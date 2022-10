Bauprojekte: Es wird wieder teurer – aber transparent

Der neue Osttrakt des Siemens-Gymnasiums könnte mehr als doppelt so teuer werden wie zunächst veranschlagt. Das offenbart die neue transparentere Kostendarstellung der Verwaltung. Doch es gibt auch gute Nachrichten aus dem Bildungsausschuss.

Für die Schulgemeinschaft an der Realschule am Judenstein ist es eine gute Nachricht. Am morgigen Donnerstag wird der Bildungsausschuss des Regensburger Stadtrats die dringend notwendige Generalsanierung des Schulgebäudes auf den Weg bringen. Noch in diesem Jahr soll mit den Planungen begonnen werden. Die in zwei Abschnitte aufgeteilten Bauarbeiten werden dann von 2024 bis 2027 dauern.

Neu: Indexsteigerung und Risikokosten werden ausgewiesen

Im Investitionsprogramm sind dafür – pro Bauabschnitt – jeweils 11,5 Millionen Euro vorgesehen. Noch nicht berücksichtigt sind dabei Indexsteigerungen und Risikokosten. Doch immerhin werden diese – im Gegensatz zur früheren Praxis – in der Beschlussvorlage benannt.

Für den ersten Bauabschnitt, der bis 2025 abgeschlossen sein soll, rechnet das Planungsreferat demnach mit einem Plus von 3,8 Millionen. Beim zweiten Bauabschnitt (2026/27) können demnach 5,4 Millionen Euro obendrauf kommen.

Dass solche Kostensteigerungen mittlerweile zumindest benannt, wenn auch nicht im Investitionsprogramm berücksichtigt werden, ist Ausfluss der Debatte um die Erweiterung des Osttrakts beim Werner-von-Siemens-Gymnasium, die den Stadtrat Anfang des Jahres beschäftigt hatte. Unter anderem.

Häufige Kostensteigerungen sorgten für Kritik – und eine Zusage

Von der anfänglichen Schätzung 2019 – 47,4 Millionen Euro – stiegen diese nach Durchführung eines entsprechenden Planungswettbewerbs zunächst auf 58 Millionen Euro. Und diesen Januar musste der Stadtrat erneut „draufsatteln“: Nun waren es 73,1 Millionen Euro – und im Grunde ging schon damals niemand davon aus, dass dieser Rahmen zu halten sein würde (Das trifft auch zu. Doch dazu später.).

Vor dem Hintergrund, dass es auch beim Schulzentrum am Sallerner Berg fast zu einer Verdoppelung der anfänglich geschätzten Kosten von 50 Millionen gekommen war, ebenso beim „Sportpark Ost“ – von 19,2 Millionen im Jahr 2020 auf 43 Millionen im Januar 2022 – war die Ratlosigkeit im Stadtrat groß. Zum Teil hagelte es deutliche Kritik.

Finanzreferent Georg Stefan Barfuß versprach schließlich, dass der Stadtrat künftig früher und regelmäßiger über mögliche Kostensteigerungen informiert werden solle. Bisher, so Barfuß bei der Debatte im Januar, sei das nämlich schlicht „nicht Usus“ gewesen.

Siemens-Gymnasium: Von 47 auf über 100 Millionen

Und so erfährt der Stadtrat aktuell nicht nur, dass es mit den Mitteln, die aktuell für die Realschule am Judenstein ins Investitionsprogramm eingestellt werden, nicht getan sein wird, sondern auch, dass die neuerliche Preissteigerung für den Osttrakt des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, die zweite in diesem Jahr, ebenfalls nicht das Ende der Fahnenstange sein wird.

