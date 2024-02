Hitler, Strauß und ein Arsch mit Ohren: „Teuflische Jahre“ in Regensburg

Günter Grass in die Walhalla, ein Arsch mit Ohren als Nationalpreis, eine Gewerkschaft für Arbeitgeber – beim Kunst- und Gewerbeverein Regensburg gibt es eine sehenswerte Ausstellung zu den teuflischen Jahren der Zeitschrift Pardon. Aktuelle Bezüge unbedingt gegeben.

Franz Josef Strauß und Ulrike Meinhof in inniger Umarmung, samt Handgranate und der Ansage: „Auf weitere gute Zusammenarbeit!“. Heute mag so ein Bild, gezeichnet zumal, dem Betrachtern ein Schmunzeln entlocken, vielleicht zum Nachdenken anregen. Bei manchen, längst nicht bei den meisten und schon gar nicht bei allen.

WERBUNG

Als die Pardon es in ihrer Juni-Ausgabe 1972 auf den Titel setzte, flankiert durch Artikel mit Überschriften wie „Aktion Schweinerüssel“, zeitigte es beim damaligen CSU-Vorsitzenden fast schon bizarre Reaktionen.

Humorloser „Südstaatler“ mit polarisierendem Naturell

Strauß strengte nicht nur zu eine Unterlassungsklage gegen die Satire-Zeitschrift an. Er versicherte zudem „an Eidesstatt“, dass er „zu keiner Zeit eine direkte oder indirekte Verbindung zur Baader-Meinhof-Bande gehabt“ und „weder selbst noch über eine dritte Person mit der ‘Rote Armee Fraktion’ (RAF) (…) einen Vertrag geschlossen“ habe. Begleitet wurde dies von spöttischer Berichterstattung über den „Südstaatler“ Strauß – beispielsweise durch den Spiegel.

Mehr Infos

Seine ausgesprochen humorlose Reaktion begründete ein Referent des bayrischen Potentaten damit, dass Satire etwas sei „für Leute(…), die höher stehen, das Differenzierungsvermögen des Durchschnitts aber eher gering“ und wenn er, Strauß, nicht dagegen vorgehe, dann bleibe „an jemandem, der von seinem Naturell so polarisierend wirkt“, etwas hängen.

Es ist nur einer von nicht wenigen Treffern ins politische Herz der Bundesrepublik, welche die Pardon in den 20 Jahren ihres Bestehens landete. 1962 gegründet in einer Nachkriegsgesellschaft, die den Mief der 50er Jahre noch nicht abgeschüttelt hatte, unter dem Eindruck von Kaltem Krieg, Spiegel-Affäre und dem langjährigen Lieblingsgegner Strauß, war die BRD für die Zeitschrift mit dem Teufelchen und dem doppeldeutigen Titel eine unendliche Fundgrube, um neue Formen der Satire zu erproben.

Erstmals gezeigt im Caricatura-Museum

Dass die Geschichte der 1982 eingestellten Pardon – als Nachfolgerin gilt die Titanic – noch bis 17. März in Regensburg zu sehen ist, in einer Zusammenstellung, die 2022 anlässlich des 60. Gründungsjubiläums im Oktober 2022 im Caricatura-Museum in Frankfurt am Main gezeigt wurde, ist der Grafikerin und Illustratorin Barbara Stefan und ihrer Leidenschaft für Satire und Karikaturen zu verdanken.

Über Kontakte zu Caricatura-Leiter Achim Frenz ist es ihr gelungen, die „Teuflischen Jahre“, so der Titel, in die Räume des Kunst- und Gewerbevereins in die Ludwigstraße zu holen. Gegliedert in 15. Kapitel wird eine Mischung aus politischer Geschichte mit vielen Bezügen und Denkanstößen zur Gegenwart geboten, Kunst und Karikatur, Humor und Satire, in der man sich über Stunden verlieren und über die man trefflich diskutieren kann.

Die Neue Frankfurter Schule in einem Blatt

Hochkarätige Karikaturisten und Autoren versammelten sich unter dem Dach der Pardon, darunter – eine willkürliche Auswahl – Erich Kästner, Loriot, Chlodwig Poth, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass, kurzzeitig und – als eine der wenigen Frauen – Alice Schwarzer, F.K. Waechter, Hans Traxler, Günter Walraff, Robert Gernhardt… Zu ihren besten Zeiten erschien das Magazin in einer Auflage von 300.000 verkauften Exemplaren. Erst später wurde der Begriff der Neuen Frankfurte Schule geprägt für die Autoren und Zeichner, die sich bei der Pardon zusammentaten.

Für Hans Traxler, der 1951 von Regensburg nach Frankfurt ging, dort 1962 in die Dienste von Verleger Hans A. Nikel trat und zur Gründungsmannschaft der Pardon zählt, war dieses Engagement ein Befreiungsschlag. Anstatt drei Witzzeichnungen täglich abliefern zu müssen, die im Veröffentlichungsfall zehn D-Mark einbrachten, kam er hier in eine Redaktion, die Experimentierfeld und Talentschmiede war. Traxler traf auf Gleichgesinnte wie Kurt Halbritter, der Hitlers „Mein Kampf“ und den Alltag des Nazi-Kleinbürgers mit fast 200 Karikaturen in Grund und Boden zeichnete, die 1968 auch in Buchform erschienen.

