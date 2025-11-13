Nach Biotop-Desaster: Stadt Regensburg legt neuen Bebauungsplan für den Hollerweg vor

325 statt 400 Bewohner, dreigeschossige Gebäude und viel Grün: Binnen drei Monaten hat das Planungsamt einen neuen Bebauungsplan für den Hollerweg vorgelegt. Das sorgt für Erleichterung im Stadtrat, doch es gibt noch ein Problem.

Das Planungsamt der Stadt Regensburg hält Wort. Für November war ein neuer Bebauungsplan zum Hollerweg in Keilberg angekündigt, und am Dienstag lag der entsprechende Aufstellungsbeschluss den Stadträtinnen und Stadträten vor.

WERBUNG







Die erneute Überarbeitung nach 2021 und 2023 wurde nötig wegen des Fehlkaufs durch das Liegenschaftsamt, den regensburg-digital im Juli publik gemacht hatte. Wie mehrfach berichtet, kaufte die Stadt für einen kolportierten Preis von sechs Millionen Euro 2,3 Hektar vermeintliches Bauland, das sich als nicht bebaubares Biotop erwies. Das Umweltamt prüfte die Fläche vor dem Kauf nicht.

„Nicht unbedingt vom Glück verfolgt“

Mit Vergangenheitsbewältigung hält sich der Planungsausschuss am Dienstag dennoch nicht auf. CSU-Chef Michael Lehner spricht nur an einer Stelle von einem „Desaster“. SPD-Stadtrat Klaus Rappert merkt an, man sei am Hollerweg „nicht unbedingt vom Glück verfolgt“ gewesen.

Unsere Recherchen zum Hollerweg

„Skandal“ am Keilberg, 3. Juli

Millionendeal vom Schreibtisch aus?, 9. Juli

Fläche besichtigt, aber Biotop nicht erkannt, 11. Juli

Wie nachlässig prüfte die Stadt?, 18. Juli

Stadt hält Kritik für unfair, 19. Juli

Misstrauen gegen die Stadtverwaltung? Unbedingt!, 23. Juli

Hollerweg: Abbitte mit Augenmaß, 30. Juli 2025

Ansonsten herrscht nahezu einhellige Erleichterung: Es gibt nun einen Bebauungsplan, der sich aller Voraussicht nach auch umsetzen lässt. Laut Schätzung des Planungsamts bieten die geplanten Wohnungen Platz für 325 neue Bewohnerinnen – statt der ursprünglich vorgesehenen 400.

Zwei Drittel Grünfläche, teils nicht betretbar

Eines ist schon jetzt sicher: Das neue Wohngebiet wird angesichts des großflächigen Biotops ungewöhnlich viel Grün aufweisen – zwei Drittel der Gesamtfläche von 7,3 Hektar. Die 2023 angekauften und bereits zuvor bekannte Biotopflächen.

Ein offener Punkt beschäftigt das Planungsamt weiter: Der Sandmagerrasen soll möglichst nicht betreten werden. „Brandgefährlich“ sei das für das Biotop, warnt Planungsamtschefin Tanja Flemmig. „Da darf keiner drüber laufen.“

Wie verhindert werden soll, dass Alt- und Neu-Keilberger dort eigene Trampelpfade anlegen, ist bislang unklar. Das müsse man noch „vernünftig sortieren“, so Flemmig. Im Bebauungsplan sind die Biotope derzeit als private Grünflächen ausgewiesen. Wege sind an den Rändern vorgesehen.

Dreigeschossige Wohngebäude „gut vertretbar“

Einen Teil des Wohnraumverlusts gleicht die neue Planung mit nun dreigeschossigen Gebäuden aus. Das sei aus fachlicher Sicht ein „verträgliches Maß und gut vertretbar“. In ihrem Amt habe es anfänglich auch Entwürfe mit drei Hochhäusern gegeben.

Die Sitzung zum Nachhören auf der Seite der Stadt Regensburg

Der Forderung von BSW-Stadträtin Irmgard Freihoffer, noch ein Stockwerk draufzulegen, widerspricht insbesondere Michael Lehner. „Das ist der Keilberg und nicht Königswiesen Süd.“

Abgelehnt wurde der neue Bebauungsplan nur von Benedikt Suttner (ÖDP). Seine Partei hatte sich von Beginn an gegen die Ausweisung eines Baugebiets auf dieser Fläche ausgesprochen. Doch auch Suttner räumt ein, der nun vorgelegte Aufstellungsbeschluss sei eine Verbesserung gegenüber früher.

Schaden? Das Eingeständnis fehlt

Obwohl die Stadtverwaltung Besserung gelobt hat, was künftige Prüfungen von Ankaufsflächen betrifft, bemüht man sich weiterhin, den entstandenen Schaden kleinzureden. Beziffern könne man ihn erst, wenn klar sei, wie stark sich die verbleibende Fläche verdichten lasse, erklärte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer Ende Juli.

Fest steht so oder so: Für 2,3 Hektar Biotop wäre allenfalls ein Kaufpreis von 230.000 Euro angemessen gewesen – nicht sechs Millionen.