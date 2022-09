FÃ¤hrt die Stadtbahn an die Wand?

Der Widerstand aus der Bürgerschaft wird vernehmbarer und die einstige Einigkeit im Stadtrat bröckelt weiter: Doch die Kritik und Skepsis beim Projekt Stadtbahn ist in weiten Teilen hausgemacht.

Der Widerstand gegen die Stadtbahn-Pläne für Regensburg wächst. Anwohner in Burgweinting und der Konradsiedlung, aber auch am Unteren Wöhrd üben laut MZ den Schulterschluss und wollen sich notfalls zu einer Bürgerinitiative zusammenschließen, um die bisherige Planung zu verhindern. Die CSU, größtes Mitglied der Rathauskoalition, formuliert ihre Kritik zunehmend deutlicher und fordert ultimativ eine Bürgerbefragung. „Andernfalls sind wir nicht mehr bereit, das millionenteure Projekt weiter mitzutragen“, sagt der Regensburger Kreisvorsitzende Michael Lehner laut einer aktuellen Pressemitteilung vom heutigen Dienstag.

Bisherige Kommunikation: PR statt echter Information

Auch aus dem Landkreis kommt, in Person des Wenzenbacher Bürgermeisters und SPD-Unterbezirksvorsitzenden Sebastian Koch, vernehmbare Skepsis. „Wenn die Busse an der Landkreisgrenze und an den Endhaltestellen der Stadtbahn enden, dann frage ich mich, was das den Landkreis-Pendlern bringen soll“, so Koch gegenüber der MZ. Angesichts von etwa 80.000 Einpendlern nach Regensburg tagtäglich, die man zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen will, eine durchaus berechtigte Frage. Als Gegner der Stadtbahn will Koch sich zwar nicht verstanden wissen, er sagt aber zu uns: „Die Region sollte dringend stärker eingebunden werden, bevor man sich Gedanken über einen Werbe-Jingle oder die Sitzfarbe in der Stadtbahn macht.“

Nachvollziehbar sind all diese Kritik und Skepsis auf jeden Fall. Denn obwohl die Stadt Regensburg vor drei Jahren ein eigenes Stadtbahnamt mit mittlerweile 16 Beschäftigten geschaffen, eine Agentur für Öffentlichkeitsarbeit engagiert hat und einen entsprechenden Internetauftritt anbietet, kann man sich als Otto-Normal-Bürger nicht wirklich vernünftig informiert fühlen. Denn was auf dieser Internetseite angeboten wird, sind größtenteils keine vernünftigen Informationen, sondern PR, Werbung.

Das Versprechen, so beschlossen im April 2022 im Regensburger Stadtrat, eine „transparente, offene und verständliche Information“ zu liefern, „die den Nutzen einer Stadtbahn kommunizieren soll ohne mögliche Nachteile zu verschweigen“ wird bislang jedenfalls nicht eingehalten.

Und so sind es die Anwohner in der Konradsiedlung und Burgweinting, die Nachteile, ob nun tatsächliche oder gefühlte sei zunächst einmal dahingestellt, wahrnehmen und beginnen, sich dagegen zu wehren. Wirklich beurteilen, ob das schienengebundene Stadtbahn-System, so wie es momentan geplant ist, tatsächlich das Gelbe vom Ei ist, können wohl nicht einmal die meisten Stadträte.

Was sind die konkreten Zielvostellungen?

Betrachtet man die „Studie zur Einführung eines ‘höherwertigen Verkehrssystems’ in Regensburg“, die 2018 dem Stadtrat vorgestellt wurde und auf der bislang alle weitergehenden Beschlüsse fußen, fällt auf, das es abseits der wohlklingenden Phrase von einem „höherwertigen Verkehrssystem“ an konkreten Zieldefinitionen fehlt. Also an genauen Vorstellungen, was mit einem solchen Verkehrssystem erreicht werden soll. Dinge, die hochpolitisch sind und die klar definiert und formuliert werden sollten.

Zwar hört es sich gut an, wenn von einer „Attraktivierung des ÖV-Angebots“ die Rede ist, von „neuen Qualitäten“ und „Entwicklungschancen“, doch wer, wo und warum genau auf ein Stadtbahnnetz umsteigen und wie das erreicht werden soll, wird nicht wirklich ausgeführt. Will man beispielsweise die Anbindung zu großen Arbeitgebern verbessern? Weniger Umstiege erreichen? Entfernte Stadtteile besser anbinden? All das bleibt weitgehend vage. Von konkreten Zahlen ganz zu schweigen.

Wird schon irgenwie hinhauen?

