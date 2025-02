â€žNoch schlimmer als die AfD sind ihre WÃ¤hlerâ€œ: 20.000 demonstrieren in Regensburg gegen Rechts

Mit einer so großen Resonanz hatten die Veranstalter nicht gerechnet. Am Sonntag fand eine der größten Demonstrationen der Nachkriegszeit in Regensburg statt. Im Fokus: die AfD und die gemeinsame Abstimmung der Union mit den Rechtsextremen.

Wer am Sonntag etwas später eintrifft, hat kaum eine Chance, bis zum Domplatz vorzudringen. In den umliegenden Gassen und Straßen drängen sich die Menschen dicht an dicht. Auch der Neupfarrplatz, auf den die Reden über Lautsprecher übertragen werden, ist noch gut gefüllt. Zu Zwischenfällen kommt es nicht.

Polizei und Veranstalter sprechen am Ende in seltener Einigkeit von 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen Gesellschaftsschichten. 7.000 mehr als bei der Großdemo „gegen Rechts“ im vergangenen Jahr. Im Fokus steht das zunehmende Erstarken der AfD und die bei der Planung der Demonstration noch nicht absehbare gemeinsame Abstimmung von Union und weiten Teilen der FDP mit den Rechtsextremisten am Mittwoch und am Freitag.

FDP-Abgeordneter Lechte stimmt mit Nein: „Gewissensentscheidung“

Das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz hatte die CDU/CSU-Fraktion unter Federführung von Kanzlerkandidat Friedrich Merz am Freitag in den Bundestag eingebracht. Es scheiterte knapp – insbesondere auch an einigen wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen bei Union und FDP. Es wäre das erste Gesetz gewesen, das mit Hilfe der AfD verabschiedet worden wäre.

Der FDP-Abgeordnete Ulrich Lechte, außenpolitischer Sprecher, war einer von zwei in seiner Fraktion, die gegen den Gesetzesentwurf stimmten. Bereits bei dem Entschließungsantrag am Mittwoch, der mit den Stimmen von Union, AfD und FDP knapp beschlossen wurde, hatte Lechte sich enthalten.

Einer „wissentlichen Mehrheit“ mit der AfD habe er nicht zustimmen können, so Lechte im Deutschlandfunk. Er sprach von einem „Schaufensterantrag“. Seine Gegenstimme zum rechtlich umstrittenen Zustrombegrenzungsgesetz bezeichnet Lechte als „Gewissensentscheidung“. Bei der CSU gab es keine Abweichler. Der Regensburger Abgeordnete Peter Aumer, der in der Vergangenheit mit der Verbreitung nachweislich falscher Zahlen in Zusammenhang mit der Bezahlkarte auffiel, stimmte sowohl am Mittwoch als auch am Freitag mit der AfD.

CSU feiert Neujahr mit Söder, Freie Wähler in der Schmollecke

Entsprechend sind auf dem Domplatz am Sonntag, im Gegensatz zur Großdemonstration im Vorjahr, auch keine CSU-Vertreter zugegen. Bürgermeisterin Astrid Freudenstein befindet sich im Urlaub und der Rest der Stadtratsfraktion feiert an dem Tag im Audizentrum Neujahrsempfang mit Ministerpräsident Markus Söder. Auch die Freien Wähler fehlen. Dort ist man dem Vernehmen nach immer noch gekränkt, angesichts von Reden, bei denen Hubert Aiwanger vor dem Hintergrund der Flugblatt-Affäre im vergangenen Jahr etwas härter angepackt wurde.

Der, Aiwanger, wird heuer nur kurz erwähnt. Hauptredner Christian Springer, Kabarettist und Gründer des Vereins Orienthelfer, spricht davon, dass Aiwanger und Söder „gerne die Fahnenträger“ seien, wenn es darum gehe, Hetze und Fakenews zu verbreiten. Die AfD bezeichnet Springer als „faschistische Lügenbande“, als Partei mit den meisten Fehlzeiten in den Parlamenten und mit der höchsten Kriminalitätsrate unter ihren Mandatsträgern.

