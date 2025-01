Debatte um Pläne fürs leere Hochhaus: Watschen für SPD und Regensburgs OB

Der Sozialausschuss stimmt mehrheitlich für die Zwischennutzung des leeerstehenden Hochhauses in der Daimlerstraße als Obdachlosenunterkunft. Sozialbürgermeisterin Freudenstein übt scharfe Kritik an SPD und OB.

Bürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU) verliert selten die Fassung. Doch nach über einer Stunde hitziger Debatte im Sozialausschuss zur Zukunft des leerstehenden Hochhauses in der Daimlerstraße ist es schließlich so weit. Die SPD-Fraktion im Regensburger Stadtrat und auch Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer bekommen ihr Fett weg.

WERBUNG









Vorweg: Am Ende stimmt eine klare Mehrheit für Freudensteins Antrag, drei Stockwerke des Hochhauses, das die Stadt 2020 vom Bund erworben hat, zu einem „Flexi-Haus“ für Obdachlose umzufunktionieren – dagegen stimmen SPD, Grüne und Jakob Friedl. „Man könne unter Abwägung aller Aspekte mit dieser Lösung leben“, sagt Astrid Lamby (ÖDP). Allen Bedenken zum Trotz sei das Flexi-Haus eine Verbesserung im Gegensatz zur maroden Aussiger Straße. Ähnlich sehen das Kerstin Radler (Freie Wähler) und Tom Mayr (Brücke).

„Drecksloch“ Aussiger Straße

Im Gegensatz zur Sitzung des Bauausschusses, wo der Antrag vergangene Woche aus formalen Gründen noch von der Tagesordnung genommen wurde und es vor allem kritische Stimmen zu Freudensteins Plänen gab, erhält die Sozialbürgermeisterin dieses Mal auch Unterstützung von der CSU-Fraktion. „Man finde seit Jahren keine Nutzung für das Gebäude“, sagt Stadtrat Erich Tahedl. „Es sei doch besser, für fünf Jahre zumindest drei von sieben Stockwerken zu nutzen, als es weiter leerstehen zu lassen. Abgerissen werde es irgendwann so oder so“, glaubt er. Jetzt dagegen zu sein, verwehre den Menschen in der bisherigen Obdachlosenunterkunft Aussiger Straße, dass diese aus „dem Drecksloch“ rauskämen. Das sei „unchristlich, unsozial und unsolidarisch“.

1,5 Millionen Euro sollen investiert werden, um die drei Stockwerke bewohnbar zu machen. Unter anderem für eine externe Trinkwasserversorgung – die Leitungen in dem Hochhaus sind marode – und Container mit Duschen und Gemeinschaftsküchen. Allen Einwänden zum Trotz würden die Zustände in dieser Unterkunft „um Dimensionen“ besser sein als in der Aussiger Straße, so Freudenstein.

Komplettnutzung zu teuer

„Ich habe mich nicht um dieses Gebäude gerissen“, erklärt die Sozialbürgermeisterin. Doch das Liegenschaftsamt habe es ihr im Sommer 2022 angeboten, nachdem sich die ursprünglichen Pläne für städtische Büros in dem früheren Divisionsgebäude zerschlagen hätten. Da sie ständig auf der Suche nach Immobilien sei, um ihr dezentrales Obdachlosenkonzept zu verwirklichen, habe sie zugeschlagen und zunächst einen Planungsauftrag zur vollständigen Nutzung des Hochhauses auf den Weg gebracht.

Dieser habe ergeben, dass es sieben Millionen kosten werde, das Gebäude auf Vordermann zu bringen – ohne Index- und Risikokosten. Stand Sommer 2023 sei man bei einem notwendigen Investitionsvolumen von 10,75 Millionen gewesen. Eine Summe, die bei der städtischen Kämmerei nicht auf Wohlgefallen stieß. Das habe sie auch eingesehen, sagt Freudenstein. Also gab es im Februar letzten Jahres einen neuen Planungsauftrag für drei Stockwerke. Den habe die Oberbürgermeisterin erteilt und nicht sie.

SPD und Grüne: Zusätzliche Belastung für belasteten Stadtteil

Mehrfach gibt es Widerspruch von SPD und Grünen. Wenn man bedenke, dass es hier nur um eine Zwischennutzung für fünf Jahre gehe, seien 1,5 Millionen Euro „vergleichsweise teuer“, kritisiert beispielsweise Wiebke Richter (Grüne).

Evelyn Kolbe-Stockert (SPD) gibt zu bedenken, dass sich in dem Gebiet bereits mehrere Unterkünfte für Geflüchtete, das Ankerzentrum und die Obdachlosenunterkunft NOAH befänden. Das sei keine dezentrale Lösung und belaste den Stadtteil zusätzlich. Mit Blick auf CSU-Stadträtin Bernadette Dechant, selbst aus dem Stadtosten und Sprecherin der Bürgerbewegung Hohes Kreuz, sagt Kolbe-Stockert: „Ich wundere mich, dass Frau Dechant zu dem Thema so gar nichts sagt. “ Sonst höre man von dieser ständig, dass der Stadtteil nicht stärker belastet werden dürfe.

