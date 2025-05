Die wahrscheinlich einsamste Hauptradroute Regensburgs

Sie ist schön, sie ist von Grün umgeben, sie hat sogar einen Preis bekommen – und sie ist mangels großer Nutzung auch noch so gut wie neu: die Hauptradroute rr05 hinterm Dörnberg.

Kennen Sie die rr05? Nein? Machen Sie sich nichts draus – so wie Ihnen geht es augenscheinlich einem Großteil der Regensburger Radfahrerinnen und Radfahrer. Dabei ist die rr05 – rr steht für Regensburger Radlrouten – eine gute Sache.

WERBUNG





Es ist die erste von insgesamt 18 geplanten Hauptradrouten, mit denen die Stadt Regensburg den Forderungen des Radentscheids folgt, den der Stadtrat 2019 (gegen die Stimmen der CSU) übernommen hat. 13.000 Regensburgerinnen und Regensburger hatten zuvor innerhalb eines halben Jahres für das entsprechende Bürgerbegehren unterschrieben.

Top 5 in der Kategorie Infrastruktur

Fahrradstraßen und bessere Ampelschaltungen gehören dazu, aber auch der umstrittene Holzgartensteg über den Grieser Spitz. Zentraler Punkt aber ist ein insgesamt 172 Kilometer langes Hauptradroutennetz, das größtenteils abseits der Straßen für den motorisierten Individualverkehr laufen soll, mit möglichst wenig Ampeln, Einmündungen und Gefahrenstellen, mit Unterführungen und Radlbrücken.

Die rr05 war die erste Hauptradroute, die im Oktober letztes Jahr fertiggestellt wurde. Beim Deutschen Fahrradpreis 2025, den das Bundesministerium für Digitales und Verkehr jedes Jahr verleiht, wurde die rr05 unter die Top 5 in der Kategorie Infrastruktur gewählt.

Über die neugebaute Radbrücke von Sinzing nach Großprüfening läuft sie auf neun Kilometern vorbei am Bahnhof Prüfening, durch das Neubaugebiet Dörnberg zum Hauptbahnhof und von dort weiter zum Candis-Viertel bis zum Hohen Kreuz und zur Siemensstraße.

Einsam und idyllisch

Doch was nützt ein Preis, was nützt die schönste Strecke, wenn sie niemand kennt. Das Sträßlein hinterm Dörnberg, das zwischen Bahndamm und dem Grün, das den Wohnhäusern vorgelagert ist, mäandert, darf man wohl als die einsamste Hauptradroute Regensburgs bezeichnen.

Während sich vorne an der Ladehofstraße/ Friedrich-Niedermayer-Straße am frühen Morgen Dutzende Fahrradfahrer auf der denkbar engen Trasse zwischen parkenden und fahrenden Autos hindurchschlängeln, was für alle Beteiligten enervierend und gelegentlich auch gefährlich ist, bleibt dieser Streckenabschnitt der rr05 geradezu idyllisch.

Piktogramme auf der Streck, aber die Zufahrten…

Allenfalls vereinzelte Radfahrerinnen kann man jeden Morgen auf dieser Straße beobachten. Genau genommen ist das übrigens kein Fahrradweg, sondern ein Weg durch eine Grünanlage, auf dem das Radfahren erlaubt ist.

Vielleicht ist das auch ein Grund, warum lediglich Insider diese Route bislang nutzen. Denn allzu offensiv beworben und gekennzeichnet wird die rr05 nicht. Zwar findet man auf der Strecke selbst ab und an rote Fahrradpiktogramme, 58 insgesamt, doch an mancher Zufahrt sucht man entsprechende Hinweise vergeblich.

Das allseits bekannte blaue Schild mit dem Fahrrad, jeder kennt es, findet man gar nicht (Das soll da auch nicht stehen, weil der Weg dann benutzungspflichtig wäre. Wir bitten, diesenm Fehler zu entschuldigen.)

Dafür findet sich der Verweis auf die städtische Grünanlagensatzung, wo es unter §3, Abs. 6, Satz 21 heißt, dass das allgemeine Radfahrverbot in Grünanlagen nicht für Wegen und Flächen gilt, „die durch entsprechende Beschilderung hierfür freigegeben sind“.

Mancher Radler, der bei den gelegentlichen Kontrollen des Ordnungsamts im Stadtpark schon mal eine 15-Euro-Strafe aufgebrummt bekam, weiß das. Die Parks bzw. die meisten Parks sind nämlich tabu – und das erkennt man an der nicht vorhandenen Freigabe für Fahrräder qua Beschilderung.

Der Stadt liegen, das teilt die Pressestelle mit, mangels Zählung „keine Erkenntnisse über die Auslastung“ der für den Radverkehr freigegebenen rr05 hinterm Dörnberg vor. Doch eventuell sei „den potentiellen Nutzerinnen und Nutzern vielleicht noch nicht bewusst, dass der Weg Teil des Hauptradroutennetzes ist – und durch die Unterführung jetzt auch (ampelfrei) zum Hauptbahnhof und darüber hinaus führt“.

Wer die Idylle und Ruhe auf der preisgekrönten Route noch genießen will, sollte aber schnell sein. Die Stadt Regensburg möchte nämlich „ggf. (…) noch mit einer Beschilderung bzw. weiteren Piktogrammen nachjustieren“. Damit auch die breite Öffentlichkeit endlich etwas davon hat.