Hitler in der Südsee, den Volkswartbund im Nacken

Überhaupt Hitler, die Schuld der Eltern-Generation und das Schweigen nach dem Krieg ist immer wieder Thema in der Pardon. In einer Foto-Reportage wird 1972 aufgedeckt: „Noch ist Deutschland nicht verloren“. Der Führer lebt und hat seine Ideen auf einer Südseeinsel umgesetzt, schwülstige Kunst-Zitate, Traumschiff-Romantik und postkolonialistische Vorurteile, von denen auch die Pardon-Redaktion nicht frei war, inklusive. Ein US-Schauspieler wurde eigens als Hitler engagiert, um auf der Frankfurter Buchmesse ein Spektakel zu veranstalten – ein weiterer Aufreger.

Was sich wie ein roter Faden durch die Pardon zieht, ist der „Umgang mit dem Problem des Weiblichen“. So nennt es der Künstler Toni Kobler, der in regelmäßigen Abständen (das nächste Mal am 10. März) und auf Anfrage durch die Ausstellung führt. Die Entdeckung der Pille, sexuelle Revolution, „mein Bauch gehört“ mir bei gleichzeitigem Widerstand der alten Eliten bot der Pardon ein „Spielfeld der Provokationen“.

Den regelmäßigen Abbildungen nackter Frauen und Titeln wie „Deutschlands Mädchen: Im Bette unbesiegt“ folgt der (durchaus eingepreiste und erwünschte) Gegenwind – in Form von Klagen durch kirchliche Tugendwächter wie dem damals noch aktiven „Volkswartbund“. Dies bietet wiederum Stoff für neuerliche Provokation.

Sexuelle Befreiung, Sexismus oder Verkaufsförderung?

Man mag darüber diskutieren, ob es sich bei dem Hang zu so viel Nacktheit im Heft um die „Fortsetzung der sexuellen Befreiung mit anderen Mitteln“ handelte, wie Romanist Jochen Mecke bei einem Vortrag „aus der Sicht eines Boomers“ im Rahmen des Begleitprogramms hofft. Oder um den damals gesellschaftsimmanenten Sexismus, der auch in der Pardon-Redaktion herrschte. Oder schlicht um eine verkaufsfördernde Maßnahme.

Vom Rundgang mit Kurator Gerhard Kromschröder, Art Director und stellvertretender Chefredakteur der Pardon, wird kolportiert, dass er just mit Blick auf jenes Cover, auf dem sich die Pardon-Männer mal nackt zeigten, angemerkt hat, dass man die dennoch abgebildete nackte Frau durchaus mit einem dickeren, die Brüste verdeckendem Strich hätte durchstreichen können.

Kriegsverbrecher Nixon, Wiedereröffnung des KZ Dachau und Angst vor Machtübernahme durch Strauß

„Die Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu erregen, waren damals überschaubar“, sagt Kobler. Was in den wenigen Zeitungen, die es gab, abgedruckt wurde, stieß auf Resonanz.

Spiegel und Stern begannen zunehmend, über die neusten Aktionen der Pardon zu berichten – sei es das fiktive Begräbnis von Richard Nixon auf dem Friedhof für Kriegsverbrecher in Landsberg, die vorgebliche Wiedereröffnung des KZ Dachau anlässlich der Notstandsgesetzgebung oder der in Pardon angebotene „CSU-Exilreisedienst“ im Zuge der Kanzlerkandidatur und drohenden Machtübernahme durch Franz Josef Strauß.

„Prozesse suchen, Proteste provozieren“

Die Reaktionen auf Provokation waren halbwegs kalkulierbar in einer Gesellschaft, die bei aller Kontroverse zwischen Eltern- und Kinder-Generation weit homogener war als heute. Chlodwig Poth riet bereits in der ersten Ausgabe: „Wir könnten Prozesse suchen, aufregende und nicht zu teure, Proteste provozieren bei den zahlreichen Verbänden, Vereinigungen und Vereinen.“

Und er behielt damit recht: Strauß, der Volkswartbund und auch Helmut Kohl, dem oft nachgesagt wurde, er hätte Sinn für Satire und Humor, weil er nie gegen die Titanic vorging, deren Lieblingsobjekt des Spotts er war, zog diese Lehre erst nach einer Klage gegen die Pardon – wegen einer eher süßen Karikatur, die ihn als nackten Adonis zeigt, der „Freiheit statt Sozialismus“ besingt. Dem anfänglichen Mut zur Provokation in der Redaktion folgten Hornhaut und irgendwann eine gewisse Routine.

Der Erfolg, den diese Ironie, diese Überzeichnung der Realität mit überraschenden Wendungen zeitigte, sei auch aufgrund des damals herrschenden gesellschaftlichen Konsens möglich gewesen, sagt Kobler. Einer Tatsachenkultur, die trotz aller Unterschiede für die übergroße Mehrheit galt. In Zeiten von Trump, alternativen Fakten und Hypermoralismus kaum noch vorstellbar. Da ist eher glaubwürdig, dass Meinhof und Strauß nicht nur unabsichtlich zusammengewirkt haben.