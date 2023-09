Grüne fordern: Schraubt die Bank zurück ans Klo

In der Debatte um die abgeschraubte Sitzbank am teuersten Klohäuschen Regensburgs hat sich die Stadtratsfraktion der Grünen mit einem Brief an die Oberbürgermeisterin gewandt.

Die Kritik am Vorgehen der Stadt Regensburg beim Toilettenhäuschen mit Unterstand am Schwanenplatz zieht weitere Kreise. Nun hat sich die Stadtratsfraktion der Grünen eingeschaltet und fordert, die kürzlich abmontierte Sitzbank wieder anzubringen.

WERBUNG

WERBUNG

„Gerade städtische Gebäude müssen für alle Bürger*innen der Stadt Raum bieten“, so Stadträtin Theresa Eberlein. „Dabei ist es egal, in welcher Lage sie sich gerade befinden. Dass nun Menschen durch diese Maßnahme verdrängt werden sollen, halten wir in jeder Hinsicht für den falschen Ansatz.“

Zur Vertreibung von Obdachloser: Stadt schraubt Bank ab

Wie bereits letzte Woche berichtet, hatte das Amt für Hochbau die Bank abschrauben lassen. Der überdachte Wartebereich sei als „Schlafmöglichkeit und Pausenplatz von Obdachlosen“ genutzt worden sei, aber auch als „Stützpunkt zur Fütterung von Tauben“, hieß es zur Begründung. Dies habe zu Müll, aber auch zu Polizeieinsätzen geführt. Deshalb habe man die Bank bis auf weiteres entfernt.

Im Nachgang zu unserer Berichterstattung wurden mehrfach Protestnoten von Unbekannten im Wartebereich hinterlassen.

Zuletzt wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von Aktivistinnen einen Schlafplatz aus Paletten mit Matratzen und Bettzeug als alternative Möglichkeit zum Nächtigen in dem 900.000-Euro-Bau aufgestellt.

Kritik an obdachlosenfeindlicher Architektur

Verbunden war dies mit Kritik am Vorgehen der Stadt Regensburg gegen Obdachlose und die obdachlosenfindliche Architektur, die man nun hier plane. Hintergrund: Anstelle der Bank denkt die Stadt laut einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion nun über Klappstühle oder eine „Stehhilfe“ nach.

Schilder und provisorisches Bett ließ die Stadt Regensburg noch am selben Tag entfernen.

Schreiben an Oberbürgermeisterin

Die Grünen legen nun am heutigen Freitag weiter mit Kritik nach. Man habe Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer einen Brief geschrieben (hier als PDF).

„Wir sprechen uns dafür aus, die Bank wieder zu installieren“, so Stadträtin Wiebke Richter. „Das Gebäude sollte wirklich allen Menschen dienen. Und es gibt ebenso Menschen, die selbst keinen sicheren Rückzugsort haben und für die eine wind- und regengeschützte Sitzbank die einzige Möglichkeit ist, einmal zu ruhen oder zu schlafen“, so Richter weiter. „Auch für diese Menschen muss Platz in unserer Stadt sein.“

Kritik am Luxusklo

Gleichzeitig kritisiert Richter die Bezeichnung des Baus als Luxusklo. Die behindertengerechte Toilette, auch „Toilette für alle“ genannt, sei kein Luxus, sondern eine notwendige Teilhabevoraussetzung „für viele Menschen in unserer Stadt“. Tatsächlich macht, wie berichtet, die speziell ausgerüstete behindertengerechte Toilettenkabine nur einen Bruchteil der Gesamtkosten mit von knapp 900.000 Euro aus.

So gibt es beispielsweise High Tech-Türöffner und allerlei Schnickschnack. Gästeführer, die sich an unsere Redaktion gewandt haben, kritisieren gegenüber unserer Redaktion, dass dies gerade für ältere Menschen nicht wirklich brauchbar sei.

Der Türöffnungs- und schließmechanismus sei wenig intuitiv, die Türen schwer zu öffnen und es komme häufig vor, dass die Türen nicht verschlossen blieben und man beim „Geschäft“ überraschend Gäste bekomme.

Doch das nur am Rande.

Sozialbürgermeisterin räumt fehlende Räume ein

Zuletzt war es vor allem eine ältere Frau, welche die die nun entfernte Sitzbank als Schlafplatz genutzt hatte. Gerade für alleinstehende Frauen, die wohnungslos sind, gibt es bislang keine passenden Angebote in Regensburg.

Das hat die dafür zuständige Sozialbürgermeisterin Astrid Freudenstein heute in einem Bericht der Regensburger Zeitung eingeräumt. Die Stadt sei da bereits dran und wolle „zeitnah“ nachjustieren“, so Freudenstein weiter.

Für obdachlose Frau war der Platz „optimal“

Gegenüber Streetworkern, aber auch Nachtschwärmern, die mit der obdachlosen Frau ins Gespräch gekommen waren, hatte diese sinngemäß erklärt, dass der Wartebereich im Klohäuschen für sie „optimal“ gewesen sei. Einerseits windgeschützt, andererseits aber auch beleuchtet und damit mit einem gewissen Schutz vor Übergriffen.