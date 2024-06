Dringlichkeitsantrag: Hygienische Zustände am Uniklinikum Regensburg beschäftigen den Landtag

CSU und Freie Wähler sowie die Grünen stimmten einem Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion zu den bestreikten Unikliniken zu. Sie fordern einen Bericht zu hygienischen Zuständen und der Patientensicherheit. Nur die AfD lehnte dies ab.

Eine knappe halbe Stunde diskutierten die Abgeordneten im Bayerischen Landtag vergangenen Donnerstag über die hygienischen Zustände am Universitätsklinikum Regensburg (UKR) im Zuge des seit Anfang Mai laufenden Streiks. Die Servicebeschäftigten der ausgelagerten KDL mbH fordern eine Angleichung ihrer Löhne an den ansonsten am UKR gültigen Tarifvertrag der Länder anstatt der bisher bezahlten 13,50 Euro brutto die Stunde.

Die SPD-Fraktion hatte in einem Dringlichkeitsantrag (hier als PDF) einen Bericht zur Patientensicherheit gefordert – nicht nur am UKR, sondern auch an den gleichfalls bestreikten Universitätskliniken Würzburg und Erlangen. Konkreter Auslöser des Antrags war insbesondere ein Bericht auf dem Online-Portal des Münchner Merkur vom 11. Juni, der zuvor bereits bei regensburg-digital veröffentlicht wurde.

„Es hilft uns am Ende kein Professor Sauerbruch, wenn der OP-Saal nicht gereinigt ist.“

Unter anderem berichteten wird darüber, dass etwa 30 Prozent der geplanten Operationen am UKR abgesagt oder verschoben werden mussten. Essen wurde zum Teil nur noch in Pappgeschirr ausgegeben, saubere Bettwäsche war Mangelware, Patienten und Besucher beklagten sich über massive Verunreinigungen und Gestank auf den Toiletten.

Vertreter des Gesundheitsamts sollen sich nach Informationen unserer Redaktion bei einem Besuch Ende Mai am Uniklinikum über die Zustände bestürzt gezeigt haben. Eine Quelle aus dem Umfeld des UKR-Vorstands erklärte gegenüber unserer Redaktion, dass die Zustände „im Grunde nicht mehr verantwortbar“ gewesen seien.

Es sei angesichts solcher Nachrichten „spätestens jetzt für alle unübersehbar“, dass man ohne Servicekräfte, die unter anderem für Reinigung, Essensausgabe und Patientenbegleitung zuständig sind, „kein Krankenhaus und keine Stationen betreiben“ könne, so die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Ruth Waldmann. „Es hilft uns am Ende kein Professor Sauerbruch, wenn der OP-Saal nicht gereinigt ist.“

Wie hat die Leitung am Uniklinikum sich das eigentlich vorgestellt?

Dem Vernehmen nach habe zwischendurch sogar die Notaufnahme vorübergehend dicht gemacht werden müssen, so Waldmann. Die Leitung des UKR müsse sich fragen lassen, wie man sich das „eigentlich vorgestellt“ habe. Ob man geglaubt habe, sich einfach taub stellen zu können oder wie man sich auf den seit 2. Mai laufenden Streik vorbereitet habe? Der sei schließlich alles andere als überraschend gekommen.

Warnstreiks im März, mehrfache Aufforderungen an die KDL-Geschäftsführung zu Tarifverhandlungen, eine Urabstimmung der Beschäftigten über einen unbefristeten Streik im April. Doch sowohl Geschäftsführung wie auch UKR-Vorstand reagierten darauf nicht. Es wurde den Streikenden zunächst sogar mit der Polizei gedroht. Erst die immer stärker spürbaren Auswirkungen bewirkten schließlich ein Einlenken. Nun soll am 26. Juni erstmals verhandelt werden. Die KDL-Geschäftsführung will dabei ein nicht näher konkretisiertes Angebot vorlegen.

Ungewöhnlich: CSU und Freie Wähler stimmen zu

Angesichts der Auswirkungen des (nach wie vor laufenden) Streiks, die man auch erkenne, ohne ein Experte des Gesundheitsamts zu sein, so Waldmann, sei es „angezeigt, dass die Staatsregierung unverzüglich im zuständigen Ausschuss einen Bericht abgibt und sich der Verantwortung stellt“.

Tatsächlich kam es dieses Mal zu einem der eher seltenen Fälle, in denen die regierenden Fraktionen von CSU und Freien Wählern im Landtag einem Antrag der SPD zustimmten. Zwar lägen dem Wissenschaftsministerium, das sich „laufend berichten“ lasse, „keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Patientensicherheit vor“, so der Passauer CSU-Abgeordnete Stefan Meyer in seiner ersten Landtagsrede.

 

Dennoch stimme man einem schriftlichen Bericht zu dem Thema „im Grundsatz“ zu, auch wenn dieser „nicht sonderlich überzeugend“ sei. Man wolle „unzutreffende Vorwürfe richtigstellen“. Laut Meyer sei es beispielsweise unzutreffend, „dass sich Vertreter des Gesundheitsamts bestürzt gezeigt hätten“.

UKR: Rattenfallen sind seit Jahren übliche „reine Screeenig-Maßnahme“

Einen Tag nach der Debatte im Landtag ließ das UKR in einem Anwaltsschreiben gegenüber unserer Redaktion zudem erklären, dass Rattenfallen, die in einigen Gängen am Klinikum stehen, weder etwas mit dem Streik noch mit dessen Auswirkungen oder hygienischen Problemen zu tun hätten.

