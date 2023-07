„Glaubt den Betroffenen, wenn sie sagen: ‘Ich kann nicht!’“

Es ist eine schwer zu fassende und vergleichsweise unbekannte Krankheit: Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom, kurz: ME/CFS. Seit ihre Tochter darunter leidet, engagiert sich die die Regensburger Hotelbetreiberin und Stadträtin Kathrin Fuchshuber dafür, diese Krankheit bekannter zu machen. Und auch wenn es zynisch klingen mag: Corona brachte hier ein wenig Bewegung – auch wenn anfängliche Versprechungen der Bundesregierung nicht eingehalten werden.



Frau Fuchshuber, seit ihre Tochter Anna vor sechs Jahren an ME/CFS erkrankt ist, engagieren sich dafür, dass diese Krankheit wahrgenommen wird und man Betroffene ernst nimmt. Wie kam es dazu?

2017 kam Anna im Sommer von einem Surfurlaub aus Portugal zurück und hatte irgendeine Infektion mit grippeähnlichen Symptomen. Die Erschöpfung, die mit einer echten Grippe einhergehen, waren sehr ausgeprägt. Zwei Monate später ist sie mit Freunden nach Irland zum Wandern gefahren. Nach zwei Tagen rief sie mich völlig verzweifelt an, weil sie überhaupt keine Kraft mehr hatte und den Wanderurlaub abbrechen musste. Wir haben sie dann irgendwie zurückgeholt. Ab dem Zeitpunkt ging es dann gesundheitlich immer mehr bergab.

Wie muss man sich das vorstellen?

Ein großes Problem dieser Erkrankung ist, dass man es den Betroffenen meistens nicht ansieht, dass sie krank sind. Die Forschung hat bisher auch noch keine Biomarker oder sonstige Auffälligkeiten im Blut gefunden, so dass ein Befund schwierig ist. Auch die Symptome können sehr unterschiedlich sein.

Was aber bei allen Erkrankten gleich ist, ist ein chronischer Erschöpfungszustand, der die Leistungsfähigkeit extrem beeinträchtigt, bis hin zur Bettlägerigkeit. Schon bei geringster Anstrengung tritt eine Erschöpfung ein, die sich nur ganz langsam wieder reduziert. Wenn man sich körperlich oder geistig überfordert, zahlt man das zurück, muss tagelang im Bett bleiben. Diese Tage werden Payback-Tage genannt.

Zwischendurch stellte sich Anna ihren Timer am Handy oder zählte die Schritte, wenn sie mal nach draußen ging. Sie versuchte, mit diesen Mitteln ihre Aktivitäten zu „kontrollieren“. Denn es gibt kein Anzeichen, wann die Energie verbraucht ist, aber wenn es dann soweit ist, dann kommt die Erschöpfung ganz plötzlich und unangekündigt. Da gehen sozusagen die „Lichter aus“ und sie kann dann zum Beispiel nicht wieder zurückgehen. Dinge wie Sport treiben gehen sowieso nicht.

Diese Erschöpfung kann bei den Patienten die unterschiedlichsten Begleitsymptome haben: Halsschmerzen, Erbrechen, Kopf- oder Muskelschmerzen, Fieber, Herzrasen, Nervenschmerzen oder – am aller schlimmsten – Schlaflosigkeit trotz Ermüdung.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie herausgefunden haben, woran Ihre Tochter leidet?

Wir hatten im Vergleich zu vielen anderen, die erst nach Jahren oder Jahrzehnten wissen, dass sie ME/CFS haben noch Glück. Wir haben Anna sofort geglaubt, als sie sagte, wie erschöpft sie ist und dass das keine Depression sei. Bei unseren Recherchen sind wir dann auf Internetseiten aus Amerika und Norwegen gestoßen, die von ME/CFS berichteten. So sind wir relativ schnell – nach einem halben Jahr – darauf gekommen, dass es sich wohl um ME/CFS handeln könnte.

Aber natürlich waren wir parallel zu intensiven Untersuchungen, bei Ärzten, in verschiedenen Krankenhäusern oder auch im Schlaflabor des Max-Planck-Instituts in München. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die vorwiegende Meinung war, dass Anna wohl unter Depressionen leiden würde, ihr Psychopharmaka empfohlen wurden und sie sich einfach mehr bewegen müsse.

Dabei ist Bewegung bei dieser Krankheit absolut fatal. Das macht alles nur noch schlimmer. Man muss den Betroffenen einfach glauben, wenn sie sagen: „Ich kann nicht aufstehen! Jede Bewegung fällt mir schwer!“

Durch mein Engagement habe ich Eltern kennengelernt, denen von Ärzten geraten wurde, ihre Kinder in die Bewegung zu treiben, um sie aus einer vermeintlichen Depression herauszuholen. Alle Eltern bedauern das heute zutiefst.

