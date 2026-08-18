Nach RD-Bericht: Jetzt ging es fix mit dem Glasfaseranschluss fÃ¼r Regensburger (82)
Bis Dezember sollte ein 82-JÃ¤hriger nach einem Wechsel zur Telekom auf seinen Glasfaseranschluss warten â€“ obwohl der zuvor schon Jahre funktionierte und alle Leitungen da waren. PlÃ¶tzlich ging es dann doch ganz schnell.
Nach unserem Bericht Anfang Juni Ã¼ber die Probleme, die Oswald Spangler (Name geÃ¤ndert) nach einem Wechsel von der R-KOM zur Telekom hatte, gibt es bei ihm zuhause nun wieder einen funktionierenden Glasfaseranschluss.
FÃ¼nf Wochen lang â€“ zwischen Mai und Juni â€“ waren nach dem Wechsel zur Telekom bei dem 82-JÃ¤hrigen Telefon, Fernsehen und Internet tot. Auch der Hausnotruf des BRK, auf den der PensionÃ¤r angewiesen ist, fiel aus.
Dabei hatte Spangler zuvor einen funktionierenden Glasfaseranschluss bei der R-KOM. Die wirbt zusammen mit der Telekom mit dem Slogan â€ž1 Netz fÃ¼r Regensburg â€“ 1000 MÃ¶glichkeiten fÃ¼r dichâ€œ und verspricht einen â€žinnovativen und zukunftssicheren Glasfaserausbauâ€œ.
Doch die Umstellung vom regionalen Anbieter R-KOM zum Branchenriesen Telekom gestaltete sich schwieriger als erwartet. Glasfaser sei in seiner StraÃŸe noch nicht verfÃ¼gbar, erklÃ¤rte die Telekom gegenÃ¼ber Spangler. Da mÃ¼sse er bis Ende Dezember warten.
Ein Sprecher der R-KOM rechtfertigte die VerzÃ¶gerung bei der Umstellung mit unterschiedlichen Steckersystemen und stellte eine Umstellung fÃ¼r Ende September in Aussicht. Doch nach unserem Bericht scheint einiges in Bewegung geraten zu sein.
Vor eineinhalb Wochen rÃ¼ckte ein Technikertrupp â€žwegen Wartungsarbeitenâ€œ bei Spangler an. Der splittete die seit Jahren vorhandene Glasfaserleitung beim HausÃ¼bergabepunkt in Spanglers Keller â€“ nun gibt es dort einen R-KOM- und einen Telekom-Anschluss.
Die Telekom schaltete Spanglers Leitung frei. Weitere Arbeiten waren nicht nÃ¶tig. Nun funktioniert wieder alles reibungslos.
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Kommentare (1)
Samson
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Totaler Unsinn:
â€žRoland Kittel, Unternehmenssprecher der R-KOM, widerspricht. â€žGrundsÃ¤tzlichâ€œ funktioniere die Kooperation mit der Telekom â€žauÃŸerordentlich gutâ€œ. Es gebe aber ein technisches Problem.â€œ
Da gibt es kein technisches Problem!
Die Telekom darf nicht ans Netz kommen also mÃ¼ssen von beiden Firmen Leute vor Ort gewesen sein.
Technische Probleme gibt es da nicht.
auÃŸerdem ist der hinweisen, dass die letzte Meile Glasfaser vom Verteilerkasten bis zum Haus hin, absolut Ã¼berflÃ¼ssig ist.
Als der Rentner das abgeschlossen hat, waren DrÃ¼ckerkolonnen fÃ¼r verschiedene Anbieter unterwegs und haben Ã¼berall die selbe Geschichte erzÃ¤hlt.
Jetzt hat die R-kom halt einen Splitter verbaut ohne Kunden.
Der Anschluss beim Kunden dÃ¼rfte auch nicht schneller sein als vorher.
RD 100 Punkte!