Die verlässliche Konstante der Stadtbahn

Toleranz ist eine löbliche Eigenschaft, die den meisten Menschen aber erst mühsam eingeprügelt werden muss. Warum nur stößt unsere Stadtregierung auf so viel Intoleranz? Vor allem, wenn so schöne Dinge geplant werden wie etwa eine Stadtbahn.

Oh Regensburg, du Perle an der Donau, du reiche Reichsstadt, du Stein gewordene Knackersemmel mit allem – was bitteschön gäbe es an dir denn je auszusetzen? Welch schnöder Beckmesser darf es sich anmaßen, dir, Ratisbona, einen Makel anzudichten? Und trotzdem wird dauernd an dir herumgemosert.

Regensburg ist als Stadt das, was Mario Gomez als Fußballer war: der musste trotz seiner Leistungen auch immer um Respekt kämpfen, welcher ihm meiner Ansicht nach schlicht aus Neid versagt wurde – er war nicht nur sehr gut, sondern auch sehr schön. Das wurde ihm übel genommen.

Ich kenne das Gefühl.

Der Homo Postsapiens ist erst einmal dagegen

Und ebenso ergeht es Regensburg. Nie war der Dom weißer, die Steinerne Brücke moderner, die pittoresken Geschäfte und Lokale weniger von den klobigen Stiefeln der Wanderer besudelt. Dennoch gibt’s hier schon wieder neue Bürgerinitiativen; man mag es kaum glauben.

Bürgerinitiativen. Wenn ich das schon höre. Früher waren die Leute bei der Feuerwehr oder im Schützenverein, heute sind’s in der Bürgerinitiative. Der Homo Postsapiens definiert sich dadurch, dass er vor allem einmal dagegen ist.

In Regensburg ist man jetzt gegen die Stadtbahn, also natürlich vor allem diejenigen Bürger, die an der Strecke wohnen würden, wie das halt heutzutage so ist, wo man glühend die Prinzipien des Sankt Florian verficht, auch ohne zur Feuerwehr zu gehen. „Not in my Backyard“ heißt das auf Neudeutsch, und es beschreibt das Grundprinzip, dass man seine Verwandtschaft zwar liebt, sie deswegen aber noch lange nicht zum Kaffee daheim haben muss. Auch wer Windräder und Atomkraftwerke mag, mag sie noch ein bisschen lieber, wenn sie in Brandenburg stehen.

Das größte Problem der Stadtbahn ist erledigt

Und worum geht’s jetzt bei uns? Um die Stadtbahn. Da meint man, da freut sich jeder drauf, aber weil eine Stadtbahn ja auch irgendwo vorbeifahren muss, freuen sich bloß die drauf, wo die Stadtbahn nicht vorbeifährt. Die anderen haben Angst, dass ihnen beim Vorbeifahren die dritten Zähne aus dem Mund fallen.

Gut, man weiß es nicht. Überhaupt muss man sagen, dass man kaum von irgendwas etwas weiß, außer natürlich, dass man über so eine Bahn mal ein bisschen nachdenkt, und dass die Frage schon geklärt ist, wie denn dereinst einmal die Sitzschalen aussehen sollen, womit sich natürlich das größte Problem jeder Stadtbahnneuanlage erledigt hat. Aber sonst?

Die OB sagt, dass sie keine Masterplanerin ist, und so gibt es eben derweil auch keine Pläne der Meister, sondern eher der Gesellen, wenn nicht sogar der Lehrlinge. So ist das halt. Immerhin haben mittlerweile fast ein Prozent der Regensburger über das Design der Stadtbahn entschieden, das natürlich futuristisch sein muss, weil es um etwas geht, das erst in einer weit entfernten Zukunft passieren wird. Entsprechend wird eben auch vorbereitet: mit ruhiger Hand, könnte man sagen.

Protest ist vollkommen unnötig

Der männlichweiblichdiverse Techniker, den das Amt für Stadtbahnneubau sucht, muss mit einer Teilzeitstelle vorlieb nehmen. Langt bestimmt; vielleicht kann man ja den Teilzeit-Techniker bekommen, der den Flughafen Berlin-Brandenburg geplant hat. Was künftige Triebwagenführer angeht, werden die Regensburger Kindergärten und Horte in einer bildungspolitischen Sofortmaßnahme mit Holzeisenbahnen zur frühkindlichen Prägung ausgestattet.

Gut, wird man in der Zukunft überhaupt noch Triebwagenführer brauchen? Ich würde mich da einfach am Beispiel des autonomen Busses im Gewerbegebiet orientieren, der immer einen Fahrer dabei hat; vermutlich, weil man in Bayern weiß, dass „autonom“ gefährlich linksradikal klingt und Überwachung benötigt.

