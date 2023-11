„Es fehlt die politische Kraft“: Regensburgs Investitionsprogramm ist ein kurioses Wunschkonzert

Um fast 140 Millionen Euro klaffen Wunsch und Wirklichkeit im aktuell diskutierten Investitionsprogramm auseinander. Das wissen alle, es sorgt für erhebliche Mehrarbeit innerhalb der Verwaltung, treibt bizarre Blüten und wirft einige Fragen auf.

Es sind zwei Dinge, die an der Sitzung des Umweltausschusses im Regensburger Stadtrat vergangene Woche bemerkenswert sind. Zum einen stimmt Bürgermeister Ludwig Artinger (Freie Wähler) Stadtrat Daniel Gaittet (Grüne) voll umfänglich zu und bescheinigt ihm eine „völlig richtige Zustandsbeschreibung“, als der über das aktuell diskutierte Investitionsprogramm (IP) spricht.

Gaittet hatte angemerkt, dass Wunsch und Realität im IP bis 2027 wieder einmal weit auseinanderklaffen. Sprich: Es ist bereits jetzt klar, dass Projekte mit einem Volumen von rund 140 Millionen Euro, die in diesen Entwurf hineingeschrieben wurden, aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden können. Unklar ist allerdings, welche. Doch dazu später.

Dreistellige Millionenbeträge abseits der Realität

Noch bemerkenswerter ist, dass der Umweltbürgermeister als Mitglied der Regierungskoalition unumwunden einräumt:

„Die Wahrheit ist, dass allen Akteuren die politische Kraft fehlt, sich wirklich so weit zu beschränken, dass am Ende des Tages nur noch diese 111 Millionen Euro (pro Jahr, Anm. d. Red.) im Investitionsprogramm bleiben, die man realistisch umsetzen kann.“

Er sei seit 15 Jahren im Stadtrat, sagt Artinger. Und es sei jedes Jahr – schon vor seiner Zeit – dieselbe Diskussion gewesen. Immer werde mehr ins IP geschrieben, als tatsächlich umsetzbar sei. Und geändert habe sich da nie etwas.

Der Zustand, dass dreistellige Millionenbeträge eingeplant werden, von denen alle bei der Stadt Regensburg – Stadtrat und Verwaltung – wissen, dass man sich gar nicht wird ausgeben können, treibt zunehmend bizarre Blüten. Mit denen muss vor allem Finanz- und Wirtschaftsreferent Georg Stephan Barfuß umgehen. Der merkt bei besagter Sitzung zwar an, dass das alles seinem Referat jede Menge Arbeit mache, dieses Einplanen von Phantasieprojekten, hält aber mit Kritik an diesem Umstand ansonsten zurück.

„Das Investitionsprogramm ist vollgepumpt mit Projekten, die wir nicht umsetzen können…“

Mal zu den konkreten Zahlen.

Das nun vorgelegte Investitionsprogramm für 2023 bis 2027 ist 691 Millionen Euro schwer (plus 126 Millionen Euro Index- und Risikokosten, die für Preissteigerungen und dergleichen eingeplant werden). Tatsächlich davon umgesetzt werden kann laut Barfuß, das zeige der Schnitt der zurückliegenden Jahre, ein Volumen von 111 Millionen Euro jährlich – also insgesamt 555 statt 691 Millionen Euro bis 2027.

„Das Investitionsprogramm ist vollgepumpt mit Projekten, die wir nicht umsetzen können, aber planerisch müssen wir es darstellen“, beschreibt der Finanzreferent seine Misere. Und angesichts derer wurden bei der Stadt Regensburg zwischenzeitlich zwei Kategorien von Verschuldung eingeführt, um Wunsch und Wirklichkeit zu unterscheiden.

Die Regierung nimmt die Beschlüsse des Stadtrats ernster als der sie selbst

Die Plan-Verschuldung der Stadt Regensburg, also jene Verschuldung, die auflaufen würde, wenn man alles, was ins IP geschrieben wurde, tatsächlich umsetzen könnte. Diese läge bis 2027 bei mehr als einer halben Milliarde Euro.

Die tatsächliche „Ist-Verschuldung“, also die Realität, wird laut Barfuß am am Ende lediglich bei 311 Millionen liegen, also eine runde Viertelmilliarde weniger.

