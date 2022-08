Der Held des mittelgroßen Mannes

Toleranz ist eine löbliche Eigenschaft, die den meisten Menschen aber erst mühsam eingeprügelt werden muss. Deshalb soll hier, längst überfällig, eine Lanze gebrochen werden für einen Mann, der uns exakt mit dem gesetzlich vorgeschriebenem Maß an Selbstaufopferung in die Zukunft geleitet.

Ich will das Lied eines unbesungenen Helden singen, eines stillen Streiters, dem keine Denkmäler gebaut und keine Straßen gewidmet wurden. Keine Blume wurde nach ihm benannt, kein Plunderteilchen für ihn kreiert. Bislang jedenfalls noch nicht.

Ich spreche, natürlich, von Franz Rieger, der der guten Regensburger Tradition, trotz Sturm, Hochwasser und Gerichtsurteilen unbeirrt an seinem Weg festzuhalten, ganz neuen Glanz verliehen hat.

Zur Erinnerung: Seit dem 31. Mai 2022 ist Franz Rieger rechtskräftig der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Erpressung schuldig gesprochen. Die von ihm gezogenen Konsequenzen waren eher symbolischer Natur; er ist aus der CSU-Fraktion ausgetreten und trägt, Gerüchten zufolge, fürderhin sein Seepferdchen-Abzeichen nicht mehr öffentlich auf der Badehose. Ansonsten bleibt er im Landtag, und zwar, weil das nicht verboten ist, und als Jurist weiß er schließlich ganz genau, dass man alles machen darf, was nicht explizit verboten ist.

Anstand ist ein Evolutionshindernis

Und wenn es nicht verboten ist, als Vorbestrafter weiter im Landtag zu sitzen, dann sitzt man da eben weiter herum, denn schließlich wird das Sitzen im Landtag im Gegensatz zu dem im Gefängnis ja recht gut bezahlt, was den Sitzkomfort deutlich erhöht. Juristisch eine eindeutige Geschichte.

Halt ohne Anstand.

Und genau deshalb muss man den Dr. Rieger feiern, weil er uns exakt mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß an Selbstaufopferung in eine Zukunft geleitet, in der sich Anstand mehr und mehr als Evolutionshindernis darstellt.

Sind wir uns doch einmal ehrlich: Diese ganzen Ehrlichen, Aufrechten und Moralischen, die gehen uns doch alle massiv auf den Sack, weil sie uns so penetrant unter die Nase reiben, wie unehrlich, waagerecht und moralabstinent wir selber sind. Man muss sich doch zwangsläufig jedes Mal, wenn man eine Michael-Buschheuer-Brücke überquert, wie der letzte Nichtsnutz vorkommen, minderwertig in so vielerlei Hinsicht, obwohl man doch vielleicht schon ganz viele Pokemons in seinem Leben gefangen hat.

Was sind schon 50.000 Euro netto

Ich mag über keine Buschheuer-Brücke gehen; ich mag über eine Dr.-Franz-Rieger-Brücke gehen, die mir bei jedem Überqueren deutlich macht, dass wir alle nur Menschen sind, die vor allem darauf pochen sollten, regelmäßig etwas geschenkt zu kriegen, und dass viel Wasser die Donau hinunterfließt, bis mal was gerichtsmassig wird. Vielleicht würde sich ja auch der Brauch entwickeln, von der Brücke hinab eine Münze in den Fluss zu werfen, um die eigenen Prosperität zu fördern; für so etwas würde sich allerdings auch ein Tretzel-Brunnen anbieten.

Ich weiß auch nicht, weshalb weltweit gerade die fähigsten Politiker immer solchen Hexenjagden ausgesetzt sind. Gut, Erpressung, Steuerhinterziehung, das hört sich natürlich schlimm an, aber worum ging’s denn da? Grade mal 50.000 Euro, netto. Das entspricht, auf eine gängige Regensburger Währung umgerechnet, gerade mal einem Zwanzigstel Scheißhaus. Im Bild gesprochen vielleicht etwa ein Waschbecken, für die unschuldigen Hände. Und wegen sowas so einen Aufruhr zu veranstalten!

Auch der empörte Zwangsspender sollte dich da ruhig mal ein bisschen am Riemen reißen. Seit wann kann man denn unabhängig vom politischen Bekenntnis größere Flächen erwerben? In Wirklichkeit ist doch die allgemeine Bekenntnislosigkeit die Pest der Neuzeit, nicht nur religiös, sondern auch politisch.

