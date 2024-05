„Unerträglich“, „schäbig“, „ein Skandal“: Lautstarke Demo gegen Lohndumping an Bayerns Unikliniken

Unterstützt von Pflegekräften, Politikerinnen und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft zogen die Beschäftigten der KDL GmbH am Regensburger Uniklinikum zum Domplatz – zusammen mit Kollegen aus Würzburg und Erlangen.

Sie berichten von Drohungen und Einschüchterung, davon, dass die Arbeitgeber privat daheim anrufen oder dass schon mal angeboten wird: „Ich geb dir 50 Euro extra, wenn du nicht streikst.“ Manchmal merkt man, dass die Leute, die da um am Mittwochmittag vor der Südseite des Regensburger Doms zu gut 300 anderen Menschen sprechen, es nicht gewohnt sind, hinterm Mikro zu stehen.

Die Beschäftigten der streikenden Servicegesellschaften an den Unikliniken Regensburg, Würzburg und Erlangen tun das aber trotzdem.

KDL in Regensburg, UKW in Würzburg und KSG in Erlangen – diese ausgelagerten GmbHs gehören mehrheitlich den Unikliniken und damit dem Freistaat. Bezahlt wird aber lediglich der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn für Gebäudereiniger: 13,50 Euro brutto die Stunde.

Wie „Angestellte dritter Klasse“ behandelt

Tobias, arbeitet seit über 20 Jahren in der Patientenbegleitung. Dort sei man für die Leute oft erster Ansprechpartner und bei Sprachschwierigkeiten – wegen des hohen Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund – oft auch Übersetzer. Doch er gehe heute noch genauso mit 1.500 Euro netto nachhause wie 2015. Tatjana ruft irgendwann, dass sie „die Schnauze voll“ hat, sich mit Zweit- und Drittjob über Wasser halten zu müssen, und zieht sich, als lauter Beifall aufkommt, beinahe etwas verschämt ins Publikum zurück.

Mary beklagt, dass sie von ihrem Arbeitgeber nicht länger wie eine „Angestellte dritter Klasse“ behandelt werden will. Und Flo freut sich über den großen Zusammenhalt, den es seit den drei Wochen gibt, in denen sich die KDL GmbH am Uniklinikum Regensburg (UKR) im Erzwingungsstreik befindet. „Wir lassen uns das nicht mehr gefallen“, ruft er den Anwesenden zu.

Die johlen, klatschen und pfeifen zurück. Dass diese Leute sauer sind und entschlossen hat man schon bei ihrem Demozug vom Galgenberg und durch die Altstadt zum Domplatz gemerkt.

„Dieses Lohndumping der öffentlichen Hand ist schäbig.“

Rückendeckung bekommen die Niedriglöhnerinnen von einem Großteil der Belegschaft am UKR, aber am Mittwoch tritt unter anderem auch eine Rednerin von Fridays for Future auf, die Vertreterin eines kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes und der Integrationsbeirat der Stadt Regensburg bekundet seine Unterstützung. Wie viele Bereiche in Deutschland seien auch Unikliniken stark von der Arbeit von Zugewanderten abhängig, sagt dessen Vertreterin Anna Stupavsky. Dieses „Lohndumping der öffentlichen Hand“ sei „schäbig“ und zeige, dass die Verantwortlichen „keine Respekt gegenüber den Beschäftigten und deren Arbeit“ hätten.

Diese Verantwortlichen sind am UKR der nominelle Minijob-Geschäftsführer Philipp Atzler (5.000 Euro jährliches Geschäftsführergehalt), hauptberuflich Abteilungsleiter am UKR, und der Vorstand des Uniklinikums unter Vorsitz von Oliver Kölbl. Sie verweigern seit Monaten jedwedes Gespräch über eine Angleichung der prekären KDL-Löhne an den Tarifvertrag der Länder, der ansonsten am Uniklinikum gilt. Daran hat auch der Streik bislang nichts geändert.

Obwohl laut Aussagen von verdi-Gewerkschaftssekretär Sven Czekal und Pflegekräften, die sich an der Demonstration am Mittwoch beteiligen, mittlerweile 30 Prozent der geplanten Operationen abgesagt werden mussten, obwohl es an sauberer Wäsche mangelt, der Müll sich stapelt und Essen in Pappschalen ausgegeben wird und obwohl die Klos „stinken wie Sau“.

