„Notfalls bis nach Leipzig“: Regensburgs Naturschützer wollen gegen Industriehallen in den Schlämmteichen klagen

Zwei Hallen stehen schon, für zwei weitere läuft das Bebauungsplanverfahren. Naturschutzverbände haben Einwendungen erhoben, eine Petition gestartet und wollen im Zweifel auch durch alle Instanzen gegen das Vorhaben der Schmacks klagen.

Die geplante Bebauung der Schlämmteiche der ehemaligen Zuckerfabrik wird mit einiger Sicherheit die Gerichte beschäftigen. Das kündigt Raimund Schoberer, Regensburg-Vorsitzender des Bund Naturschutz bei einer Kundgebung vor der Ostdeutschen Galerie am Donnerstag an. Sie ist der Auftakt einer Petition gegen die geplante Bebauung des Areals mit zwei weiteren Industriehallen. Bauherrin: die Lago A3 GmbH von Ferdinand Schmack, der die Flächen 2008 zusammen mit der früheren Zuckerfabrik, dem heutigen Candis-Viertel, erworben hat.

Der Streit um die Bebauung des Areals läuft bereits seit 14 Jahren und war auch Gegenstand eines Prozesses in Zusammenhang mit dem Regensburger Korruptionsskandal. Eine erste Halle wurde unter Oberbürgermeister Hans Schaidinger genehmigt. „Gegen Recht und Gesetz“, sagt Schoberer. „Das hätte im Außenbereich nie erlaubt werden dürfen.“ Die Genehmigung für die zweite Halle wurde von Oberbürgermeister Joachim Wolbergs unterschrieben. Gegen einen Großteil der Stadtverwaltung, aber mit der Mehrheit des Stadtrats im Rücken. Nun sollen über den Bebauungsplan 195 „Südlich der Kremser Straße“ zwei weitere „Mega-Hallen“ mit einer Fläche von jeweils 3,5 Hektar auf den Weg gebracht werden.

Folgt man den Vertretern von Bund Naturschutz (BN), Landesbund für Vogelschutz (LBV), Greenpeace, und DoNaReA (Donau-Naab-Regen-Allianz), die sich am Donnerstag mit gut 40 Unterstützerinnen vor der Ostdeutschen versammelt haben, würde damit ein „Vogel- und Amphibienparadies ersten Ranges“ zerstört werden, um das „uns viele vergleichbare Städte beneiden dürften“.

Dort, im Stadtteil Irl, fänden sich die letzten Blaukehlchen-Bestände in Regensburg, sagt Tom Aumer (LBV). Es gebe Erdkröten und Laubfrösche sowie Zauneidechsen. Letztere könne man entgegen anderslautender Behauptungen auch nicht umsiedeln. Solche Versuche seien fast immer gescheitert. „Die Argumente der Schmacks für die Bebauung dieses Areals sind einfach nicht schlüssig“, so Aumer.

„Bauvorhaben erinnert an längst veraltete Denkstrukturen“

Bis Ende November hatten Bürgerinnen und Verbände die Möglichkeit, Einwendungen gegen den Bebauungsplan zu erheben. Der BN hat zusammen mit einer darauf spezialisierten Frankfurter Anwaltskanzlei eine 21-seitige Stellungnahme (hier als PDF) abgegeben, in der man das Vorhaben auseinandernimmt. „Das Festhalten an diesem Bauvorhaben erinnert an längst veraltete Denkstrukturen und widerspricht einer modernen Ausrichtung der Stadt Regensburg im Sinne einer umweltgerechten und nachhaltigen Planung“, heißt es in dem Papier, dem sich auch der LBV angeschlossen hat.

Sollte der Stadtrat nicht von sich aus diesen Bebauungsplan ablehnen, dann werde man dagegen juristisch vorgehen, sagt Schoberer. „Notfalls, wenn es sein muss, durch alle Instanzen bis zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig.“

Konkret bemängelt Schoberer beispielsweise, dass bei der Aufstellung des Bebauungsplans keine Alternativenprüfung stattgefunden habe. Wenn es Bedarf für Industrie gebe und ein Areal „aus der Not heraus“ bebaut werden müsse, dann sei auch der BN gesprächsbereit, sagt Schoberer. Das sei aber hier anders. Die Stadt sei in dem Gebiet „Großgrundbesitzer“ und Eigentümerin großer Ackerflächen. „Da ist es ausgschamt, mit einer industriellen Entwicklung genau im Biotop anzufangen.“

„Eine der geilsten privaten Ausgleichsflächen, die es gibt.“

Die von den Schmacks erstellten Ausgleichsflächen an der Donau seien zudem eine „Sowieso-Maßnahme“, die der Staat ohnehin hätte vornehmen müssen und die nun an anderer Stelle nicht mehr erfolgen werde. „Das bedeutet 100-prozentigen Ökoflächenverlust.“ Deshalb werde man mit der Klage im Zweifel auch „aufs Ganze“ gehen.

Ferdinand Schmack gibt sich einerseits zwar gelassen angesichts der Proteste – er arbeite jetzt sowieso schon bald 15 Jahre an einem Projekt, das woanders binnen zwölf Monaten umgesetzt werde. „Aber es nervt mich, wenn hier unseriös und mit Unwahrheiten gearbeitet wird“, sagt er mit Blick auf die Stellungnahme des Bund Naturschutz. Diese sei in weiten Teilen „billig, populistisch und falsch“.

Die von seinem Unternehmen umgesetzte Flutmulde sei „eine der geilsten privaten Ausgleichsflächen, die es gibt“. Die Behauptung, dass es sich dabei um eine „Sowieso-Maßnahme“ handle, entbehre jeglicher Grundlage. „Wer hätte das denn gemacht?“ Unter anderem werde dabei eine sechs Hektar große Donauinsel angelegt, auf der Vögel ungestört nisten und brüten könnten. „Ich kenne keinen Investor weit und breit, der mit einem solchen Engagement irgendwelche Ausgleichsflächen erstellt hat.“

Schmack vertraut auf Stadtrat und Gerichte

Der Bund Naturschutz müsse langsam auch mal einsehen, dass weder die Stadtverwaltung noch der Stadtrat sein verlängerter Arm seien. Er vertraue darauf, dass der Bebauungsplan dort beschlossen werde. „Dann steht selbstverständlich der Klageweg offen“, so Schmack. Er sei aber überzeugt, dass sich bereits in der ersten Instanz beim Verwaltungsgericht Regensburg zeigen werde, wer hier die Wahrheit sage und wer nicht.

Im Stadtrat hat die geplante Bebauung aktuell eine stabile Mehrheit. Bei der letzten Sitzung des Planungsausschusses im September stimmte lediglich Grüne, ÖDP und BSW-Stadträtin Irmgard Freihoffer dagegen. Bei der Demonstration am Donnerstag sichern unter anderem Astrid Lamby (ÖDP) und Oliver Groth von den Grünen den Naturschützern ihre Unterstützung zu. „Ein normal denkender Politiker, der im Interesse der Stadt Regensburg handelt, kann dem nicht zustimmen“, ergänzt Schoberer.

Eine junge Frau aus Irl, die sich dort zu Wort meldet, erzählt davon, wie sie in den letzten Jahren erlebt habe, wie ihre Großeltern enteignet und immer mehr Flächen für Straßen, Industrie und Gewerbe versiegelt worden seien. Das müsse endlich ein Ende haben.