Es handle sich um eine seit Jahren übliche „reine Screeenig-Maßnahme“, die allein der Vorsorge diene. „Sowohl im Jahr 2024 als auch in den zurückliegenden Jahren sind keine Ratten im Gebäude des Klinikums gefangen oder auch nur gesichtet worden“, heißt es in dem Schreiben. Man habe 2024 auch nicht mehr als die üblichen drei bis vier Fallen aufgestellt (Vor dem Hintergrund dieser Stellungnahme haben wir den entsprechenden Satz aus den fraglichen Berichten entfernt.).

AfD wettert – und stimmt dann dagegen

Ähnlich wie sein CSU-Kollege Meyer argumentiert bei der Landtagsdebatte auch Thomas Zöller von den Freien Wählern. Er sei an allen bestreikten Universitätskliniken erst kürzlich vor Ort gewesen. „Mir persönlich ist nichts aufgefallen.“ Insofern sehe er dem Bericht, dem auch die Freien Wähler ihre Zustimmung gaben, „gelassen entgegen“.

Einzig gegen den Dringlichkeitsantrag stimmte die AfD-Fraktion im Landtag. Deren Sprecher Matthias Vogler zitiert zwar ausführlich sämtliche in unserem Bericht aufgelisteten Mängel und Beschwerden von Patienten und schob die Verantwortung dafür im Wesentlichen der Gewerkschaft und den streikenden Beschäftigten zu. Gleichzeitig erklärt er aber namens seiner Fraktion, dass man an dem mit dem Dringlichkeitsantrag angeforderten Bericht kein Interesse hat. Vogler: „Wir lehnen das Ganze ab und bedanken uns trotzdem bei allen Bürgern und Mitgliedern in diesen Krankenhäusern und Einrichtungen, egal welcher Art.“

Lohndumping? CSU und Freie Wähler berufen sich auf Tarifautonomie

Klar wird bei der Debatte auch, wo die Trennlinie zwischen SPD und Grünen auf der einen und CSU und Freien Wählern auf der anderen Seite verlaufen. Bei der am Rande geführten Diskussion über die schlechte Bezahlung der Servicebeschäftigten an den Unikliniken Regensburg, Würzburg und Erlangen berufen sich die Sprecher von CSU und Freien Wählern auf die Tarifautonomie der Unikliniken, in welche die bayerische Staatsregierung sich „nicht einmischt“, so Stefan Meyer.

Außerdem gebe es Gesellschaften nach dem Modell der KDL – 51 Prozent gehören dem Uniklinikum und damit dem Freistaat, 49 Prozent dem Regensburger Reinigungsunternehmen Götz – auch an kommunalen Krankenhäusern (im Landkreis Regensburg zum Beispiel am Krankenhaus in Wörth, doch auch bei kirchlichen Krankenhäusern wie bei den Barmherzigen Brüdern arbeitet man nach ähnlichem Muster).

Auf den Einwand von Stefan Zwanziger (Grüne), dass es die Staatsregierung doch interessieren müsse, wie an den bayerischen Universitätskliniken mit Beschäftigten umgegangen werde – erfolglose Klagen gegen Streiks in Erlangen und Regensburg, fristlose Kündigungen und Bespitzelung von Beschäftigten – gehen am Donnerstag weder Meyer noch sein Kollegen von den Freien Wählern ein.

Frage nach hohen Pauschalen für Götz wird gestrichen

Der Landtagsabgeordnete Andreas Krahl (Grüne) bezeichnet es in seiner Wortmeldung als „überfällig“, dass die Staatsregierung einen Bericht zu den hygienischen Zuständen an den Unikliniken im Zuge der Streiks abgeben müsse. Mit Blick auf Appelle des AfD-Abgeordneten Vogler und des CSU-Abgeordneten Meyer, mit dem Streikrecht verantwortlich umzugehen, weist Krahl darauf hin, dass zu einem Streik „immer zwei Parteien gehören“. Insofern sei es wenig zielführend nur an eine Seite zu appellieren, denn all das – verantwortlich handeln nämlich – gelte ebenso für die Arbeitgeberseite.

Der Dringlichkeitsantrag der SPD wird am Donnerstag gegen die Stimmen der AfD angenommen Einzig gestrichen wird eine Frage zu den hohen Managementpauschalen, die der KDL-Minderheitsgesellschafter Götz in den zurückliegenden Jahren stets erhielt. Wie berichtet, belief sich diese Pauschale bei der KDL, ein Unternehmen mit rund 300 Beschäftigten, in manchen Jahren auf eine Dreiviertelmillion Euro und mehr.

Oberster Rechnungshof sah „hohes Einsparpotential“ bei Pauschalen für Götz

Dies wurde in der Vergangenheit immer wieder vom Obersten Rechnungshof moniert. In einem Bericht von 2020, der unserer Redaktion vorliegt, heißt es beispielsweise, dass Götz über solche Beratungshonorare bei gleichzeitiger Gewinnbeteiligungen doppelt profitiere und dass eine solche doppelte Honorierung „intransparent“ sei. Die Beratungsleistungen würden „nicht entsprechend dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz vergütet“. Es bestehe ein „hohes Einsparpotential“.

Die CSU stimmte dem Dringlichkeitsantrag nur unter der Bedingung zu, eine Frage zu diesen Managementpauschalen zu streichen. Das habe zum einen nichts mit der Patientensicherheit zu tun, so CSU-Sprecher Meyer. Zum anderen gehe es hier um „vertrauliche Betriebsdaten“ eines privaten Reinigungsunternehmens.

Den Bericht soll es „schnellstmöglich“ geben.