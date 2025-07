Geldverschwendung der Stadt Regensburg am Hollerweg: Fläche besichtigt, aber Biotop nicht erkannt

Nach Veröffentlichung unseres letzten Berichts zu dem überteuerten Grundstücksankauf am für den Bebauungsplan Hollerweg und mehrfacher Nachfragen, erklärt die Stadt Regensburg nun: Man hat die Fläche im Vorfeld doch in Augenschein genommen. Doch so ein Biotop sei nur schwer zu erkennen.

Am 24. Juni wird die aktualisierte Biotopkartierung für das Regensburger Stadtgebiet erstmals öffentlich vorgestellt. Unserer Redaktion liegt bereits jetzt ein Auszug für die zwei Hektar vor, die 2022 für mehrere Millionen von der Stadt für das geplante Baugebiet am Hollerweg in Keilberg angekauft wurden.

Wer Planzeichung und Legende betrachtet, muss zu dem Schluss kommen, dass hier keinerlei Bebauung möglich ist. Lediglich vereinzelte Punkte sind als artenarmes Grünland und damit theoretisch bebaubare Fläche gekennzeichnet. Der Rest: gesetzlich geschützter Sandmagerrasen und gesetzlich geschütztes artenreiches Extensivgrünland.

Sandmagerrasen „nicht immer und auf den ersten Blick erkennbar“

Entgegen unserer letzten Berichterstattung stellt die Stadt Regensburg nach mehrfachem Nachhaken nun klar: Sowohl im Zuge der Kaufverhandlungen als auch nach dem Ankauf der zwei Hektar, kolportierter Preis rund sieben Millionen Euro, habe es „wiederholt Ortstermine – auch mit verschiedenen städtischen Ämtern“ gegeben.

Aber: „Bei keinem dieser Termine war für die Beteiligten erkennbar, ob bzw. inwiefern Sandmagerrasen vorlag.“ Dieser sei „nicht immer und auf den ersten Blick als solche erkennbar“, sagt die städtische Pressestelle. Und auch im Kataster und der damaligen Biotopkartierung sei dieser nicht verzeichnet gewesen.

Veraltete Biotopkartierung war bekannt

Dass diese Biotopkartierung veraltet war, wusste die Stadt allerdings bereits seit spätestens 2021. Im damals beschlossenen Beschluss zur Aufstellung eines ersten Bebauungsplans für den Hollerweg und noch vor dem Ankauf der Fläche, hieß es bereits:

„Die zuständigen Ämter haben bereits rückgemeldet, dass die Kartierungen (der Biotope, Anm. d. Red.) nicht mehr in Lage und Umfang mit dem Bestand übereinstimmen.“

Vor diesem Hintergrund ist nur schwer zu verstehen, warum eine genauere Begutachtung der Fläche unterblieb. Dass es am Keilbergs Sandmagerrasen gibt ist nämlich bekannt.

Stadt ging von Dauergrünland aus

Unklar bleibt auch, ob sich das Biotop nach dem Ankauf 2022 noch weiter vergrößert haben könnte. Andere, angrenzende Flächen privater Investoren wurden weiter als Ackerland bewirtschaftet, um bis zur Bebauung die Entstehung eines Biotops zu verhindern.

Das war bei den zwei Hektar, die von der Stadt gekauft wurden, nicht der Fall. „Man ist bei Abschluss des Kaufs davon ausgegangen, dass es sich bei der angesprochenen Fläche um Dauergrünland handelt“, so die Auskunft der Pressestelle. Dieses habe man weiter so genutzt, wie zuvor – also das Gras gemäht und antransportiert.

Genaue Prüfung beim Umwandlung in Ackerland, aber nicht beim Ankauf für mehrere Millionen

„Ein sofortiges Umbrechen von Dauergrünland in Ackerland nach dem Erwerb wurde als aktive Maßnahme, um ein mögliches Biotop zu verhindern, durch die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht veranlasst“, heißt es weiter.

Begründung: Dafür hätte es eine Genehmigung gebraucht. Bemerkenswert: Im Rahmen eines solchen Genehmigungsverfahrens wäre das passiert, was die Stadt im Vorfeld des Ankaufs unterließ: „Die umzubrechende Fläche wäre unter anderem auf das Vorliegen gesetzlich geschützter Biotope geprüft worden.“

Ein Fehler, der vermeidbar war

Damit kann man es drehen und wenden, wie man will: Die dafür Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung haben für einen völlig überteuerten Preis eine Fläche als Bauland angekauft, die sich dafür nicht eignet. Ohne eine entsprechende Prüfung, die selbst bei einer Umwandlung von Grünland in Ackerfläche vorgeschrieben gewesen wäre.

Dieser millionenteure Fehler wäre bei entsprechender Sorgfalt, die man angesichts der im Raum stehenden Summe erwarten muss, vermeidbar gewesen. Am 29. Juli soll das Thema nun in öffentlicher Sitzung im Planungsausschuss diskutiert werden.