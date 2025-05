„Wir haben kein schlechtes Gewissen.“ Hallen-Investor Schmack wehrt sich gegen Kritik des Bund Naturschutz

Als „Unfug“ bezeichnet der Unternehmer Ferdinand Schmack die Kritik des Bund Naturschutz an seinem Bauvorhaben auf den früheren Schlämmteichen der ehemaligen Zuckerfabrik. Den vielbeschworenen Arten-Hotspot gebe es dort nur durch menschliches Zutun und er schaffe angemessenen Ausgleich.

Äußerlich wirkt Ferdinand Schmack entspannt. Der Bebauungsplan für zwei weitere Logistikhallen auf den einstigen Schlämmteichen der Zuckerfabrik an der Kremser Straße hat den Regensburger Stadtrat passiert und ist seit dem 5. Mai rechtskräftig. Einer Petition gegen diese Bebauung mit 3.5000 Unterschriften (davon 1.600 aus Regensburg) erteilten die Stadträte eine Absage.Und einer Normenkontrollklage des Bund Naturschutz gegen den Bebauungsplan blickt Schmack augenscheinlich gelassen entgegen.

„Es ist deren gutes Recht, diese Klage anzustrengen. Das bringt dann hoffentlich ans Licht, dass wir uns an alle Vorgaben gehalten haben.“ Damit wäre, gut 15 Jahre nach dem Erwerb der Fläche, der Weg frei für die Umsetzung.

Klageschrift des Bund Naturschutz „erbärmlich“

Dennoch wurmt es den Immobilienunternehmer merklich, dass er im Zuge all dessen als Zerstörer eines „Arten-Hotspots“ dargestellt wird, der ohne Rücksicht auf Verluste die Planierraupen in das Gebiet schicken würde. „Das entspricht nicht der Realität.“

Über eine Stunde erläutern Schmack und Alfons Viehbacher, Geschäftsführer der LAGO A3 GmbH, die die Hallen betreibt, am Dienstagnachmittag, wie dieser Arten-Hotspot entstanden ist, was sie auf der Fläche vorhaben und welche Ausgleichsmaßnahmen es gibt.

Kritik sei in Ordnung. „Aber man sollte bei den Fakten bleiben und die Form wahren.“ Beides sieht Schmack beim Bund Naturschutz nicht gegeben. Mehrfache Gesprächsangebote habe der BN-Vorsitzende Raimund Schoberer nicht angenommen und was zum Teil verbreitet werde, sei einfach „Unfug“. Die Klageschrift bezeichnet Schmack als „erbärmlich“.

„Wenn wir mit dem Bewässern aufhören, ist das in kürzester Zeit weg.“

Der Unternehmer zeigt Luftbilder von den Schlämmteichen, beginnend ab 1945, um zu belegen: Ohne menschliches Zutun, das Anlegen der Becken, in denen die Zuckerrüben gereinigt wurden, wäre hier nie ein Biotop entstanden. Und ohne menschliches Zutun, die künstliche Einleitung von Wasser, 80.000 Kubikmeter täglich waren es während der Rübensaison, würde es auch verschwinden.

Seit 2008 führe man regelmäßige Zählungen durch, die zeigen: Wo kein Wasser eingeleitet wird und die Vegetation nicht zurückgeschnitten wird, trocknen die Wasserflächen aus und werden überwuchert. Brutplätze und Arten verschwinden. Nur die künstliche Bewässerung habe dafür gesorgt, dass einige noch da seien. „Wenn wir damit aufhören, ist auch das in kürzester Zeit weg.“

Mit dem nun beschlossenen Bebauungsplan gehe man weit über das hinaus, was die „Planungsväter“ der Stadt Regensburg im Flächennutzungsplan für das Gebiet vorgesehen hätten: ausschließlich Industrie und Gewerbe. Tatsächlich sorge der Bebauungsplan für mehr Grün, sagt Schmack. 38 Prozent der rund 26 Hektar seien Grün- und Wasserflächen vorbehalten. Zentral dabei ist einer der früheren Schlämmteiche, der durch Grundwasser gespeist wird. Künstlich angelegte Inseln sollen sichere Nistplätze gewährleisten.

Ausgleichsfläche an der Donau: „Keine Sowieso-Maßnahme.“

Bei Mintraching, in Irl und im Osthafen gebe es weitere Ausgleichsflächen. Auf gut sechs Hektar habe man an der Äußeren Wiener Straße ein Donaugerinne geschaffen, das Lebensraum für geschützte Arten wie Bachstelze, Flussregenpfeifer und verschiedene Reiher biete. „Das ist eine absolute Meisterleistung“, sagt Alfons Viehbacher. „Wir haben kein schlechtes Gewissen.“

Die Kosten für diese Ausgleichsmaßnahme an der Donau beziffert Schmack vor Ort auf vier Millionen Euro. Die Behauptung des Bund Naturschutz, dass es sich dabei um eine „Sowieso-Maßnahme“ handle, die der Staat ohnehin hätte vornehmen müssen, bezeichnet Schmack als falsch.

Zwar sei es richtig, dass die Europäische Wasserrichtlinie auch Deutschland zur Renaturierung von Fluss- und Bachläufen verpflichte. Allerdings habe diese Richtlinie lediglich die Möglichkeit für Schmack eröffnet, dort eine Ausgleichsfläche zu schaffen. „Das hätte sonst niemand gemacht.“

„Die Flächen, die der Bund Naturschutz vorschlägt, gehören uns ja gar nicht.“

Dadurch, dass mit dem Bauvorhaben in den Schlämmteichen noch nicht begonnen worden sei, bleibe den betroffenen Vogelarten auch noch ausreichend Zeit, um in das neugeschaffene Donaugerinne in der Nähe „umzuziehen“. „Das wird ein stabiles Ökosystem.“

Ebenfalls als falsch bezeichnet Schmack den Vorwurf des Bund Naturschutz, dass andere alternative Standorte für die beiden Hallen, etwa in Burgweinting, nicht geprüft worden seien. „Die Alternativenprüfung findet grundsätzlich nur auf unserem Gebiet statt. Die Flächen, die der Bund Naturschutz vorschlägt, gehören uns ja gar nicht.“

Zwei Hallen in den Schlämmteichen stehen bereits. Sie wurden 2012 und 2016 unter den Oberbürgermeistern Schaidinger und Wolbergs genehmigt – damals noch ohne Bebauungsplan. Nach massiver Kritik wurde das nun abgeschlossene Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht.

Erste Halle Mitte 2027?

Angesichts instabiler Lieferketten würden immer mehr Firmen nach solchen Möglichkeiten der Lagerhaltung oder Just-in-Time-Fertigung in unmittelbarer Nähe suchen, sagt Alfons Viehbacher. Zu den Nutzern gehören BMW, Conti und Krones.

Etwa 400 Menschen arbeiten laut Schmack in den beiden bestehenden Hallen. Diese Zahl werde sich nach Fertigstellung der zusätzlichen Hallen – zwischen 16.000 und 28.000 Quadratmeter groß – in etwa verdoppeln. In das Gesamtvorhaben investiere man etwa 100 Millionen Euro.

„Wir sind keine Leugner des Klimawandels und wir glauben auch, dass man der Natur wieder etwas zurückgeben muss“, sagt Schmack am Dienstag. „Aber wir sind nicht die einzigen Player und wir machen im Rahmen unserer Möglichkeiten weit mehr als wir müssten. Das ist nicht 08/15.“ Frühestens Mitte 2027 soll die erste Halle fertig sein – sofern die Klage des Bund Naturschutz tatsächlich ins Leere laufen sollte.