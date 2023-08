Letzte Generation protestiert in Regensburg: Zehn Verkehrsblockaden an einem Tag

Klimaaktivistinnen blockierten in Regensburg an mehreren Knotenpunkten den Verkehr. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Ein „Vorgeschmack“ auf Proteste in München solle das sein, kündigt die Letzte Generation an. Man wolle auf den „Verfassungsbruch“ der Bundesregierung aufmerksam machen.

„Des kann doch ned sei, oder? Zefix! Fahr weg etz! Spinn ned umananda.“ Die beiden Insassen des grauen BMW-Kombi – laut Nummernschild aus dem Landkreis Regensburg – sind sauer. Lautstark reden sie auf den Rollifahrer mit Warnweste ein, der sich ihnen bei der Autobahnauffahrt Pfaffensteiner Tunnel in den Weg stellt. Sie reißen ihm und seiner Begleiterin das Transparent aus den Händen und werfen es auf den Asphalt. Dann zerren sie den Elektrorollstuhl samt Besitzer mit sichtlicher Mühe und vor sich hin schimpfend von der Fahrbahn auf den Bürgersteig.

Mit einem „Depp, du“ verabschieden sie sich zurück ins Auto und wollen losfahren. Doch da steht er schon wieder auf der Straße und murmelt: „Rufen Sie doch die Polizei.“ Während die beiden Männer anschließend weiter auf den Rollifahrer einreden, kommt irgendwoher aus einem anderen Auto weiter hinten ein Mann mit Sonnenbrille angerannt, reißt einen anderen, der die Situation gerade filmt, zu Boden und schlägt einer jungen Frau, ihr Handy aus der Hand, während die „Presse! Presse!“ ruft.

Am Vormittag waren neun Kreuzungen dicht

Es ist eine der heftigeren von zahllosen Szenen, die sich am Montagvormittag an mehreren Verkehrsknotenpunkten in Regensburg abspielen, wo sich Aktivistinnen der Letzten Generation auf die Fahrbahn geklebt haben. Es ist wohl der Urlaubszeit und dem damit verbundenen geringeren Verkehrsaufkommen geschuldet, dass es übertrieben wäre, von Ausnahmezustand zu sprechen. Aber chaotisch geht es dennoch zu.

„Um 8.15 erhielten wir die erste Meldung einer Blockade“, so eine Polizeisprecherin. Binnen kürzester Zeit wurden Beamte des Polizeipräsidiums Oberpfalz, der Bereitschaftspolizei und Unterstützungskräfte aus Mittelfranken am Vormittag dann zu insgesamt neun Kreuzungen gerufen, um den Verkehr umzuleiten, die Aktivisten von der Fahrbahn zu holen und Auseinandersetzungen mit allzu aufgebrachten Verkehrsteilnehmern zu verhindern.

Mehrere Aktivisten vor Blockade abgefangen

Unter anderem an der Frankenstraße in Steinweg, an der Kreuzung Isarstraße/Brennesstraße beim Alex-Center, an der Abfahrt der Nibelungenbrücke stadteinwärts, an der Furtmayrstraße bei der Galgenbergbrücke, an der Friedenstraße bei den Arcaden, an der Osttangentenabfahrt zur Landshuterstraße, in der Laaberstraße und – wie erwähnt – an der Auffahrt zur A93 ging teilweise bis kurz vor Mittag nichts mehr.

Denn auch wenn es der Polizei teilweise recht rasch gelingt, den Verkehr um- und die im Stau stehenden Fahrzeuge abzuleiten, auch wenn die Aufnahme der Personalien mittlerweile routiniert über Excel-Listen abgearbeitet wird, wo die Namen zum Teil nur noch abgehakt werden und auch wenn die Einsatzkräfte immer mehr Erfahrung beim Lösen der festgeklebten Hände von der Fahrbahn mitbringen, dauert das alles und das Wegtragen der Aktivistinnen eben doch seine Zeit.

Mindestens eine weitere geplante Blockade verhindern die Einsatzkräfte offenbar, weil sie bereits um kurz vor acht mehrere Menschen in der Nähe des Hauptbahnhofs abfangen und vorübergehend in Gewahrsam nehmen.

„Nur ein Vorgeschmack“auf München

„Nur ein Vorgeschmack“ solle Regensburg sein, auf das, was München erwarte, kündigt die Letzte Generation in einer Pressemitteilung an. Dort wollen die Klimaaktivisten erstmals am Donnerstag den Verkehr großflächig lahmlegen und die Landeshauptstadt „wochenlang zur Protesthochburg machen“.

Aufhänger dieser verschärften Blockadeaktionen ist das kürzlich begangene 75. Jubiläum des Verfassungskonvents, der 1948 auf der Insel Herrenchiemsee stattfand. In München, der „Hochburg der politischen Blockadehaltung“ wolle man „den Verfassungsbruch der Bundesregierung“, die nichts gegen den drohenden Klimakollaps unternehme, „ins Licht der Öffentlichkeit rücken“, heißt es.

An den einzelnen Kreuzungen in Regensburg ist es am Montag das mittlerweile gewohnte Bild. Passanten, Pkw- und Lkw-Lenkerinnen diskutieren mal mehr, mal weniger sachlich mit den Blockierern. Auch wenn man den Eindruck hat, dass die Nerven dieses Mal – vielleicht hitzebedingt – schneller blank liegen als sonst.

„Vollidioten“ und „Feinde des Volkes“

Auf verschiedenen Kanälen der Letzten Generation werden (gelegentliche) Handgreiflichkeiten und (häufige) Beleidigungen ebenso dokumentiert wie Solidaritäts- und Sympathiebekundungen, die teilweise einstudiert wirken. Die Palette reicht von „Ich muss zur Arbeit“, „ich muss zum Arzt“, „ich hab da gekühlte Lebensmittel“ über „Vollidioten“ , „letzte Scheiße“ und „Feinde des Volkes“ bis hin zu „Danke, dass ihr da seid“, „Die tun wenigstens was“ und „Weiter so“.

Am Montagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, als der heutige Protest schon vorüber scheint, setzen sich erneut einige junge Männer und Frauen auf Höhe der Arcaden auf die Friedenstraße. Ein älterer Herr versucht es zunächst mit Geschimpfe, droht, alle vor Gericht zu bringen und versucht schließlich, einen der Aktivisten am Rucksack wegzuzerren. Er habe Kranke zuhause, murmelt er einmal. Dann sprüht er irgendein Spray auf Köpfe und Hände der vor ihm Sitzenden.

„Das wissen wir doch guter Mann.“

Als ein Passant dazwischen geht und ihn auffordert, doch mit den Leuten über ihre Motive zu reden statt handgreiflich zu werden, zuckt er verständnislos mit den Schultern: „Das wissen wir doch guter Mann. Aber was soll denn das bringen?“ Woanders werde ja auch nichts getan. Und in Russland, da hätte man „die schon lang weggeräumt“.

In Regensburg hat die Polizei die Situation nach einer knappen Stunde geklärt. Im Zusammenhang mit den Protesten „erfolgten bei 48 Personen, von denen sich 33 an den Fahrbahnen festklebten, weitere polizeiliche Abklärungen“, heißt es im Nachgang. Fünf Personen befänden sich gemäß richterlicher Anordnung derzeit in Gewahrsam.