Nach der Erhöhung der Kosten im Januar auf, wie erwähnt, 73,1 Millionen Euro, soll der Bildungsausschuss am Donnerstag nun einer Investitionssumme von 80,8 Millionen, ein Plus von weiteren gut zehn Prozent, zustimmen. Dabei weist das Planungsreferat bereits jetzt darauf hin, dass auch dieser Betrag wohl nicht reichen wird. Wörtlich heißt es in der Vorlage:

„Sollte die Indexsteigerung weiterhin auf hohem Niveau von über 10 % pro Jahr liegen, müsste davon ausgegangen werden, dass dadurch die Kosten im 1. Bauabschnitt um 7,5 Mio. €, im 2. Bauabschnitt um 13,5 Mio. € und im 3 Bauabschnitt um 1,0 Mio. € steigen könnten.“

Also ein weiteres Plus von 22 Millionen Euro. Hinzu kämen einzuplanende Kosten für potentielle Risiken im Baubereich, die „insbesondere bei einem Großprojekt mit langer Laufzeit auftreten“ könnten, in Höhe von insgesamt sieben Millionen Euro. Zusammengefasst könnte der neue Osttrakt des Siemens-Gymnasiums also mit 109 Millionen Euro mehr als doppelt so teuer wie werden, wie in der anfänglichen Kostenschätzung von 2019 prognostiziert.

Energiekonzept basiert vor allem auf Gas

Für wenig Begeisterung, vor allem bei Grünen und ÖDP, dürfte auch das nun konkretisierte Energiekonzept für das Gymnasium sorgen. In dem Beschluss vom Januar war die Rede davon, dass das Dach „maximal“ mit Photovoltaik belegt, aber auch begrünt werden solle. Zudem würden würden „neben Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Wärmepumpen und Blockheizkraftwerk (…) auch die Nutzung von Wärme aus Abwasser als noch offene Option weiterverfolgt“.

Folgt man der aktuellen Beschlussvorlage, dann ist diese Option vom Tisch. Man scheint nun bei der Wärmeversorgung vornehmlich auf Gas und damit zunächst einmal auf einen fossilen Energieträger zu setzen.

Zwar ist einerseits die Rede davon, dass die geplante „Gas-Brennwert-Heizkesselanlage“ lediglich zur „Spitzenlastabdeckung“ notwendig sei. Betrachtet man allerdings die weiteren Angaben, dann verfügt dieser Gasbrenner mit rund 600 Kilowatt über fast die doppelte Leistung aller anderen Anlagen zur Wärmeerzeugung: mehrere Luft-Wasser-Wärmepumpen und ein nicht näher erläutertes Blockheizkraftwerk, das wohl auch mit Gas befeuert werden dürfte. Ein Gebäude zur Lagerung von Hackschnitzeln sei zu groß für das Gelände, heißt es zumindest in der Vorlage.

Verwaltung ignoriert Stadtratsbeschluss

Und auch bei der Debatte um die nun zu beschließende Sanierung der Realschule am Judenstein dürfte nicht alles eitel Freude und Sonnenschein sein. Zwar ist von einer einhelligen Zustimmung für die notwendigen Investitionen auszugehen. Allerdings wurde ein Beschluss, den Kosten zur Instandsetzung der Realschule jene für eine Ertüchtigung der Kreuzschule gegenüberzustellen, um die massiven Probleme der Realschule zumindest kurzfristig zu beheben, seit Februar 2021 ignoriert – trotz mehrmaliger Nachfrage in verschiedenen Sitzungen.

„Wir trauern diesem Beschluss nicht nach“, sagt Daniel Gaittet von den Grünen, die diesen Antrag vor über eineinhalb Jahren gestellt haben. Damals war die Sanierung der Realschule noch aus dem Investitionsprogramm geflogen und der Stadtrat habe „sich endlich getraut“, zu fordern, dem Szenario einer Generalsanierung in weiter Ferne eine kurzfristige und möglicherweise günstigere Lösung als Option gegenüberzustellen zu lassen.

„Verwaltung wollte Stadtrat keinen Einfluss zugestehen“

„Die Verwaltung wäre verpflichtet gewesen, uns hier einen Bericht zu liefern“, so Gaittet. „Als Entscheidungsgrundlage, wie wir weiter verfahren wollen.“ Er freue sich zwar, dass nun die Generalsanierung früher komme als erwartet. „Aber der Umgang mit diesem einstimmigen Beschluss zeigt, dass die Verwaltung dem Stadtrat im Grunde keinen Einfluss auf das Vorhaben zugestehen wollte.“