Streikbrecher engagiert: „Das ist ein Angriff auf uns alle.“

Doch anstatt Gesprächen drohte UKR-Vorstandschef Oliver Kölbl den Streikenden erst kürzlich schriftlich mit dem Einsatz der Polizei – als „Ultima Ratio“, wie er später, nachdem dies bekannt wurde, relativieren ließ. Außerdem hat man zwischenzeitlich ein anderes Unternehmen, die Bavarian Facility Management GmbH, engagiert, um den Streik zu unterlaufen.

Speziell dieses Vorgehen bezeichnet DGB-Gewerkschaftssekretär Stefan Dietl in einer Solidaritätsnote am Domplatz als „Skandal“ und einen „Angriff auf uns alle, ein Angriff auf uns als Gewerkschafter“. „Die Arbeitgeber führen sich auf wie Vollidioten“, konstatiert ein Intensivpfleger am UKR, der sich wie einige seiner Kolleginnen an der Demonstration der Servicebeschäftigten beteiligt. DGB-Jugendsekretär Martin Oswald bescheinigt dem UKR-Vorstand ein „unerträgliches und unverschämtes“ Verhalten.

„Staatsregierung in der Verantwortung“

Es sind nur drei von einigen Gewerkschaftsvertretern, die am Mittwoch ihre Solidarität und ihren Ärger bekunden und die Servicebeschäftigten ermutigen, durchzuhalten. Grußworte gibt es auch von Rico Irmischer (IG Metall) und Heinz Neff (verdi Bayern). Die IG Bau lässt über die SPD-Bayern-Vorsitzende Ronja Endres eine Gewerkschaftsfahne als Zeichen der Unterstützung überreichen.

Dass das Thema in der Politik angekommen ist, zeigt aber nicht nur die Anwesenheit von Endres. Bei der Alten Mälze hat der Bundestagsabgeordnete Ates Gürpinar (Linke) den Streikenden seine Unterstützung zugesagt. Das Verhalten des UKR-Vorstands erinnere an „Zustände wie im 19. Jahrhundert“, sagt er. Die Staatsregierung sei in der Verantwortung, dem ein Ende zu setzen.

„Nichts läuft, wenn ihr nicht da seid.“

Auf dem Domplatz erntet die SPD-Bundestagsabgeordnete Carolin Wagner begeisterten Applaus, als sie den Servicebeschäftigten bescheinigt, das „Rückgrat der Unikliniken“ zu sein. „Nichts läuft, wenn ihr nicht da seid.“ Zusammen mit ihrer Weidener Landtagskollegin Nicole Bäumler hat Wagner den UKR-Vorstandschef Kölbl und die (derzeit im Urlaub weilende) kaufmännische Direktorin Sabine Lange brieflich aufgefordert, mit den Beschäftigten über einen Tarifvertrag zu verhandeln.

„Über das Klima der Verunsicherung und Angst in der Belegschaft, über das seit Jahren berichtet wird“, sei man zutiefst besorgt so Wagner und Bäumler. Man sei gerne zu „unterstützenden Gesprächen“ bereit. Es sei „nicht hinnehmbar“, wie am UKR mit den Schwächsten in der Personalkette umgegangen werde.

CSU und Freie Wähler fehlen

Kommentar Jeden Anstand verloren

Unterstützung bekunden noch weitere Vertreter der SPD (Stadtrat Alexander Irmisch) und von den Grünen (Stadtrat Stefan Christoph), aber Exponenten von CSU und Freien Wählern, also diejenigen, die in Landtag und Staatsregierung die Mehrheit und das Sagen hätten, um etwas zu verändern, fehlen am Mittwoch.

Der Regensburger CSU-Abgeordnete Jürgen Eberwein hatte zuletzt zumindest zugesagt, sich an den zuständigen Wissenschaftsminister Markus Blume zu wenden – nach den Pfingstferien. Von Vertretern der Freien Wähler, deren Chef Hubert Aiwanger sich zuletzt mit den Streikenden ablichten ließ, hört man bislang überhaupt nichts. Der örtliche FW-Abgeordnete Tobias Gotthardt reagiert auf Anfragen nicht.