datum vom 09.02.2022 erhalten.

Zudem hat sich ein Bürger mit E-Mail vom 03.12.2021 in Bezug auf die Biotope im ursprünglichen Geltungsbereich an das Umweltamt gewandt. Auch diese Informationen wurden innerhalb der Verwaltung weitergeleitet. Hierüber wurde der Bürger vom Umweltamt informiert.

Wann wird die aktualisierte Biotopkartierung der Öffentlichkeit vorgestellt?

Die Kartierung wird voraussichtlich nach der Sommerpause vorgestellt.

Wie wir ebenfalls durch Gespräche mit Anwohnern erfahren haben, zog die im September 2021 gestartete Vermarktung der am Ende von der Stadt angekauften Fläche reges Interesse auf sich. Es seien potentielle Käufer mit Autonummern „von Starnberg bis Sylt“ auf der Fläche gesichtet worden. Hat die Stadt den Ankauf getätigt, weil sie am Ende die einzig verbliebene Interessentin war oder wurde von einem eventuellen Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht?

Von Verhandlungen mit auswärtigen Interessenten ist der Stadt Regensburg nichts bekannt. Einem Eigentümer steht es allerdings frei, mit unterschiedlichen Interessenten zu verhandeln. Von einem Vorkaufsrecht wurde nicht Gebrauch gemacht. Die Stadt Regensburg hat den Erwerb getätigt, weil damit der städtische Grundbesitz wesentlich arrondiert und im Anschluss der Umgriff des bereits laufenden Bauleitplanverfahrens beinahe verdoppelt werden konnte.