Die Regierung der Oberpfalz, die den Haushalt und das Investitionsprogramm (IP) genehmigen muss, unterscheidet jedoch nicht zwischen Phantasie- und Realitäts-IP. Die Regierung nimmt das, was der Stadtrat beschließt, ernster als das Gremium selbst. Die Genehmigungsbehörde geht also von 691 Millionen Euro IP aus, verbunden mit prognostizierter Verschuldung von einer runden halben Milliarde. Deshalb sieht man bei der Regierung auch zunehmend Probleme mit der Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushalts.

Mehrarbeit für die Verwaltung – weil sich die Koalition nicht einigen kann

Um wiederum diese Genehmigungsfähigkeit zu gewährleisten, hat die Kämmerei unter Ägide von Barfuß eine systematische Kürzung bei jeder Einzelmaßnahme im Wunsch-IP vorgenommen, die in Summe etwa 12,5 Prozent ausmacht.

Schlaflose Nächte habe er angesichts dieser Kürzung nicht, sagt Barfuß. Das Geld werde in jedem Fall reichen. Schließlich können von den eingestellte Investitionen von 691 Millionen Euro ohnehin nur 555 umgesetzt werden – also 20 Prozent weniger. Da bleibt sogar noch etwas übrig.

Für das Finanzreferat und andere Stellen der Stadtverwaltung allerdings bedeutet die Umschichterei zwischen den einzelnen Projekten zwar eine Heidenarbeit, aber: Die Diskussion innerhalb der Koalition, ob man dieses oder jenes Großprojekt streichen könne – was die Sache erleichtert hätte – habe nicht funktioniert, so Barfuß.

Und so stehen im Wunschprogramm der Koalition Investitionen in Höhe von rund 140 Millionen Euro, die definitiv nicht umgesetzt werden. Doch welche sind das? Und wer entscheidet, was umgesetzt wird und was nicht?

Welche Kontrolle hat der Stadtrat?

Unter einem Oberbürgermeister Hans Schaidinger, der das Prinzip des aufgeblähten Investitionsprogramms ebenfalls zur Anwendung brachte, war klar, was umgesetzt wird: Das, was er umgesetzt haben wollte. Für einen OB, der seine Verwaltung im Griff hatte, war ein solches IP – neben der Möglichkeit ein Wunschkonzert für die eigene Wählerschaft abfeuern zu können – auch immer ein komfortables Mittel, die eigene Entscheidungsgewalt abseits des Stadtrats zu mehren.

Doch wie ist das aktuell? Werden jene Projekte umgesetzt, bei denen die Oberbürgermeisterin Druck macht? Kann und will sie sich durchsetzen? Oder tut das Bürgermeisterin Astrid Freudenstein? Oder Bürgermeister Artinger? Welchen Einfluss haben Referats- und Amtsleiter auf die Umsetzung oder Nichtumsetzung von Maßnahmen? Was bleibt auf der Strecke? Welche Kontrolle bleibt dem Stadtrat?

Was machen Beschäftigte innerhalb der Verwaltung, die über eine gewisse Arbeitskapazität verfügen, denen aber qua Investitionsprogramm 20 Prozent mehr Arbeit vorgelegt wird als sie leisten können? Rühren daher Anträge der Ämter für mehr Stellen und Stellenmehrungen, die zu vermeiden, sich die Koalition doch ebenfalls auf die Fahnen geschrieben hat?

Was macht eigentlich die Opposition im Stadtrat, die einige Projekte aus dem Investitionsprogramm gestrichen haben, vielmehr aber noch ganz andere Dinge dort stehen haben möchte?

Das Investitionsprogramm kürzen – aber wie?

Bei der Sitzung des Umweltausschusses beschreibt Grünen-Stadtrat Gaittet das Dilemma seiner Fraktion. Da müsse man erst einmal 140 Millionen runter, um überhaupt in der Realität anzukommen. Und dann nochmal deutlich weiter unter die umsetzbare Grenze von 555 Millionen, um im Gegenzug eigene Projekte, die man für wichtig hält, realistisch einplanen zu können.

„Mich als jungen Stadtrat wundert, dass das Problem schon seit Jahrzehnten bekannt ist, aber keine Konsequenz daraus folgt“, so Gaittet. Er sei verwundert, dass seit Jahrzehnten die politische Kraft fehle, um ein Investitionsprogramm vorzulegen, das tatsächlich die Leistungsfähigkeit der Stadt – finanziell und personell – berücksichtigt, und dass Artinger das so offen ausspreche.

„Ich werde Sie irgendwann einmal daran erinnern“, lacht der Umweltbürgermeister. Und wünscht Gaittet „viel Spaß“. Die politische Kraft für ein realistisches IP scheint nicht in Sicht.