„Höcke, diese Mischung aus Goebbels und Dorfdepp“

Als der Entschließungsantrag im Bundestag unmittelbar nach dem Gedenken für die Opfer des Holocaust verabschiedet wurde, hätten deren Abgeordnete vor Freude gefeixt und „gejault wie bei einer Hexenverbrennung“. Die AfD missbrauche den „unfassbaren Mordanschlag von Aschaffenburg“ für den Wahlkampf. „Schrecklich schäbig“ sei das.

„Als Höcke, diese Mischung aus Goebbels und Dorfdepp, in Aschaffenburg in die Mikrofone schwadronierte, redete er ständig von einem toten Mädchen. In Wahrheit ist ein kleiner Bub gestorben“, so Springer. Das zeige: „Die AfD interessiert sich nullkommanull für Menschen, sondern nur für Hetze, Gewalt und Hass.“ Doch auch die Konservativen sollten endlich die Opfer und Familien mit ihrem „Scheiß-Wahlkampfgedöns“ in Ruhe lassen.

Schlimmer aber als die AfD seien deren Wähler, sagt Springer. Die Anwesenden ruft er deshalb dringend auf, mit diesen Leuten zu diskutieren, ihnen zu widersprechen – und wählen zu gehen. Denn auch wenn es in der Politik „Deppen“ gebe, unter den Wählern gebe es mehr. So wie fast alle anderen Rednerinnen auch, fordert Springer ein AfD-Verbot.

Nach Voderholzers Distanzierung: „Christinnen und Christen gegen Rechts“

Gegen Ende der etwa eineinhalbstündigen Kundgebung vor dem Regensburger Dom tritt die Theologin Silvia Gross ans Mikrofon und verkündet die Gründung der Initiative „Christinnen und Christen gegen Rechts“. Gott werde von Rechtsextremen regelmäßig missbraucht, so Gross. Dazu wolle sie einen Gegenpol bilden. Einer der ersten Unterstützer: Christian Springer.

Die Gründung ist laut Gross aber auch eine Reaktion auf die „befremdliche Haltung“ des Regensburger Bischofs Rudolf Voderholzer. Der hatte sich als zunächst einziges Mitglied der Bischofskonferenz gegen die kirchliche Stellungnahme zur Migrationspolitik von CDU und CSU und die im Bundestag zur Abstimmung gestellten Anträge ausgesprochen.

In einem gemeinsamen Papier hatten sich evangelische und katholische Kirche einen Tag vor der Abstimmung im Bundestag gegen das Zustrombegrenzungsgesetz gewandt. Die von CDU-Chef Friedrich Merz angestoßene Verschärfung der Migrationspolitik hätte „nach aktuellem Wissensstand keinen der Anschläge verhindert“, heißt es unter anderem darin.

„Die Attentate von Magdeburg und Aschaffenburg seien „von offensichtlich psychisch kranken Personen begangen“ worden. Die Taten zeigen aus Sicht der Kirchen daher ein Defizit hinsichtlich des Informationsaustausches unterschiedlicher Behörden und einen eklatanten Mangel an adäquater Versorgung psychisch Kranker auf. “ Insbesondere vor diesem Hintergrund sei der Gesetzesentwurf aus Sicht der Kirchen „nicht geeignet, zur Lösung der anstehenden migrationspolitischen Fragen beizutragen“.

Voderholzer hatte im Nachgang kritisiert, dass die Stellungnahme nicht mit ihm und der Bischofskonferenz abgestimmt worden sei. Sie spreche „nicht in meinem Namen“. Wenige Tage später schloss sich Voderholzers Position auch sein Eichstätter Kollege Gregor Maria Hanke über ein Statement in der neurechten katholischen Tagespost an. Die überwiegende Mehrheit der Bischofskonferenz allerdings steht hinter den Inhalten der Stellungnahme. In Regensburg wollen dem nun die „Christinnen und Christen gegen Rechts“ eine Stimme verleihen.