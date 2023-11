Kosten versiebenfacht: Warum der Verkehrsgarten in der Guerickestraße die Stadt Regensburg viel teurer kommt

Es sollte ein kleines, größtenteils gefördertes Vorzeigeprojekt werden. Jetzt stehen statt 150.000 Euro, von denen die Stadt Regensburg nur 60.000 tragen sollte, aktuell 450.000 Euro im Investitionsprogramm – für einen eingezäunten Verkehrsgarten.



Es ist eine der kleineren von vielen interessanten und innovativen Ideen, die der Regensburger Stadtrat am 25. Juli 2019 mit einem mehrheitlich gefassten Beschluss festzurrte und dessen Inhalt in einer fast 200 Seiten starken Publikation des Amts für Stadtentwicklung festgehalten wurde. Dieses integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept, Kurz: ISEK, sollte, so steht es im Geleitwort von Stadtoberhaupt Gertrud Maltz-Schwarzfischer, nichts weniger sein als „ein genauer Fahrplan für die weitere Entwicklung des Inneren Südostens in den kommenden Jahren“.

Erarbeitet wurde es binnen dreier Jahre von mehreren städtischen Fachämtern, unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie viele Akteuren aus den Stadtteilen. Neben zahlreichen, eher allgemein gehaltenen Zielen enthält es rund 80 teils sehr konkrete Maßnahmenvorschläge. Dazu gehört zum Beispiel – um zwei größere Projekte zu nennen – das Begegnungszentrum in der Guerickestraße, aber auch der „Sportpark Ost“, Leichtathletikhalle und Hallenbad. Dazu gehört aber auch, das ist etwas kleineres, ein Verkehrsgarten an der Guerickestraße, gleich ums Eck vom Begegnungszentrum.

Der Plan: Öffentlich zugänglich, „Potenzial zur Mehrfachnutzung“, Fördergelder

In der ISEK-Publikation (hier als PDF-Download) heißt es dazu:

„In der vierten Grundschulkasse ist ein Verkehrssicherheits- und Fahrradtraining verbindlich vorgeschrieben. Da die beiden in der Stadt Regensburg bestehenden Verkehrsgärten bereits ausgelastet sind, wird an der Guerickestraße ein neuer Verkehrsgarten geplant, um den gestiegenen Bedarf zu decken. Zusätzlich kann der Verkehrsgarten zur Integration beitragen.“

Abseits der „traditionellen“ Nutzung zum Fahrradtraining und der Fahrradprüfung unter polizeilicher Anleitung sollte die Fläche nämlich auch außerhalb der Schulungszeiten genutzt werden können und ein „breites Nutzungsspektrum“ ermöglichen. Die Nutzung als Spiellandschaft außerhalb der Schulungszeiten wird als „Potenzial zur Mehrfachnutzung“ genannt, aber auch privat organisierte Fahrradkurse für Geflüchtete.

150.000 Euro werden als notwendige Investitionskosten genannt – und weil der Verkehrsgarten öffentlich zugänglich und der Integration dienlich sei, gebe es auch 60 Prozent Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Soziale Stadt“. Bei der Stadt blieben damit lediglich 60.000 Euro hängen. So der Stand 2019.

Die Realität: Eingezäunt, abgesperrt und viel, viel teurer

Vier Jahre später ist klar: Der Verkehrsgarten kostet das Dreifache der 2019 veranschlagten Kosten. 450.000 sind im Entwurf für das aktuelle Investitionsprogramm für das (bereits fertiggestellte) Projekt eingeplant. Und anders als noch 2019 in Aussicht gestellt gibt es dafür auch keine 60 Prozent Förderung, sondern Null.

Die Stadt macht auf Nachfrage, warum man nun das Siebeneinhalbfache dessen ausgeben muss, was 2019 noch veranschlagt war, zum einen Preissteigerungen, einen zunächst nicht bekannten Altlastenverdacht sowie die vorgeschriebene Einbindung der Archäologie als Gründe geltend. 250.000 Euro hätten die Tiefbauarbeiten – als das Anlegen einer asphaltierten Radlübungsstrecke – nunmehr gekostet.

Außerdem habe man bei der ursprünglichen Planung zunächst noch kein „Betriebsgebäude“, einen Aufenthaltsraum mit Büro und Lagerräume für die Ausstattung, miteinkalkuliert, das mit etwa 120.000 Euro zu Buche schlägt.

„Nicht durch die Städtebauförderung förderfähig“

Hauptgrund aber, dass die gestiegenen Kosten nun samt und sonders bei der Stadt hängen bleiben, ist, dass es keine Fördergelder gibt. Das liegt daran, dass sich schlicht nicht an das eigene Konzept und die unter Bürgerbeteiligung hochtrabend formulierten Ideen gehalten hat – das Gelände ist weder öffentlich zugänglich noch integrativ noch zur Mehrfachnutzung vorgesehen.

Der Verkehrsgarten, dessen großes Potenzial man 2019 noch angepriesen hatte, ist umgeben von einem der nicht eben wenigen Zäune, die in der Guerickestraße stehen oder neu aufgestellt wurden. Und deshalb, weil das Grundstück nicht öffentlich zugänglich ist, sei die Maßnahme auch „nicht durch die Städtebauförderung förderfähig“, heißt es knapp auf entsprechende Nachfrage von der städtischen Pressestelle.

Ein Stadtrat fragt, erhält aber keine Antwort

Im Stadtrat aufgefallen ist die Kostenmehrung und der Wegfall der Fördermittel nur wenigen. Mehrfach nachgehakt hat insbesondere Jakob Friedl – zum Beispiel am 19. Oktober in öffentlicher Sitzung des Stadtrats und am 8. November bei einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Eine Antwort erhalten hat er bislang nicht. Sie wurde ihm schriftlich in Aussicht gestellt.

Auf Nachfrage unserer Redaktion zeigt Friedl sich enttäuscht darüber, dass die Vorschläge aus dem ISEK – etwa die zusätzliche Nutzung des Verkehrsgartens als Spielfläche und eine Mehrfachnutzung durch andere zivilgesellschaftliche Akteure – nicht aufgegriffen wurden. „Hätte sich die Stadtverwaltung der ämterübergreifenden Herausforderung einer bis zu 60 Prozent förderfähigen integrierten Stadtplanung gestellt, so wäre ein besseres Ergebnis zustande gekommen und es hätte sehr viel Geld eingespart werden können.“

Kommentar