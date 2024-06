Regensburg will „Musikdarbietungen“ in Bars und Kneipen einschränken

Vor vier Jahren schien die Debatte erledigt. Doch nun will das Ordnungsamt verstärkt gegen vermeintlich zu laute Musik in Bars und Kneipen vorgehen – nicht vornehmlich wegen Beschwerden, sondern aus genehmigungsrechtlichen Gründen.

„Was ist wichtiger?“, fragt Ex-Gastronom Phuc Huynh. „Den öffentlichen Angst-Raum wie Bahnhof, Parks oder den Neupfarrplatz abends durch die prophylaktische Präsenz vom KOS (Regensburgs kommunaler Ordnungsdienst, Anm. d. Red.) absichern und so Gewalttaten präventiv verhindern oder abends in den Bars kontrollieren, ob irgendwer seinen Hintern illegal zur Musik bewegt?“

WERBUNG









Ähnlich äußern sich mehrere Wirte und Barbetreiberinnen, bei denen unsere Redaktion nachfragt. Sie allerdings wollen sie sich durchweg nicht namentlich zitieren lassen. Man habe Angst, selbst in den Fokus des „Kommunalen Ordnungsservice“ zu geraten und Objekt von dessen „Willkür“ zu werden, heißt es. „Willkür“, die man bei der „Jagd“ der Ordnungshüter nach nicht adäquater, heißt: nicht von der Betriebsgenehmigung gedeckter Musik befürchtet. Diese hat in Schankwirtschaften laut städtischer Definition „unauffällig, beiläufig und nicht betriebsprägend“ zu sein.

Musik und Tanz: Ordnungsamt will verstärkt kontrollieren

Anlass der Ängste bei den Gastroleuten: Bei einer Zwischenbilanz des Bündnisses „Fair Feiern“ zur Abschaffung der Sperrzeit in der Regensburger Altstadt Anfang April hat das Ordnungsamt angekündigt, Bars und Kneipen verstärkt darauf zu kontrollieren, ob dort „Musikdarbietungen“ stattfinden und ob womöglich sogar getanzt wird. Das ist nämlich nur in Discos erlaubt In den Gaststätten hat das Essen und Trinken im Vordergrund zu stehen.

Man kennt diese (eigentlich erledigt) geglaubte Debatte noch aus dem Jahr 2020. Gibt es zu viele „Veranstaltungen“ in einer Kneipe (weil ein DJ die Musik auflegt)? Steht nicht das Essen oder Trinken im Vordergrund, sondern die Musik? Was ist noch Hintergrundmusik und was nicht?

Debatte bereits 2020

Mit derlei Fragen im Kopf zogen die Außendienstler des Regensburger Ordnungsamts nächtens durch die Stadt und brachten manchen Gastronomen zur Verzweiflung – bis schließlich bei einem Krisengipfel per gemeinsamer Pressemitteilung von Stadt und Gastro-Vertretern klargestellt schien:

„Primär geht es um die Lautstärke. Der Stadt Regensburg geht es natürlich um den Schutz der Anwohner. Werden diese nicht gestört, spielt es zunächst keine Rolle, ob die Musik vom Band kommt oder ein DJ auflegt.“

So argumentiert auch Karin Griesbeck von der Alten Filmbühne. „Wenn es jemand übertreibt, dann ist selbstverständlich, dass das Ordnungsamt einschreitet. Aber es kann doch nicht sein, dass alle pauschal bestraft werden, weil es bei irgendjemand anderem Probleme gibt.“

Ruhestörung: Beschwerden seit Sperrzeitabschaffung „deutlich gesunken“

Doch eine solche pragmatische Lösung gemäß der Losung „Leben und leben lassen“ scheint beim städtischen Ordnungsamt nun wieder über Bord geworfen zu werden.

Dabei gibt es ausweislich einer Pressemitteilung der Stadt anlässlich der Sperrzeitzwischenbilanz ausdrücklich keine Zunahme der Beschwerden wegen Ruhestörung – im Gegenteil: „Dadurch, dass die Kneipen und Clubs nun zu unterschiedlichen Zeiten schließen, sei die Zahl der Ruhestörungen durch umherziehende Gruppen deutlich gesunken.“

Probleme mit Vandalismus, Müll, Automatenläden und an den Disco-Hotspots

Probleme gebe es hingegen mit Müll und Vandalismus. Das Obermünsterviertel und andere Bereiche im direkten Umfeld von Discos seien „Hotspots für Lärmbelästigung, Vandalismus, Vermüllung und Wildpinkeln“. Als weiteres Problem macht Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer „das Phänomen der Automatenläden“ aus, „die nicht nur im Bereich des Jungendschutzes gefährlich sind, sondern auch viele Feiernde regelrecht einladen, sich mit günstigem Alkohol und Snacks direkt auf der Straße niederzulassen und dort zu feiern.“

Ihr verstärktes Augenmerk allerdings sollen die Beschäftigten des Ordnungsdienstes laut Ordnungsamtschef Michael Bleckmann ungeachtet all dessen auf die verstärkte Kontrolle von „einschlägigen Bars und Kneipen“ richten.

Weil es eben „viele“ Bars gebe, „die von der genehmigten Betriebsart her als ‘Schank- und Speisewirtschaft’ angemeldet sind und daher eigentlich nur leise Hintergrundmusik spielen dürfen“, sich aber, wie es in der städtischen Pressemitteilung weiter heißt, sich die fehlende Sperrzeit „zunutze machen“ und bis in die frühen Morgenstunden „Musik in Disco-Lautstärke“ spielen würden.

Beschwerden wegen Musik in Kneipen: Stadt bleibt schwammig

Vermehrte Beschwerden deshalb werden ausdrücklich nicht angeführt. Auch auf mehrfach explizite Nachfrage zu diesem Punkt bleibt man bei der Stadt schwammig. Solche gebe es zwar „auch“. Im Vordergrund scheint aber zu stehen, dass von den Ordnungshütern „darauf geachtet“ wird, „ob die Lautstärke der gespielten Musik der jeweiligen gaststättenrechtlichen Erlaubnis entspricht“. Denn „lautere als nur Hintergrundmusik“ dürfe in Schankwirtschaften nur an jährlich 24 Tagen, bei angemeldeten Veranstaltungen gespielt werden.

An den restlichen 341 Tagen im Jahr muss in Bars und Kneipen das Trinken im Vordergrund stehen, bei unauffälliger Beschallung – zumindest im Lokal. Dazu, wie man den ausdrücklich benannten Problemen von Vandalismus und Vermüllung beikommt, benennt die städtische Pressemitteilung keine Strategie. Vermutlich fehlt es beim Ordnungsdienst dafür an Personal.

Pop-Beauftragter Wagner sagt: „Mir ist jede Kneipe, die sich auch über ihr Kulturprogramm definiert, lieber als eine Kneipe, die mit ‚zwei Cocktails zum Preis von einem‘ für sich wirbt.“ Doch aus städtischer Logik steht damit, dem Trinken, genau das Richtige im Vordergrund.