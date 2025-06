Jetzt mit Bürgerbegehren: Breites Regensburger Bündnis will Sallerner Regenbrücke stoppen

Rund 6.000 Unterschriften braucht, das Bündnis „Mobilität neu denken“, um einen Bürgerentscheid gegen das umkämpfte Verkehrsprojekt auf den Weg zu bringen. Gewarnt wird vor mehr Verkehr in der Stadt und Auswirkungen auf eine wichtige Kaltluftschneise.

Gerichtlich ist die Sache entschieden. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit herrscht seit letztem September Baurecht für die Sallerner Regenbrücke im Stadtnorden von Regensburg. Doch das Bündnis „Mobilität neu denken“ will sich nicht kampflos geschlagen geben. Ein gutes halbes Jahr nach der ersten Ankündigung hat der Zusammenschluss aus 21 Organisationen und Verbänden Anfang der Woche ein Bürgerbegehren gegen das Vorhaben gestartet.

Der Tenor: Die Stadt Regensburg solle alle rechtlich verfügbaren Maßnahmen ergreifen, um den Neubau der Sallerner Regenbrücke, soweit dieser auf städtischem Gebiet errichtet werden soll, samt Ausbau der Nordgaustraße zu verhindern. Für den kommenden Samstag rufen die Organisatoren zu einer Demonstration entlang des Regenufers auf.

Erbitterte Diskussion seit Jahrzehnten

Das Verkehrsprojekt, das im dreistelligen Millionenbereich liegt und ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Bund, Freistaat, Stadt und Landkreis ist, wird seit Jahrzehnten erbittert diskutiert. Allein der letztlich erfolglos beklagte Planfeststellungsbeschluss stammt aus dem Jahr 2014.

Befürworter in Sallern versprechen sich von dem Projekt insbesondere eine spürbare Entlastung der Amberger Straße vom Durchgangsverkehr. „Die neue Sallerner Regenbrücke ermöglicht es den Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmern, ihr Ziel künftig ohne Umwege über eine leistungsfähige Achse abseits von Wohnbebauung zu erreichen“, heißt es unter anderem von der Stadt Regensburg. Die Verkehrsverhältnisse im Raum Regensburg würden sich durch die Regen-Querung verbessern – insbesondere auch für den ÖPNV, Radfahrer und Fußgängerinnen.

„28.000 Fahrzeuge pro Tag“

Die Gegner hingegen warnen, dass mit der Sallerner Regenbrücke der Grundstein für eine vierspurige Stadtautobahn gelegt werde, die bis zu 28.000 Fahrzeuge pro Tag von der Nordgaustraße über die DEZ-Kreuzung, Nibelungenbrücke, Weißenburgstraße, Stobäusplatz und Landshuterstraße (Kasernenviertel) bis zur Autobahnauffahrt Burgweinting führen würde.

Die Brücke verlagere nur den Verkehr von der Autobahn in die Stadt, heißt es in einer Präsentation des Bündnisses (hier als PDF). „Stadteinwärts, spätestens an der Ampel am ALEX, stehen alle (wieder) im Stau.“

Der Zusammenschluss, dem unter anderem der Architekturkreis, VCD, ADFC und Pro Bahn sowie Altstadtfreunde, Bürgerverein Süd-Ost, Forum Regensburg und Attac angehören, warnt zudem vor den negativen Auswirkungen auf die Kaltluftschneise für das Stadtgebiet. Außerdem werde ein wichtiges Naherholungsgebiet „verlärmt und zerstört“.

Mehrheit im Stadtrat steht

Im Regensburger Stadtrat hat das Brückenprojekt eine Mehrheit, wenngleich OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer zuletzt keine Planungsmittel für den Ausbau der Nordgaustraße ins Investitionsprogramm einstellen ließ, um sich dadurch die Zustimmung der Grünen zum Haushalt zu sichern. Für diesen Ausbau ist nämlich die Stadt zuständig.

Hier setzt das Bürgerbegehren mit seiner Fragestellung an, für die man sich anwaltliche Unterstützung geholt hat:

„Sind Sie dafür, dass die Stadt Regensburg alle rechtlich zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreift, um den Neubau der Sallerner Regenbrücke, soweit diese auf städtischem Gebiet errichtet werden soll, samt Ausbau der Nordgaustraße zu verhindern, insbesondere:

a) die Rahmenvereinbarung von 2015 aufzukündigen und

b) keine städtischen Mittel mehr für diese Baumaßnahmen bereitzustellen

oder solche städtischen Mittel in den Haushalt einzustellen? “

Wie diffizil es um die Zulässigkeit eines solchen Bürgerbegehrens bestellt ist, bei dem das angegriffene Vorhaben nicht allein in die Zuständigkeit der Stadt fällt, zeigt der Zusatz: „Sollten Teile des Begehrens unzulässig sein oder sich erledigen, so gilt meine Unterschrift weiterhin für den verbleibenden Teil. “

Demonstration am Samstag

Etwa 6.000 Unterschriften sind notwendig, um das Bürgerbegehren einreichen zu können. Anschließend muss der Stadtrat über dessen Zulässigkeit entscheiden. Laut Wolfgang Bogie (VCD) strebt man eine Abstimmung zusammen mit der Kommunalwahl im kommenden März an, um eine möglichst hohe Beteiligung zu erreichen. Weil aber eine Abstimmung über kommunale Themen zur Kommunalwahl laut bayerischem Wahlrecht eigentlich nicht möglich ist, braucht es dafür eine Sondergenehmigung vom Freistaat.

Der offizielle Startschuss zur Unterschriftensammlung fällt am kommenden Samstag, 14 Uhr, am Busparkplatz Bäckergasse. Von dort aus will das Bündnis „Mobilität neu denken“ dann entlang des Regen demonstrieren.