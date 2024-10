Mindestens 40 Straßennamen mit NS-Belastung in Regensburg

In einem Zwischenbericht empfiehlt die Wissenschaftlerin Sabine Wein die Umbenennung von sieben Straßen in Regensburg. Nur einer der Namensgeber stammt aus der Domstadt.

Der Regensburger Kfz-Meister Franz Hartl galt nach dem Krieg als Wohltäter – und als rühriger Unternehmer. Bereits 1932 startete er seine erfolgreiche Karriere als Autohändler, damals mit den Marken Adler, Skoda und Steyr. Neben seinem Stammsitz, der „Bayern-Garage“ am Galgenberg, gründete Hartl 1960 das Autohaus Nibelungenbrücke, das nach seinem Tod von Wolfgang Jebsen übernommen wurde, der von dort zum größten Autohändler der Oberpfalz avancierte. Heute befindet sich dort das Audi-Zentrum Regensburg.

Im Jahr 1967 wurde Franz Hartl die Silberne Bürgermedaille der Stadt Regensburg verliehen. Er starb 1976 als hochgeachteter Mann. Dort wo sich unter anderem das Amt für öffentliche Ordnung und die Führerscheinstelle ist, passend zu Hartls Lebenswerk, eine Straße nach ihm benannt.

Franz Hartl: Oberführer beim NS-Kraftfahrerkorps

Diese Franz-Hartl-Straße ist eine von sieben Straßen, deren Umbenennung die Wissenschaftlerin Dr. Sabine Wein empfiehlt. Denn vor 1945 war Hartl neben seiner Karriere als Autohändler auch ein umtriebiger NS-Aktivist. Er war Mitglied der NSDAP und Oberführer beim NS-Kraftfahrerkorps (NSKK), einer paramilitärischen Unterorganisation der NSDAP, die auch an den Deportationen von Jüdinnen und Juden in die Vernichtungslager beteilgt war.

„Wir haben starken Hinweise darauf, dass er in dieser Eigenschaft auch am Novemberpogrom beteiligt war“, sagt Wein mit Blick auf Franz Hartl am Mittwoch zu den Stadträtinnen und Stadträten im Bildungsaussschuss. Unter Beteiligung des NSKK wurde in Regensburg auch die jüdische Synagoge in Brand gesteckt.

Bestandsaufnahme seit Oktober 2023

Seit Oktober 2023 untersucht Wein zusammen mit zwei studentischen Hilfskräften die Namen von Parks, Straßen und Plätzen auf eine mögliche NS-Belastung. Das Projekt ist unter anderem Ausfluss aus der Debatte um die Umbenennung des Karl-Freitag-Parks, der den Namen eines NS-Multifunktionärs trug.

Die Frauenunion hatte 2021 darauf hingewiesen und zunächst gefordert, den Park nach der damals noch lebenden Altbürgermeisterin Hildegard Anke zu benennen. Benannt wurde er, nach längerer Debatte, nun nach der jüdischen Schülerin Charlotte Brandis, die 1942 zusammen mit ihrer ganze Familie im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurde.

Um solche langwierigen Diskussionen künftig zu vermeiden und zu einem generellen Umgang mit belasteten Straßennamen zu finden, wurde Wein mit einer Bestandsaufnahme beauftragt, und damit, Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise zu geben.

Industrielle, Schriftsteller und ein Regensburger

Von den 1.345 Straßennamen, die es in Regensburg gibt, sind 131 für die Untersuchung übrig geblieben – nachdem solche aussortiert wurden, die nicht nach Personen benannt sind oder nach solchen, die noch vor dem Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurden und schon allein deshalb keine NS-Belastung aufweisen können.

Folgt man Weins Zwischenbericht, dann hat sie insgesamt 40 Namen als NS-Belastet identifiziert. Bei sieben plädiert sie gegenüber den Stadträtinnen für eine Umbenennung. Da sind zum einen die Flugzeugkonstrukteure Heinkel, Messerschmitt und Dornier, „klare Nutznießer und Unterstützer des NS-Regimes“ im Sinne der nationalsozialistischen Kriegsmaschinerie, in deren Werken Zwangsarbeiter ausgebeutet wurden.

Ähnliches gilt für die Herbert-Quandt-Allee. Die Bedingungen für Zwangsarbeiter in den Werken des 1982 verstorbenen Industriellen, der nach dem Krieg unter anderem Vorstand der VARTA-AG war, galten als besonders hart. Auf dem Gelände eines seiner Werke in Hannover befand sich ein eigenes KZ-Außenlager, inklusive Galgen und Exekutionsbereich.

Empfehlung: Umbenennen, ohne zu tilgen

Umbenannt werden sollen nach Weins Empfehlung auch die Hans-Watzlik-Straße und der Agnes-Miegel-Weg. Die beiden Schriftsteller hätten Hitler-Ehrungen verfasst, die NS-Ideologie aktiv unterstützt und seien vom Regime gefördert und geehrt worden. Miegel hatte sich nach dem Krieg nie vom Nationalsozialismus distanziert und entsprechende Forderungen explizit von sich gewiesen. Während es in zahlreichen anderen Kommunen im Fall von Hans Watzlik, er starb 1948 in Tremmelhausen, noch nach ihm benannte Straßen gibt, wurden der Miegelweg zum Beispiel in Hannover bereits 2016 umbenannt.

Bei den Umbenennungen plädiert Wein ausdrücklich dafür, die Namen nicht vollständig zu tilgen, sondern auch in solchen Fällen erläuternde Zusatztafeln mit entsprechender Kommentierung unter den neuen Straßennamen anzubringen. Für solche Tafeln spricht sie sich auch, vorbehaltlich der abschließenden Ergebnisse ihrer Forschung, mit Blick auf die derzeit 30 im Raum stehenden Namen mit einer gewissen NS-Belastung aus. Die Stadt Freiburg könne hier beispielsweise als Vorbild dienen.

Jetzt nicht „auf die Schnauze fallen“

Gegenüber den Stadträten stellt Wein klar, dass sie als Wissenschaftlerin lediglich Namen untersuche und Empfehlungen abgeben. Über das weitere Vorgehen und das Einbinden der Öffentlichkeit müsse die Politik dann entscheiden. „Davon ist meine Arbeit abgekoppelt.“

Zur Frage, wann die Öffentlichkeit eingebunden werden solle, empfiehlt sie aber doch, dass sie der Stadtrat, nach dem Vorliegen der abschließenden Untersuchung, zunächst über das generelle Vorgehen Gedanken machen solle, ehe man mit der Debatte in die Breite gehe. Damit seien andere Städte schon „auf die Schnauze gefallen“.

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer schwebt angesichts dessen eine interfraktionelle Arbeitsgruppe vor, die zusammen mit dem städtischen Expertengremium die Ergebnisse beraten soll.