Wir sollten alle mehr Rieger wagen

Wenn ich für mein Baugebiet erst einmal ein bisschen was spenden muss, dann steigert sich doch ganz automatisch auch meine Wertschätzung dafür; es kann ja auch schließlich nicht sein, dass sich Krethi und Plethi einen Baugrund kaufen wie der Heinz Günther an der Tankstelle ein Hanuta, nur, weil er grad das Geld dafür übrig hat. Aber so, in einem durch eine Spende quasi zertifizierten Bauantrag, wissen Sie, was dabei herauskommt?

Nachhaltigkeit.

Ganz genau. Nachhaltiges Bauen für nachhaltige Immobilieninteressenten. Die gegenleistungsfokussierte freiwilligkeitsmotivierte Geldspende verhindert doch die Anarchie am Bagger und sorgt vielmehr dafür, dass nur verlässliches, weil ausreichend solventes Mietervolk in die neuen Wohnungen einzieht. Man mag sich gar nicht ausmalen, was da sonst für ein Gesindel herumwohnen würde. Alle sind immer für Nachhaltigkeit, aber kaum müssen der Nachhaltigkeit zuliebe eine paar Rechnungen fingiert oder ein paar Beträge gestückelt werden, dann passt’s ihnen auch wieder nicht.

In diesen Zeiten brauchen wir einfach mehr Rieger, mehr Rieger in uns, um uns, und vor allem über uns. Wir brauchen mehr Menschen, die den Stürmen widerstehen, die eine poplige letztgerichtliche Instanz gegen sie entfesselt hat.

Nur nicht hudeln

Dr. Franz Rieger ist ein guter Katholik, und als solcher kennt er sich mit Verfolgung grundsätzlich gut aus, und er weiß auch genau, dass diese Kirche die letzten 2.000 Jahre nicht deshalb so gut überstanden hat, weil sie sich wegen jeder irrtümlich verbrannten Hexe ins Büßerhemd gekleidet hätte, oder wegen jedes Pfarrers, der seine Ministranten über die Maßen lieb gehabt hat. Falls man sich tatsächlich mal entschuldigen sollen müsste, oder von irgendetwas zurücktreten, dann kann man das ja ruhig in zwei-, dreihundert Jahren machen. Nur nicht hudeln.

Wir müssen uns alle ein bisschen mehr durchs Leben riegern, ein bisschen weniger auf das Erlaubte schauen, sondern aufs vielleicht nicht ganz Verbotene; wir müssen auch mehr vom Leben erwarten und dürfen uns dabei nicht von unserem Kleinhäuslerdenken einengen lassen, und wenn uns jemand dabei unterstützen könnte, indem er uns das Verdiente zukommen lässt, dann dürfen wir ihn auch mittels eines kleinen Späßleins darauf aufmerksam machen, dass er das doch macht, bitteschön.

Ich bin fünfzig und habe nicht die geringste Lust, meinen Platz zu räumen, nur weil jemand anders jünger, begabter, fleißiger oder weiblicher ist. Das ist ja übelster Sozialdarwinismus. Ich will schön da hocken bleiben, wo ich es mir gemütlich gemacht habe, und dafür braucht man die sogenannten Friends in High Places. Es ist uns Bayern sowieso tief eingepflanzt, dass eine höhere Instanz uns’rer Städte Bau schirmt, und dass nur deshalb unser Himmel weiß und blau ist. Ein bisschen Dankbarkeit wäre da schon angebracht.

Es ist doch schön, wenn es menschelt

Ich habe höchsten Respekt vor der Rieger’schen Promotion, aber ich fühle mich dem Mann so verbunden, dass ich mich hier ein wenig an ihn heranjovialisiere: Mich erinnert der Franz ein bisschen an den liebenswerten Schwerenöter aus einer berühmten Münchner Fernsehserie, auch wenn es ihm, anders als seinem berühmteren Namensvetter, eher um den drallen Briefumschlag als um die dralle Weiblichkeit geht. Aber es menschelt halt hier wie dort, und das ist doch für uns alle schön.

Der Ratisbona Franze bleibt im Landtag, „weil er sich der Region Regensburg und den Menschen hier verpflichtet fühlt.“ Wer mag schon ausschließen, dass er sich zwei oder drei Menschen aus der Region Regensburg ein bisschen mehr verpflichtet fühlt als anderen, und sich als Mann von Ehre bemüht, seinen Verpflichtungen noch nachzukommen. Schließlich gilt nach wie vor: Ein bisserl was geht allerweil.