Es deutet sich hier aber schon an, worauf ich hinauswill: Was soll denn diese Aufregung jetzt schon? Herrschaftszeiten, wir leben in Regensburg! Ganz ehrlich, wenn ich in diesen Tagen Post bekäme, dass die Stadt darüber nachdenkt, in meinem Bad ein Atommüllendlager auszuweisen – keine Kalorie würde ich damit vergeuden, dagegen zu protestieren.

Sehr gerne, immer her damit! Gibt’s vielleicht ein bisschen ein Geld, wenn der Atommülllagerendlager-Teilzeit-Beauftragte vorbeikommt, um mein Bad in der Wohnung zu suchen? Nehm ich, Klagen sind keine zu befürchten.

Die wichtigen Traditionen des Mittelalters

Unsere Stadt ist ein gemütlicher Ort, fernab von Stress und Hetze moderner Zeiten. Wir haben mal eine Brücke gebaut und einen Dom, und jetzt bauen wir halt manchmal ein öffentliches Klo und pflegen dabei vor allem in der Dauer von Planfeststellung und Ausführung alle uns so wichtigen Traditionen des Mittelalters. Der Opa legt den Grundstein, der Urenkel schraubt irgendwann das letzte Urinal an.

Da kann es mich doch unmöglich aufregen, wenn eine Stadtbahn geplant wird! Eher schaue ich mal nach, wann die ersten Passagierflüge auf den Mars möglich sind; das ist naheliegender.

Die OB weiß genau, dass sie eine Stadt regiert, die zwischen der Vergangenheit und dem Überübermorgen wenig Platz für die Gegenwart lässt, und so stellt sie auch die richtigen Fragen: Werden wir denn überhaupt noch Oberleitungen benötigen, wenn die Stadtbahn fertig ist? Könnte nicht etwa auch Wasserstoff als Antriebsmittel dienen?

Der durschnittliche Arsch ist eine verlässliche Konstante

Ich möchte den Fragenkatalog gerne noch ein bisschen erweitern, um die aufgebrachte Anwohnerschaft zu beruhigen: Vielleicht braucht es auch bis dahin überhaupt keine Schienen mehr, auf denen das Ding entlangrumpelt; eventuell schwebt es auf Magneten (mit einem Edmund-Stoiber-Gedenk-Wendekreisel). Oder es wird gleich ein Hovercraft oder ein Quadrocopter oder eine Wildwasserbahn.

All das ist ja noch völlig offen, weshalb es ja auch so wichtig ist, dass wir schon wissen, wie die Sitzschale aussehen wird, ganz egal, wo die dann eingebaut werden wird: In der Geschichte der Menschheit ist der durchschnittliche Arsch einfach eine verlässliche Konstante.

Eine Stadt, die Weltkulturerbe ist, darf und muss in anderen zeitlichen Dimensionen denken als ein neustädtischer Parvenü wie etwa unser liebes, benachbartes Neutraubling. Gut, mit dem Abreißen war man in dieser Stadt oft ein bisschen schneller als mit dem Bauen; als man in den 1960ern damit begann, das Straßenbahnnetz aus dem Boden zu rupfen, war der Widerstand der Bevölkerung wohl eher gering; der Bürger wurde an sich ja noch kaum initiativ, und überhaupt benötigte diese Stadt mit all ihrem alten Zeugs dringend einen Schuss Moderne, und Autos waren eben moderner als Straßenbahnen.

Regensburg: Bewahrt durch Bedeutungslosigkeit

Man muss sich auch folgendes immer wieder ins Gedächtnis rufen: Als man Ende der 1950er darüber nachdachte, in Regensburg eine Universität zu gründen, da gab es den ernsthaften Vorschlag, diese doch in der Altstadt anzusiedeln – und den ganzen hässlichen und maroden Hausbestand dafür einfach zu planieren. Auch eine sehr moderne Denke, die sich möglicherweise nur deshalb nicht durchgesetzt hat, weil auf der grünen Wiese bauen einfacher war als vorher die Abrissbirne einzusetzen.

Regensburg wurde durch Glanz und Gloria erschaffen, über die Zeit bewahrt wurde es letztlich aber durch seine spätere Bedeutungslosigkeit, bewahrt vor den Bomben des Weltkriegs und den Baggern der Nachkriegszeit. Bestimmt gab es vor 60, 70 Jahren in Regensburg Bettler, die mit dem Schild „Bin Bauträger“ um Almosen flehten.

Geschwindigkeit passt nicht zu Regensburg

Durch dieses beinahe weggebaggerte Regensburg soll nun also einmal eine Stadtbahn fahren. Vielleicht wird sie das ja auch einmal. Irgendwann einmal. Ich habe das Gefühl, dass ich bis dahin wohl noch drei, vier Mal über ein Kongresszentrum abstimmen werde. Sorgen um eine Erschütterung der Fundamente meiner Wohnung wie meines Daseins mache ich mir derweil keine. Das passt nicht zu Regensburg.

Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Hier zumindest. Bis der Weltuntergang auch nach Regensburg durchdringt, trinken wir alle zusammen Most.