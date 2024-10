â€žRein parteipolitisch motiviertâ€œ: OB kontert Kritik der CSU Regensburg an FÃ¼hrerscheinstelle

Scharfe Kritik an der Oberbürgermeisterin übt die CSU wegen langer Wartezeiten in der Führerscheinstelle. Die bezeichnet deren Äußerungen als kontraproduktiv für die Lösung der vorhandenen Probleme.

„Die CSU hat es sich auf die Fahnen geschrieben, auf die OB zu schießen und das ziehen die jetzt auf Dauer durch – auch wenn es der Sache nicht gerecht wird.“ Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer klingt verärgert. In einer Pressemitteilung poltert die CSU über „Verwaltungsversagen“ und von dem Schaden für das Ansehen der Stadt Regensburg und für den Wirtschaftsstandort, den das mit sich bringe. Verantwortlich dafür sei die Regensburger Oberbürgermeisterin.

Es geht um Probleme in der Führerscheinstelle. Die CSU, namentlich Thomas Zeilhofer, Vorsitzender der hiesigen Mittelstands-Union, spricht von monatelangen Wartezeiten und davon, dass sich „Unternehmen, die ausländische Fachkräfte für sich gewinnen können, (…) regelmäßig über zu lange Wartezeiten und Nicht-Erreichbarkeit in der Verwaltung“ beschweren würden. Diese Beschwerden seien von der Oberbürgermeisterin „offenbar ignoriert“ worden. „Die Kritik richtet sich ausdrücklich nicht gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, sondern gegen die völlig falsche Prioritätensetzung durch die Oberbürgermeisterin.“

Wartezeiten in der Führerscheinstelle: ein bundesweites Problem

Die langen Wartezeiten in der Führerscheinstelle sind kein neues Problem und seit mehreren Jahren immer wieder ein Thema. Das räumt Gertrud Maltz-Schwarzfischer ein. Aber eine Pressemitteilung „in dieser Tonart“ seien nicht hilfreich, um eine Lösung zu finden. „Das ist kontraproduktiv.“ Gerade von Verwaltungsversagen und dergleichen erschwere nämlich die Suche nach qualifiziertem Personal – und genau daran fehle es.

Ausgebildetes Personal lasse aufgrund des bundesweit herrschenden Fachkräftemangels für die Führerscheinstelle nicht mehr gewinnen, so die OB. „Wenn überhaupt, können nur noch Seiteneinsteiger eingestellt werden. Diese müssen aber für die zu erledigenden Aufgaben über einen Zeitraum von einem Jahr erst noch entsprechend qualifiziert werden.“ Dies führe zu Ausfällen im Dienstbetrieb, so dass schlicht nicht mehr Termine angeboten werden könnten.

Tatsächlich sind solche Probleme in der Führerscheinstelle kein Regensburger Spezifikum. Wer bei Google nach „Wartezeiten Führerscheinstelle“ sucht, findet Berichte aus Landkreisen und Kommunen quer durch die gesamte Bundesrepublik. So eben auch hier.

Von vier Arbeitskräften nur eine Mitarbeiterin vollständig ausgebildet

„Derzeit ist von den vier Arbeitskräften in der Antragsannahme der Führerscheinstelle nur eine Mitarbeiterin vollständig ausgebildet, die sich jedoch leider voraussichtlich bis Ende Oktober nicht im Dienst befinden wird“, sagt die OB. Eine weitere Stelle sei derzeit unbesetzt und soll zeitnah nachbesetzt werden. Im aktuellen Stellenplan sei zudem vorgesehen, eine Stelle mit wenig Stunden zu einer Vollzeitstelle aufzustocken. „Doch all das greift eben nicht sofort, wenn die Stellen nicht besetzt werden können bzw. die entsprechenden Mitarbeiter erst qualifiziert werden müssen“, so die OB.

„Hilfreicher als solche Pressemitteilungen wäre es, wenn auch die CSU die Menschen darüber informieren würde, dass die Basisleistungen rund um den Führerschein in allen Bürgerbüros angeboten werden – und zwar ohne Termin.“ Maltz-Schwarzfischer nennt unter anderem Erstanträge für die Führerscheinklassen A und B, das Ausstellen eines internationalen Führerscheins, die Anträge zum Pflichtumtausch, neuer Führerschein nach Diebstahl oder Namensänderung. „Der Großteil der Antragstellerinnen und Antragsteller ist von den Wartezeiten auf einen Termin in der Führerscheinstelle daher nicht betroffen.“

Lediglich anderweitige Dienstleistungen würden (nur) von der Führerscheinstelle nach Terminvereinbarung angeboten. Außerdem, so Maltz-Schwarzfischer seien sowohl die Verlängerung einer Fahrerlaubnis eines Berufskraftfahrers als auch die Umschreibung eines ausländischen Führerscheins auf Grund einer Arbeitsaufnahme in Deutschland „keine unvorhersehbaren Ereignisse“. Bei entsprechender Planung sei es daher auch mit den aktuellen Wartezeiten problemlos möglich, diese Anliegen zu erledigen.

„Der CSU geht es nicht um die Sache.“

Alle entsprechenden Informationen ließen sich auf der Internetseite der Führerscheinstelle finden, vieles könne online beantragt werden und weitere Online-Anträge seien in Arbeit. „In absehbarer Zeit werden alle relevanten Anträge online zur Verfügung stehen, so dass eine persönliche Vorsprache und der damit verbundene Termin vollständig überflüssig werden“, verspricht die OB. Und all das wisse auch die CSU. „Aber um die Sache geht es denen ja nicht.“

Sowohl die Darstellung, dass es „geradezu eine Flut von Beschwerden“ gebe und dass sie nicht darauf reagiere, sei schlicht falsch. „Mich erreicht im Monat vielleicht eine Beschwerde und jede einzelne davon wird beantwortet.“ Und wenn ein Anliegen existentiell sei, werde ein Termin auch vorgezogen.

Bei alledem räumt die OB ein, dass die Situation in der Führerscheinstelle mit gewissen Wartezeiten natürlich nicht das Gelbe vom Ei sei. Aber angesichts der beschriebenem Situation ließe sich daran leider nichts auf die Schnelle ändern, „vor allem nicht durch rein parteipolitisch motivierte CSU-Mitteilungen“.