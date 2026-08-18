Nach RD-Bericht: Jetzt ging es fix mit dem Glasfaseranschluss fÃ¼r Regensburger (82)

Bis Dezember sollte ein 82-JÃ¤hriger nach einem Wechsel zur Telekom auf seinen Glasfaseranschluss warten â€“ obwohl der zuvor schon Jahre funktionierte und alle Leitungen da waren. PlÃ¶tzlich ging es dann doch ganz schnell.

Nach unserem Bericht Anfang Juni Ã¼ber die Probleme, die Oswald Spangler (Name geÃ¤ndert) nach einem Wechsel von der R-KOM zur Telekom hatte, gibt es bei ihm zuhause nun wieder einen funktionierenden Glasfaseranschluss.

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FÃ¼nf Wochen lang â€“ zwischen Mai und Juni â€“ waren nach dem Wechsel zur Telekom bei dem 82-JÃ¤hrigen Telefon, Fernsehen und Internet tot. Auch der Hausnotruf des BRK, auf den der PensionÃ¤r angewiesen ist, fiel aus.

Dabei hatte Spangler zuvor einen funktionierenden Glasfaseranschluss bei der R-KOM. Die wirbt zusammen mit der Telekom mit dem Slogan â€ž1 Netz fÃ¼r Regensburg â€“ 1000 MÃ¶glichkeiten fÃ¼r dichâ€œ und verspricht einen â€žinnovativen und zukunftssicheren Glasfaserausbauâ€œ.

Doch die Umstellung vom regionalen Anbieter R-KOM zum Branchenriesen Telekom gestaltete sich schwieriger als erwartet. Glasfaser sei in seiner StraÃŸe noch nicht verfÃ¼gbar, erklÃ¤rte die Telekom gegenÃ¼ber Spangler. Da mÃ¼sse er bis Ende Dezember warten.

Ein Sprecher der R-KOM rechtfertigte die VerzÃ¶gerung bei der Umstellung mit unterschiedlichen Steckersystemen und stellte eine Umstellung fÃ¼r Ende September in Aussicht. Doch nach unserem Bericht scheint einiges in Bewegung geraten zu sein.

Vor eineinhalb Wochen rÃ¼ckte ein Technikertrupp â€žwegen Wartungsarbeitenâ€œ bei Spangler an. Der splittete die seit Jahren vorhandene Glasfaserleitung beim HausÃ¼bergabepunkt in Spanglers Keller â€“ nun gibt es dort einen R-KOM- und einen Telekom-Anschluss.

Die Telekom schaltete Spanglers Leitung frei. Weitere Arbeiten waren nicht nÃ¶tig. Nun funktioniert wieder alles reibungslos.