Koch ist Direktkandidat der Regensburger SPD

Das Ergebnis war mit Spannung erwartet worden. Am Freitag wählte die Regensburger SPD ihre Kandidaten für die Direktmandate bei den bevorstehenden Wahlen zum Bezirks- und Landtag. Eine deutlich Mehrheit entschied sich für Sebastian Koch.

Es ist kurz nach halb neun, als sich im Regensburger Gewerkschaftshaus ein Generationenwechsel ereignet. Soeben wird das Ergebnis der Stimmenauszählung verkündet. 48 Delegierte der SPD wählen an diesem Abend ihren Direktkandidaten für den Stimmkreis Regensburg-Stadt zur Landtagswahl 2023.

Koch ließ sich Zeit bis zur Kandidatur

Vier Personen haben sich zur Wahl gestellt. Josef Reithmair aus dem SPD-Ortsverein Burgweinting wird letztlich keinen Delegierten von sich überzeugen können. Wer von den anderen drei Kandidaten – der SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende Thomas Burger, der Wenzenbacher Bürgermeister Sebastian Koch und die Landtagsabgeordnete Margit Wild – das Rennen machen wird, darüber will sich im Vorfeld niemand zu früh ein Urteil erlauben.

Doch die Tatsache, dass Koch sich erst nach längerem Überlegen zur Kandidatur entschieden hatte, ließ schon ahnen, dass er sich seiner Sache am Ende sicher war.

Nur sieben Stimmen für Margit Wild

Mitte Juni hatte Wild mit ihrer, für viele überraschenden erneuten Kandidatur die Sache ins Rollen und die SPD damit in die Schlagzeilen gebracht. Manch einer zeigte sich irritiert. Es gab zum Teil ungewöhnlich deutliche Kritik, beispielsweise von den Jusos. Hatte Wild zuvor doch des öfteren mit einem Ende ihrer Laufbahn im Landtag kokettiert. Die Kandidatur der 64-Jährigen führte zu internen Aussprachen, die dann wenigstens nach außen ein Bild der Harmonie abgeben sollten, die intern aber nicht gegeben war.

Freitagabend ist nun klar: Eine tragende Rolle für den Wahlkampf wird Margit Wild im kommenden Jahr nicht mehr einnehmen. Nach dem Ende der Legislaturperiode wird sie ihr Büro im Maximilianeum räumen müssen. Mit lediglich sieben Stimmen fällt das Urteil ihrer Partei deutlich aus. Wild nimmt es mit einem stoischen Blick auf ihr Handy zur Kenntnis.

Anders die Situation einige Reihen weiter hinten. Mit 27 von 48 Stimmen gelingt es Sebastian Koch, durchaus überraschend, bereits im ersten Wahlgang, die notwendige Mehrheit zu erlangen. Der 35-Jährige schnauft bei der Verkündung des Ergebnisses erst einmal tief durch.

Die Landesvorsitzende ist eine der ersten Gratulantinnen

Dann scheint die Anspannung der letzten Wochen allmählich abzufallen. Ein Lächeln macht sich breit, erste Hände werden gereicht. Im Rückraum gibt es lautstark Beifall von den Jusos.

Ronja Endres, ihres Zeichens Vorsitzende der Bayern-SPD, kommt freudig angerannt, umarmt ihren Parteifreund. Sie hatte Mitte Juni selbst ihren Hut in den Ring geworfen, wenige Tage vor der Wahl aber zurückgezogen. Dass Endres und Wild nicht miteinander können, ist kein Geheimnis.

Burger macht den Schmidt

Thomas Burger landet mit 14 Stimmen auf Platz 2. In seiner 15-minütigen Bewerbungsrede erklärt der Stadtrat: Er habe lange überlegt, „ob ich ins Rennen gehen werde“. Doch der große Zuspruch aus Teilen der Partei hätten ihn, den „Politiker aus Leidenschaft“, schließlich diesen Schritt gehen lassen.

