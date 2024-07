Nach Hygienekollaps am Uniklinikum Regensburg: Bewegung bei Tarifverhandlungen

Massive Probleme mit Müll und Dreck am Uniklinikum Regensburg riefen zuletzt Gesundheitsamt und Landtag auf den Plan. Nun sieht alles nach einer Einigung im Tarifstreit aus.

Auch wenn eine endgültige Einigung bislang nicht erzielt ist, kann man es als wichtigen Etappenerfolg für die rund 300 Servicebeschäftigten am Universitätsklinikum Regensburg (UKR) bezeichnen: nach einer ersten Verhandlungsrunde am vergangenen Mittwoch vermelden sowohl die Arbeitgeberseite als auch die Gewerkschaft ver.di, dass man sich nach wochenlangen Tarifauseinandersetzungen „ein gutes Stück vorwärtsgekommen“ sei und sich „vorläufig“ auf mehrere „zentrale Eckpunkte“ geeinigt habe.

Wichtigster Punkt: bis Anfang 2027 sollen die Löhne bei der Krankenhausdienstleistungsgesellschaft (KDL) zu 100 Prozent an den Tarifvertrag der Länder angeglichen werden, der ansonsten am Uniklinikum gilt, inklusive künftiger Entgeltsteigerungen. Erste Erhöhungen sollen noch diesen Oktober erfolgen.

Nun soll auch die Berufserfahrung vergütet werden

Laut der KDL bringe dies für die Beschäftigten am Ende teilweise eine Gehaltssteigerung „um mehr als 36 Prozent“. Bislang erhalten sie, orientiert am Rahmentarif für das Gebäudereinigerhandwerk, einen Stundenlohn von 13,50 Euro brutto – unabhängig von der Beschäftigungsdauer. Doch auch das soll sich ändern. Künftig werde auf Basis eines sechsstufigen Eingruppierungssystems „endlich auch Berufserfahrung vergütet“, so die Gewerkschaft.

Die Servicebeschäftigten am Uniklinikum sind für die Reinigung von OP-Sälen und Intensivstationen zuständig, sorgen für saubere Bettwäsche, erledigen Gartenarbeiten, leeren die Mülleimer und begleiten die Patientinnen von einer Station zur nächsten. Sie hatten seit Monaten eine Angleichung ihrer Bezahlung an den TV-L gefordert. Die KDL gehört zu 51 Prozent dem Uniklinikum, 49 Prozent hält der Regensburger Putzkonzern Götz.

Streiks waren lange absehbar

Im März gab es erste Warnstreiks, eine Urabstimmung im April und seit Anfang Mai befanden sie sich in einem unbefristeten Erzwingungsstreik. Doch sowohl der UKR-Vorstand wie auch die Geschäftsführung der KDL hatten jedwede Forderung nach Tarifverhandlungen zunächst ignoriert.

Erst als sich die hygienischen Zustände am Uniklinikum zunehmend verschlechterten und das Gesundheitsamt auf den Plan riefen, lenkten die Verantwortlichen schließlich ein und vollzogen, so der bisherige Eindruck, eine 180-Grad-Wende, die laut KDL in der niedrigsten Entgeltgruppe eine Steigerung von 13,50 auf „mehr als 15,50 Euro“ bringen soll.

RD-Recherchen riefen Landtag auf den Plan

Regensburg-digital hatte zunächst exklusiv über Müllberge in den Gängen, Essen auf Pappgeschirr, stinkende und geschlossene Toiletten, Beschwerden von Patienten und Besucherinnen berichtet.

Einem Dringlichkeitsantrag der SPD im bayerischen Landtag zur Situation am UKR und einer möglichen Gefährdung der Patientensicherheit stimmten am 13 Juni auch die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern zu. Die Leitung des UKR müsse sich fragen lassen, wie man sich das „eigentlich vorgestellt“ habe, wenn man sich im Vorfeld des alles andere als überraschenden Streiks einfach taub gestellt habe, so die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Ruth Waldmann.

Eine Antwort des zuständigen Wissenschaftsministers Markus Blume (CSU) auf den umfangreichen Fragenkatalog des Landtags steht nach wie vor aus. Eine Frage zu den hohen Managementpauschalen für den Reinigungskonzern Götz, der 49 Prozent an der KDL hält, wurde gestrichen.

Nach wie vor ist einiges offen

Trotz dieser vorläufigen Einigung sei noch vieles offen, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft ver.di. Genannt werden unter anderem Jahressonderzahlungen, betriebliche Altersvorsorge und die konkreten Schritte der Lohnsteigerungen. Die Mitglieder der Tarifkommission geben sich aber optimistisch.

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, sagt die Betriebsratsvorsitzende Nelli Nentschuk. „Wir haben einen deutlichen Schritt nach vorne getan“, meint auch Gregor Romowski, Mitglied der Tarifkommission, beschäftigt im Hol- und Bringdienst.

Weiter „Blockadepolitik“ in Würzburg und Erlangen

Dr. Robert Hinke, Landesfachbereichsleiter für den Bereich Gesundheit bei ver.di Bayern, fordert vor diesem Hintergrund, dass nun auch die Universitätskliniken in Würzburg und Erlangen „ihre Blockadepolitik aufgeben“ müssten. Auch dort fordern die Servicebeschäftigten eine Angleichung ihrer Löhne an den TV-L.

„Während eine Richtlinie der Europäischen Union den Nationalstaaten eine Erhöhung der Tarifbindung auf mindestens 80 Prozent vorschreibt, glauben ausgerechnet bayerische Universitätskliniken und ihre Töchter sich Tarifverhandlungen verweigern zu können“, so Hinke. „Hier ist auch die Staatsregierung gefordert, immerhin handelt es sich um öffentliche Einrichtungen des Staates.“ Bislang allerdings haben Vertreter von CSU und Freien Wählern mit dem Hinweis auf „Tarifautonomie“ erklärt, sich hier nicht einmischen zu wollen.

Die nächste Verhandlungsrunde in Regensburg findet am 9. Juli statt. Martin Schmalzbauer, ver.di-Fachsekretär für Universitätskliniken in Bayern, erklärt bereits im Vorfeld, dass man den Arbeitskampf „zur Not“ erneut aufnehmen werde, sollte bei den offenen Punkten nichts vorangehen.