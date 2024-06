Nach Hygienekollaps an der Uniklinik Regensburg: KDL bereit zu Tarifverhandlungen

Der Druck der Beschäftigten hat gewirkt. Nach einem guten Monat Erzwingungsstreik hat die Geschäftsführung der Krankenhausdienstleistungsgesellschaft (KDL mbH) am Uniklinikum Regensburg ihre Verweigerungshaltung aufgegeben und sich mit der Gewerkschaft verdi „über die Aufnahme von Tarifverhandlungen verständigt“.

So steht es in einer Pressemitteilung, die KDL-Geschäftsführer Philipp Atzler am Mittwoch verbreiten ließ. Ziel sei ein Haustarifvertrag für die rund 300 Servicebeschäftigten, die derzeit lediglich 13,50 Euro brutto die Stunde verdienen. Eine Angleichung ihrer Entlohnung an den Tarifvertrag der Länder, der ansonsten am Uniklinikum gilt, könnte ein Lohnplus von bis zu 50 Prozent für die Betroffenen bringen.

Ehe sich die KDL-Geschäftsführung zu Tarifverhandlungen bereit erklärte, waren die Auswirkungen des Streiks am Uniklinikum (UKR) immer massiver geworden. Gut 30 Prozent der Operationen mussten abgesagt werden, Essen wurde zum Teil nur noch in Pappgeschirr ausgegeben, saubere Bettwäsche war Mangelware, Patienten und Besucher beklagten sich über massive Verunreinigungen und Gestank auf den Toiletten, in den Gängen mussten verstärkt Rattenfallen aufgestellt werden.

Gesundheitsamt zeigte sich über Zustände entsetzt

Nach Informationen unserer Redaktion waren Anfang der Woche Vertreter des Gesundheitsamts am Uniklinikum, die sich über die Zustände erschüttert gezeigt haben sollen. „Das war im Grunde nicht mehr verantwortbar. Eigentlich hätte man die Klinik dicht machen müssen“, so einem Stimme aus dem Umfeld des UKR-Vorstands. Es ist wohl vor diesem Hintergrund zu sehen, dass die KDL nach zunächst nur „informellen Gesprächen“ auf tatsächliche Tarifverhandlungen eingeschwenkt ist.

Gewerkschaft und Betriebsrat haben angesichts dessen eine „veränderte Streiktaktik“ zugesagt. Man wolle der Arbeitgeberseite „die Möglichkeit eröffnen, den gravierendsten Folgen in den Abläufen der Universitätsklinik zu begegnen“, heißt es in einer Mitteilung von verdi Bayern. Sprich: die hygienischen Zustände am UKR sollen wieder in ein akzeptables Lot gebracht werden.

verdi-Landesfachbereichsleiter Robert Hinke betont aber gleichzeitig, dass der Arbeitskampf fortgesetzt werde. „Niemand sollte dem Gedanken anheimfallen, auf Zeit zu spielen. Unsere Forderungen sind seit Monaten bekannt, die Verhandlungen können rasch in die Zielgerade gebracht werden.“ Tatsächlich hatte es erste Warnstreiks bereits im März gegeben. Doch sowohl der Vorstand des UKR als auch die KDL-Geschäftsführung hatten jedwede Aufforderung zu Gesprächen ignoriert.

KDL: Rechnungshof monierte hohe und intransparente Managementpauschale

Die KDL gehört zu 51 Prozent dem Universitätsklinikum, damit dem Freistaat Bayern. 49 Prozent hält eine Beteiligungs GmbH des Regensburger Reinigungsimperiums Götz. Unterlagen, die unserer Redaktion vorliegen, zeigen dass dieser Minderheitsgesellschafter in der Vergangenheit eine üppige jährliche „Managementpauschale“ erhielt, die sich in manchen Jahren auf eine Dreiviertelmillion Euro und darüber belief.

Mehrfach monierte deshalb der Oberste Rechnungshof (ORH), dass Götz über solche Beratungshonorare bei gleichzeitiger Gewinnbeteiligungen doppelt profitiere und dass eine solche doppelte Honorierung „intransparent“ sei.

Die Beratungsleistungen würden „nicht entsprechend dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz vergütet“, heißt es in einem Schreiben des ORH vom August 2020, das unserer Redaktion vorliegt. Es bestehe ein „hohes Einsparpotential“. Der KDL empfiehlt der Oberste Rechnungshof, „die Beratungsleistungen auf das wirtschaftlich Notwendige zu beschränken“.

In internen Protokollen wird der niedrige Personalstand beklagt

Gleichzeitig wird in mehreren Quartalsberichten immer wieder der zu niedrige Personalstand bei der Servicegesellschaft beklagt. Man müsse die „Attraktivität der KDL als Arbeitgeber im Niedriglohnbereich erhöhen“, heißt es beispielsweise. Auch von einem Haustarifvertrag ist mehrfach die Rede.

Doch umgesetzt wurden solche Überlegungen für eine bessere Entlohnung letztlich nie. 2020 wurden alljährlich diskutierte „finanzielle Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung“ aus Kostengründen und Corona schlicht „zurückgestellt“ und seitdem offenbar nicht mehr weiterverfolgt.

Dabei führt der UKR-Vorstands in einem Schreiben an das Wissenschaftsministerium ausdrücklich an, dass sich durch das regelmäßige Einholen von Vergleichsangeboten immer wieder gezeigt habe, dass die KDL „erheblich günstiger“ sei als die eingegangenen Angebot der Konkurrenz.

KDL: UKR-Vorstand spricht intern von „Eigenbetrieb“

Was die uns vorliegenden Dokumente ebenfalls belegen: Im UKR-Vorstand betrachtet man die KDL durchaus nicht als extern beauftragtes Unternehmen, wie zuletzt immer wieder öffentlich kommuniziert. In den internen Schreiben spricht man ausdrücklich von „Eigenbetrieb“.

Die erste Verhandlungsrunde über einen Haustarif für die Servicebeschäftigten am Uniklinikum Regensburg findet am 26. Juni statt, ein zweiter Termin wurde für den 9. Juli festgesetzt. Verdi-Fachsekretär Heinz Neff spricht von einem „starken Signal“, auch für die Servicegesellschaften an den Unikliniken Würzburg und Erlangen., so ebenfalls gegen die schlechte Bezahlung gestreikt wird. Allerdings schalten die Arbeitgeber dort bislang noch auf stur – das zuständige bayerische Wissenschaftsministerium hält sich raus.