Auch erweckt die Wahl der bisher geplanten zwei Linien den Eindruck, als habe man sich nie intensiv mit der Frage beschäftigt, von wo nach wo die Menschen hier hauptsächlich fahren – ob nun per Bus, Auto oder Fahrrad – und wo eine Stadtbahn zusätzliche Potentiale heben könnte. Eine Erhebung dieser sogenannten „Gesamtmobilität“ sucht man in den vorliegenden Stadtbahnuntersuchungen weitgehend vergeblich. Lediglich eine Studie zum Verkehrsentwicklungsplan aus dem Jahr 2011 liefert hier einige paar Ansätze, doch Details fehlen. In einer aktuellen Stellungnahme spricht die Stadt zwar davon, dass das Mobilitätsverhalten der Regensburger in regelmäßigen Abständen untersucht werde und verlässliche Daten vorlägen. In den Stadtbahn-Beschlüssen fehlen diese Daten.

Man scheint einfach zu hoffen, dass entlang dieser beiden Trassen – DEZ, Hauptbahnhof, Uni – schon genügend Menschen auf das System umsteigen werden, nach dem Motto: Wird schon hinhauen. Und man baut darauf, dass die Prognosen für diese Routen auch nach der Detailplanung den notwendigen Kosten-Nutzen-Faktor – größer als 1 – erreichen, um die angepeilte Förderung von 90 Prozent für das Projekt zu erhalten, das alles in allem auf eine knappe Milliarde Euro geschätzt wird. Das wird in der besagten Studie von 2018 übrigens nicht als zwingend angesehen, es ist lediglich von einer „hohen Wahrscheinlichkeit“ die Rede.

Bisherige Kommunikation: Treibhaus für Bürgerbegehren

Schlicht nicht kommuniziert wird bislang, wem die Einführung der Stadtbahn konkret Vorteile bringt, für wen sich nichts ändert und wo das neue System auch Nachteile bergen könnte – und für wen. Ein gutes Treibhaus für Bedenkenträger und Bürgerbegehren ist ein solches Kommunikationsverhalten.

Nicht kommuniziert wird auch, was beispielsweise bei einem Stau auf der Stadtbahntrasse passiert, die immerhin zu 20 Prozent zusammen mit dem Autoverkehr genutzt wird. Insbesondere auf der Stadtbahn-Werbeseite sucht man solche Informationen vergeblich. Hier heißt es lediglich eingebettet in bunten Farben und Logos (für die eigens ein Wettbewerb durchgeführt wurde): „Die Stadtbahn verkehrt auf rund 80 Prozent der Strecke auf eigener Trasse. Dies ist wichtig, um einen pünktlichen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Außerdem geht es um die Sicherung einer hohen Reisegeschwindigkeit.“

Einpendeln mit dem ÖPNV: Unattraktiver dank Stadtbahn?

Tatsächlich könnte die Stadtbahn – ohne Anbindung ans Umland – für jene Einpendler, die jetzt schon den ÖPNV nutzen, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel unattraktiver machen, da sie – Stand heute – gezwungen wären, am geplanten zentralen Kontenpunkt beim DEZ vom Bus in die Stadtbahn umzusteigen, um beispielsweise an den Hauptbahnhof zu kommen und dort im Zweifel erneut zu wechseln, um an ihr Endziel zu kommen.

Das sind alles Debatten, die bislang nicht geführt werden. Mögliche Nachteile, über die nicht gesprochen wird. Fragen, die nicht wirklich beantwortet werden. Und es spricht irgendwie Bände, dass man auf der anderen Seite sechs Wochen für ein Beteiligungsformat aufgewendet hat, bei dem die Bürgerinnen und Bürger über das schönste Design entscheiden konnten. Auf diese Art scheint auch die Stadtbahn-Webseite entstanden zu sein: Form vor Inhalt.

Scheitern nach dem Tübinger Vorbild?

Das alles muss nicht gegen die Einführung einer Stadtbahn sprechen. Straßenbahnen sind ein seit 140 Jahren bewährtes Verkehrsmittel. Es gibt Erfahrungswerte, man weiß, wie ein solches System funktioniert. Und vielleicht funktioniert das auch noch 2030, wenn die Stadtbahn – nach höchst optimistischen Schätzungen – in Regensburg fahren soll.

Doch bislang hat weder den Eindruck, dass tatsächlich eine inhaltliche und an Fakten orientierte Debatte über das Thema stattfindet, noch dass unvoreingenommen an das Thema herangegangen und informiert wird. Man gewinnt dein Eindruck, dass ein Großteil der Kritiker und Skeptiker recht rasch als generelle Gegner einer Verkehrswende abgestempelt werden oder als Vertreter von Partikularinteressen, denen es nur um ihren eigenen Vorgarten ginge.

Für ein Projekt, von dem die Stadt Regensburg selbst sagt, dass es „dass in seiner Dimension – auch im deutschlandweiten Vergleich – weitgehend einzigartig ist“, ist diese Art der Kommunikation und Debatte bislang deutlich zu wenig. Und Regensburg wäre nicht die erste Stadt, die erleben müsste, dass es mit Werbekampagnen und bunten Bildchen allein nicht getan ist – Tübingen lässt grüßen.