Das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt 1982 habe er damals im Fernsehen verfolgt, erinnert sich Burger. Von der Politik und ihren Inhalte habe er mit knapp zwölf Jahren noch nicht viel verstanden. Aber die Emotionen hätten ihn sofort angefixt. Auf der einen Seite der „arrogante Helmut Kohl“. Auf der anderen Bundeskanzler Schmidt, der „selbst in der Niederlage noch aufrecht“ gestanden habe. Diesem großen Vorbild folgend, gehört Burger zu den ersten Gratulanten.

Wild, die seit 2008 im Landtag sitzt, gilt als bildungspolitische Expertin ihrer Partei und macht in ihrer Rede vor allem auch das zum Thema. Es brauche mehr Chancengleichheit und ein gerechteres Schulsystem. Die Jusos hätten daher schon recht, wenn die das dreigliedrige System in Frage stellen und Gemeinschaftsschulen fordern.

Wettern gegen Populisten und Machtarroganz

So oder so brauche es in den kommenden Jahren tausende neue Lehrkräfte. „4.000 fehlen bereits an den Schulen. Was das in Zukunft bedeutet, ist noch gar nicht abzuschätzen.“ Das Schulsystem sei am „implodieren“, warnt Wild.

Inhaltlich sind sich Burger, Wild und Koch an vielen Stellen einig. In die Bildung wollen sie investieren, damit wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Die Digitalisierung müsse vorangetrieben und die erneuerbaren Energien rasch ausgebaut werden. Auch die Steuerpolitik haben sie auf ihrer Agenda stehen. Die von Bayern abgelehnte Grundsteuer C etwa sei ein wichtiges Mittel, bei der Wohnungspolitik voranzukommen.

Statt „Machtarroganz“ (Burger) und Blockadehaltung von CSU und der „orangenen Populistentruppe“ (Koch) der Freien Wähler, brauche es einen echten Wandel. Der könne nur mit einer starken SPD geschehen. Keine überraschenden Worte, aber eine klare Kampfansage an die bayerische Konkurrenz. „Mit der guten, alten Tante SPD ist immer zu rechnen“, schwört Koch in seiner Rede die Genossen auf den Wahlkampf ein.

„Lasst uns alle Griechen sein.“

Im Gegensatz zu Wild und Burger stellt sich Koch vor das Rednerpult, will frei sprechen. Anders als von so manchem „Altvorderen“ öfter mal geraten, habe er seine Parteizugehörigkeit nie verborgen. Trotzdem sei er 2020 als Bürgermeister der Gemeinde Wenzenbach mit deutlicher Mehrheit gewählt worden. Auch in Bayern könne die SPD also durchaus erfolgreich sein, so die Botschaft.

Koch dürfte dennoch um die schwierige Lage seiner Partei wissen. Mit Umfragewerten unterhalb der zehn Prozent gilt es, die SPD für den bevorstehenden Wahlkampf erst einmal nach innen zu mobilisieren. „Lasst uns alle Griechen sein“, ruft Koch in den Raum. Deren Fußballnationalmannschaft habe 2004 als klarer Underdog mit Leidenschaft unerwartet die Europameisterschaft gewonnen.

Lehmeier kandiert für den Bezirkstag

Ob Koch ab kommendem Herbst dann in München Platz nehmen wird, das muss sich erst noch zeigen und wird vor allem auch vom Gesamtergebnis der Partei und seiner Platzierung auf der Landesliste abhängen. Das Direktmandat für Regensburg dürfte für die SPD auch bei dieser Wahl nur schwer zu erringen sein. Unter der Hand wird in der Stadt der Grünen-Abgeordnete Jürgen Mistol als aussichtsreichster Anwärter gehandelt. Offiziell hat er seine Kandidatur noch nicht verkündet.

Als Direktkandidat für die Wahl des Oberpfälzer Bezirkstags wurde Bruno Lehmeier mit 30 Stimmen gewählt. Der langjährige Personalratschef am Bezirksklinikum setzte sich unter anderem gegen Stadtrat Hans Holler durch. Ende September werden dann die Kandidaten für den Stimmkreis Regensburg-Land bestimmt.