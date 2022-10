Kundgebung für Proteste im Iran verkommt zum Schlagabtausch

Wer darf seine Unterstützung für die Protestbewegung im Iran zeigen – und vor allem: wie? Diese Frage bestimmte eine Kundgebung in Regensburg mehr als die eigentliche Solidarität.

Eine Flagge, die für reichlich Kritik sorgt. Ein Mann, der lautstark ruft: „Alle Kurden sind meine Feinde.“ Und ein wichtiges Anliegen, das unterzugehen droht. Die Solidaritätskundgebung für die Proteste im Iran vergangenen Samstag vor dem Regensburger Dom sorgt kurzzeitig für eine offene Auseinandersetzung. Mitten drin der kurdische Internationale Solidaritäts- und Kulturverein IKS und die Grünen-Stadträtin Monir Shahedi, selbst Anfang der 1990er Jahre aus dem Iran nach Deutschland ausgewandert.

Festgenommen, weil eine Haarsträhne zu sehen war

Doch auf Anfang. Eigentlich soll es Samstagnachmittag um die aktuellen Proteste im Iran gehen und um Jina Mahsa Amini. Die 22-Jährige wurde am 13. September in Teheran von der Gashe-Ershad, der Sitten-Polizei, festgenommen. Unter ihrem Kopftuch war eine Haarsträhne zu sehen.

Drei Tage später verstarb die junge Frau, mutmaßlich durch Polizeigewalt. Seitdem finden im ganzen Land die größten Proteste seit der „Grünen Bewegung“ im Jahr 2009 statt. Wie schon in der Vergangenheit riegelt die iranische Regierung das Internet ab und sieht die Proteste wieder einmal als Teil einer von den USA und Israel angeführten Verschwörung.

Seit drei Wochen gehen Frauen auf die Straße, verbrennen ihre Kopftücher und fordern ihr Selbstbestimmungsrecht sowie ein Ende der staatlichen Gewalt gegen Frauen. In den letzten Tagen, so Beobachter, werden die Proteste von einem immer breiteren Teil der Gesellschaft unterstützt. Und sie richten sich verstärkt gegen das Mullah-Regime als solches.

„Ende der Diktatur“gefordert

Ein „Ende der Diktatur“ fordert auch die kleine Menge vor dem Regensburger Dom. Wie in vielen anderen Städten in Deutschland haben vergangenes Wochenende Exil-Iraner eine Kundgebung angemeldet. Solidarität wollen auch die Seebrücke, BI Asyl und die feministische Gruppe Eben.Widerspruch zeigen und schließen sich der Kundgebung an.

Zunächst verläuft alles unspektakulär. Rund um einen Pavillon haben sich etwa 100 Menschen im Kreis aufgestellt. Dem Regenwetter entsprechend halten sie Schirme in der einen Hand und einige Schilder in der anderen.

Die Zeichnung einer Frau mit erhobener Faust vor einem brennenden Haufen, dahinter eine Polizeikette, ist etwa zu sehen. Auf einer anderen Zeichnung ein Polizist, der bis zum Kopf im Blut der Demonstrantinnen steht.

Nicht alle sollen protestieren dürfen…

1.500 Menschen fanden im November 2019 bei den letzten größeren Protesten den Tod. Mindestens 76 Demonstrantinnen sollen laut der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights von Sicherheitskräften bislang aktuell getötet worden sein. Ein Ende ist derzeit nicht in Sicht.

Vor dem Dom halten einige das Porträt der getöteten Amini hoch und skandieren: „Zan, Zendegī, Āzādī!“ – „Frauen, Leben, Freiheit.“ Der Spruch, der seinen Ursprung in der kurdischen Frauenbewegung hat, ist derzeit auch auf den Straßen Teherans allgegenwärtig. „Zan, Zendegī, Āzādī!“ Immer wieder schallt es gegen die Dommauern. Auf einem blauen Banner sind die Worte in drei Sprachen verfasst. Auf deutsch, auf persisch und auf kurdisch.

Doch nicht alle sollen diese Worte rufen dürfen, meint zumindest ein Mann, der sich später als Anhänger der früheren iranischen Monarchie und Nationalist zu erkennen gibt.

„Hier wird nur persisch oder deutsch gesprochen.“

Als Mitglieder des IKS auf kurdisch dann „Jin, Jiyan, Azadî“ skandieren – und ein Teil der Umstehenden mit einsteigt – kommt der Royalist sowie einer der Organisatoren auf sie zu.

Es sei eine „persische Kundgebung“, auf der persisch oder deutsch gesprochen werde. Aber eben nicht kurdisch. Es entspinnt sich ein lautes Gespräch, in dessen Folge der Anhänger der Monarchie – er soll nach Informationen unserer Redaktion aus München angereist sein – sagt: „Alle Kurden sind meine Feinde.“

Dürfen sie also nicht ihre Solidarität mit den Frauen im Iran zeigen und insbesondere an die getötete Amini, die selbst aus dem kurdischen Gebiet des Iran stammt, erinnern?

Kundgebung „für royalistische Propaganda“ missbraucht?

Der Konflikt beginnt tatsächlich schon einige Minuten zuvor. Ein Mitglied des IKS, mit der Fahne Kurdistans bestückt, skandiert noch bevor die Kundgebung offiziell begonnen hat gegen die einstige Monarchie unter Schah Mohammad Reza Pahlavi.

„Für uns entstand der klare Eindruck, dass hier der Protest, der Aufstand, der Frauen im Iran für eigene royalistische Propaganda instrumentalisiert und somit missbraucht wird“, schreibt der IKS im Nachgang der Kundgebung in einer Stellungnahme.