„Sie müssen mal Ihre Kommunikation verbessern.“

Während Dechant das schweigend zur Kenntnis nimmt, platzt deren Parteifreundin Freudenstein jetzt der Kragen. „Das Konzept der SPD war ein großer zentraler Standort in der Aussiger Straße“, wettert sie. Erst nach einigen Diskussionen seien die Sozialdemokraten davon abgerückt. Die jetzige Vorlage habe zudem die Oberbürgermeisterin beauftragt und auf die Tagesordnung gesetzt. „Man kann die Leute in der Verwaltung nicht elf Monate arbeiten lassen und dann nicht wollen“, wettert Freudenstein. „Sie müssen mal Ihre Kommunikation verbessern“, sagt sie in Richtung der SPD.

Bereits im Zuge der Haushaltsberatungen gab es interne Diskussionen zwischen SPD-Fraktion und Oberbürgermeisterin. Maltz-Schwarzfischer hatte den Planungs- und Prüfauftrag zur Zwischennutzung des Gebäudes auf Freudensteins Wunsch hin noch zu Koalitionszeiten erteilt.

Der SPD-Fraktion ließ die OB schließlich freie Hand. Doch im Vorfeld der Sitzung habe sie es abgelehnt, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen, heißt es. Maltz-Schwarzfischer habe sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, gegen die Sozialbürgermeisterin zu arbeiten. Das Ergebnis dieses unentschiedenen Vorgehens der OB: Eine Debatte, in deren Zuge sie, SPD und Grüne abgewatscht werden und am Ende das Nachsehen haben.

Berechtigte Einwände werden nicht erhört

Nicht berücksichtigt werden die Einwände von Jakob Friedl, der sich seit Jahren wie kaum ein anderer Stadtrat mit dem Hochhaus in der Daimlerstraße beschäftigt. Dem Stadtrat sei weder eine 2017 erstellte Studie zur Büronutzung durch die Verwaltung vorgelegt worden noch die von Freudenstein erwähnte Untersuchung, das Gebäude vollständig für 10,75 Millionen Euro herzurichten, kritisiert er. „Den Stadtrat als Ganzes hat das nicht interessiert und ich als Einzelstadtrat habe keine Möglichkeit, Einsicht zu bekommen.“

Ohne diese Informationen könne man aber gar nicht beurteilen, ob die jetzt geplante Zwischennutzung sinnvoll sei oder nicht. „Wie soll da eine vernünftige Abwägung möglich sein? “, so Friedl. Er verweist auf die Studien der TU München zu möglichen Nutzungen, die dem Stadtrat ebenfalls nie vorgelegt worden seien. Es sei „ungeheuerlich“, wie das alles ohne größere Diskussion durchgehe. Es sei „unmöglich“, wie hier mit öffentlichem Eigentum umgegangen werde.

Über entsprechende Änderungsanträge Friedls wird mangels Zuständigkeit des Sozialausschusses nicht abgestimmt. „Was mit der Liegenschaft als Ganzes passiert, liegt nicht in meiner Zuständigkeit“, sagt Freudenstein. Friedl kann es im Bauausschuss erneut versuchen, wo kommende Woche über die Freigabe der 1,5 Millionen Euro entschieden wird.

Ende der Aussiger Straße? Wohl nicht.

Wird mit dieser Zwischennutzung das proklamierte Ziel erreicht, die Obdachlosenunterkunft in der Aussiger Straße endgültig leer zu bekommen? Freudenstein und Sozialamtschef Christoph Gailer hoffen es. Mit dem Chancenhaus in Kumpfmühl und Wohnungen in der Vitusstraße, welche die Stadtbau in Aussicht gestellt habe, sei dies theoretisch möglich, sagt Gailer.

Für Brücke-Stadtrat Ernst Zierer ist das eine trügerische Hoffnung. Die Zwischennutzung im Hochhaus werde zwar eine Verbesserung bringen, aber die Aussiger Straße „wird uns bleiben“.

Bürgerverein befürchtet Dauerprovisorium

Die Obdachlosenunterkunft in der Aussiger Straße existiert seit 70 Jahren. Auch dort war zunächst nur eine Zwischennutzung angedacht. Entsprechend gibt es Befürchtungen beim Bürgerverein Süd-Ost, der sich in einer Stellungnahme gegen die nun angestrebte Pläne für das Hochhaus wendet.

Die Stadt betone immer wieder „die Wichtigkeit einer sozialen Durchmischung in den Quartieren“, heißt es darin. „Mit der Unterbringung dieser Menschen in der Daimlerstraße, die ja gerade am Rand des Stadtgebiets mit dem höchsten Sozialindex liegt, kommt man jedoch diesem Ziel keineswegs näher.“ Auch stehe zu befürchten, dass aus der Zwischenlösung ein Dauerprovisorium werde.

Tatsächlich gibt es bislang keine Idee, wie es nach den fünf Jahren weitergehen soll. „Ich suche weiter nach Liegenschaften“, sagt Freudenstein dazu. „So wie alle Sozialreferenten in Bayern. “