Wie erklären Sie sich solche Ratschläge von Ärzten?

Das liegt daran, dass diese Krankheit in Deutschland so gut wie nicht bekannt ist, auch heute noch. Sie wird auch im Studium nicht gelehrt. Betroffenen berichten zudem, wie Krankenklassen bei der Anerkennung der Krankheit auf stur schalten und bestellte Gutachter sich über Erkrankte fast schon lustig machen und diese als Simulanten hinstellen. Dazu kommt, dass die Betroffenen meist nicht einmal die Energie haben, solchen Verunglimpfungen etwas entgegenzusetzen.

Auch wenn es jetzt vielleicht zynisch klingt: Durch die Corona-Pandemie mit ihren Langzeitfolgen von „Long Covid“ hat sich die Wahrnehmung von ME/CFS in der Gesellschaft etwas verbessert.

Inwiefern?

In der Krankengeschichte eines ME/CFS Erkrankten gibt es meistens eine Virusinfektion wie Epstein-Barr-Virus, Influenzaviren – oder auch SARS-CoV-Viren.

Long Covid wird durch SARS-CoV-2 ausgelöst. Da sich die Krankheitsbilder von Long Covid und ME/CFS sehr ähnlich sind, werden seit Corona auch ME/CFS Patienten mit ihrer Erkrankung in unserer Gesellschaft ein wenig ernster genommen.

2019, also noch vor Corona, ging man von circa 350.000 ME/CFS-Patienten in Deutschland aus. Trotzdem kannte oder kennt fast keiner diese Krankheit. Zum Vergleich: An Multipler Sklerose, einer sehr bekannten Krankheit, sind in Deutschland schätzungsweise 280.000 Menschen erkrankt. Untersuchungen aus dem Frühjahr 2023 gehen von mindestens 1.000.000 Long Covid-Betroffenen in Deutschland aus.

Bei der Fachtagung zu ME/CFS im März 2020 wurde laut einer damals verschickten Pressemitteilung in Aussicht gestellt, die „desaströse Versorgungslage für Betroffene zu verbessern“. Ist seitdem etwas passiert?

Im Koalitionsvertrag der Ampel wurde 2021 versprochen, ein deutschlandweites Netzwerk von Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen aufzubauen, um eine bedarfsgerechte Versorgung rund um die Langzeitfolgen von Covid-19 und – das ist ausdrücklich erwähnt – für das chronische Fatigue-Syndrom (ME/CFS) zu schaffen.

Das wäre alles richtig und wichtig – nur leider ist daraus bis jetzt nicht viel geworden.

Wurde etwas unternommen? Und falls ja: Was?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat versprochen, 100 Millionen Euro in eine groß angelegte Initiative für Menschen mit Long-Covid und ME/CFS zu stecken. Vor allem um ein optimales Versorgungskonzept wollte man sich kümmern. Herausgekommen ist bisher eine Internetseite ausschließlich für Long Covid-Betroffene.

Für ME/CFS gibt es auf der Seite der Gesundheitsministeriums eine Zusammenfassung des aktuellen Kenntnisstandes. Und in die Forschung sollen statt der 100 Million jetzt gerade mal 40 Millionen Euro fließen. Tatsächlich zur Verfügung gestellt aber wurde das Geld bislang noch nicht.

Dafür gibt es dann im September wieder eine Anhörung mit Betroffenen. Man tut also wieder so, als würde man uns zuhören, aber handelt dann nicht. So etwas lässt mich verzweifeln. Denn jeder nicht gelebte Tag kommt nicht mehr zurück.

Wie geht es Ihrer Tochter heute?

Sie kämpft seit sechs Jahren. Darum, ihre sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten. Darum, ihr Studium zu beenden. Seit ungefähr einem halben Jahr geht es langsam Stück für Stück aufwärts.

Gestern war ein unglaublicher Tag: Sie hat ihren Bachelor in Design an der der FH München verliehen bekommen. Das soll allen Betroffenen Mut machen. Es war das Studium der sehr kleinen Schritte, begleitet von einem Professor und einem Dekan, die Anna die Möglichkeit dazu gegeben haben.

Ist jetzt alles gut? Nein, aber es geht jeden Tag einen kleinen Schritt in die richtige Richtung, zurück in ein eigenes, selbstbestimmtes Leben. Wir sind auf Anna unglaublich stolz, denn diese Krankheit, die einen aus dem vollem Leben reißt, anzunehmen und damit umzugehen und nicht aufzugeben, erfordert eine unglaubliche innere Kraft.

Wenn man diese Krankheit im persönlichem Umfeld nicht erlebt hat, dann kann man das alles sicherlich nicht glauben. Diese Krankheit ist unfassbar. Mein Ziel ist es, weiter für die Anerkennung der Krankheit zu kämpfen und wir wollen anderen Mut machen, nicht aufzugeben.