Als Beleg dienen, neben dem erwähnten Royalisten und dessen Drohungen, vier große Flaggen. Grün-weiß-rot gestreift mit einem goldenen Löwen sind diese und werden neben dem Pavillon hochgehalten. „Diese alte persische Flagge steht für Monarchie und mitnichten für Emanzipation und gegen das Patriarchat“, ist der IKS überzeugt. Die Fahne stehe zudem auch für den letzten Schah von Persien, Mohammad Reza Pahlavi.

Kritik am autoritären Schah-Regime

Dessen Vater pflegte mit den Nazis längere Zeit gute, vor allem wirtschaftlich geprägte Kontakte. Wohl auch von der NS-Ideologie beeinflusst, war es der Schah, der 1935 das einstige Persien in Iran, das „Land der Arier“, umbenennen ließ. 1941 bestieg dann Sohn Mohammad den Thron und errichtete ein autoritäres Regime. Die politische Opposition wurde in den kommenden Jahren unterdrückt.

In Erinnerung dürfte Mohammad Reza Schah Pahlavi manchen durch seinen Besuch in Berlin im Juni 1967 geblieben sein. Damals prügelten Mitglieder des iranischen Geheimdienstes und „Jubelperser“ – etwa 150 treue Gefolgsleute Pahlavis – auf Demonstranten ein. Bei den aufkommenden gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den Berliner Sicherheitskräften und den Demonstranten wurde der Student Benno Ohnesorg von einem Stasi-Agenten erschossen.

Mehrere Jahre später antwortete der Schah auf die Frage eines Journalisten mit den Worten: „Gedankenfreiheit! Gedankenfreiheit! Demokratie! Demokratie! Fünfjährige, die streiken und auf die Straße gehen!…Demokratie? Freiheit? Was bedeuten diese Wörter? Ich will damit nichts zu tun haben.“

Stadträtin verteidigt Flagge

Mit der Monarchie hält es Grünen-Stadträtin Monir Shahedi nicht besonders. In diesem Punkt ist sie mit dem IKS einer Meinung. Aktuell gehe es aber um den gemeinsamen Widerstand gegen das Mullah-Regime. Wie es nach deren – bisher unwahrscheinlichen – Sturz weitergehen könne, das entscheide am Ende einzig die iranische Bevölkerung und nicht „separatistische Kurden“, erklärt Shahedi im Nachgang der Kundgebung.

Trotz ihrer deutlichen Abgrenzung gegenüber monarchistischen Tendenzen, sieht Shahedi daher auch kein Abgrenzungsbedürfnis von besagter Flagge. Diese sei zudem die alte Flagge ihres Landes und stehe nicht nur für die Pahlavi-Zeit. „Wir können ja nicht die Fahne der Mullahs verwenden“, sagt sie.

Im Nachgang teilt sie auf ihrem Telegram-Kanal dann wiederum Bilder eines anderen Profils. Darunter ist zu lesen: #pahlavi4iran. Auf eine Nachfrage unserer Redaktion dazu geht Shahedi nicht weiter ein. Sie wiederholt stattdessen, niemand habe „von außen das Recht, sich einzumischen“. Schon gar nicht der IKS.

Protest von unterschiedliche Interessen überlagert

Wer also darf offiziell an die getötete Amini erinnern? Und welche unterschiedlichen Interessen bestehen aktuell im Iran sowie darüber hinaus? Ein „freies Kurdistan“, wie es der IKS in seiner Stellungnahme fordert, würde bedeuten, der Iran müsste westliche Teile seines Landes abtreten. Eine Forderung, die nicht nur Anhänger Pahlavis als Eingriff in die Hoheit ihres Landes verstehen dürften.

Die Kundgebung auf dem Domplatz zeigt auf, wie schnell der Tod einer jungen Frau und die Proteste von anderen Themen überlagert werden können. Und wie stark unterschiedliche Interessen bei der Deutung eine Rolle spielen. Und so geht das eigentliche Thema der Kundgebung fast unter.

Abschiebestopp gefordert

Während die Polizei bemüht ist, die Parteien zu beruhigen, werden vorne unter dem Pavillon gerade Reden gehalten. Theresa Eberlein (Grünen-Stadträtin) spricht für die BI Asyl und fordert einen sofortigen Abschiebestopp in den Iran. „Die iranische Regierung reagiert mit großer Brutalität auf die Proteste.“ In diese „unübersichtliche“ und „gefährliche Lage“ dürften keine Menschen abgeschoben werden.

Das fordert auch Shahedi. Es müsse rasch Sanktionen der EU geben. In ihrer Rede erinnert sie kurz an die Proteste nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl 2009. Die damaligen Parolen „Tod der Diktatur“ und „Wir fürchten uns nicht, wir sind alle zusammen“ seien nun wieder zu hören.

Der Staat reagiere derweil mit den gleichen Mitteln. Abschaltung des Internets, Gewalt gegen Kritiker, Inhaftierung von Journalisten, Sportlern und anderen, die ihre Stimme erheben. Shahedi, die sich für die Kundgebung mitverantwortlich zeigt, geht auch auf die „systematische Benachteiligung der Frauen“ durch das schiitische Recht ein.

Die „Folterung von LGBTIQ+-Personen“ und „Frauenvergewaltigungen in Gefängnissen“ seien an der Tagesordnung. Ebenso die Tötung von politischen Aktivistinnen – oder die Verhaftung von Kurden.