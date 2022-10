Bleibe-Perspektive für gut integrierte Asylbewerber

Die Ampelregierung plant ein sogenanntes Chancen-Aufenthaltsrecht. Gut integrierten Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus soll so eine Bleibe-Perspektive in Deutschland gegeben werden. Flüchtlingsorganisationen wie die Regensburger BI Asyl sehen Verbesserungsbedarf, loben aber die grundsätzliche Neuausrichtung in der Asylpolitik.

Ein dauerhaftes Bleiberecht für abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber. Das ist der Kern des Gesetzesentwurfs, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Anfang Juli vorgelegt hat. Vor allem Personen aus Staaten wie Syrien und Afghanistan, in die derzeit aufgrund der Politischen Lage keine Abschiebungen stattfinden, sollen per Gesetz eine einjährige Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ erhalten.

Perspektive für Geduldete

Berechtigt sind dem bisherigen Entwurf nach all jene, die zum Stichtag 1. Januar 2022 seit fünf Jahren geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland gelebt haben. Der Gesetzesvorlage nach haben sich Ende 2021 in Deutschland 242.029 geduldete Ausländerinnen und Ausländer aufgehalten, davon 136.605 seit mehr als fünf Jahren. Es beträfe folglich keine ganz kleine Zahl.

Neben der Stichtagsregelung sieht der Entwurf, der in den kommenden Tagen im Bundestag zur ersten Lesung eingebracht wird, weitere Hürden vor. Begünstigte müssen sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Geldstrafen ab 50 Tagessätzen, bzw. 90 Tagessätzen bei Straftaten nach dem Aufenthalts- oder Asylgesetz sowie vorsätzlich falsche Angaben über Identität oder Staatsangehörigkeit sind genannt.

Die Idee hinter dem Vorschlag der Ampelkoalition wird von Flüchtlingsorganisationen als wichtiger Schritt angesehen, der Realität als Einwanderungsland gerecht zu werden. Ähnlich sieht es die Regensburger Bürgerinitiative BI Asyl. Vergangenen Donnerstag lud sie zur Diskussionsveranstaltung, um regionalen Vertretern der Ampel aber auch klar zu machen, wo in ihren Augen nachgebessert werden muss.

Ampel-Vertreter sehen Kritik als berechtigt an

Sowohl Stefan Schmidt, MdB der Regensburger Grünen, Carolin Wagner, SPD-Abgeordnete aus der Domstadt und auch Muhanad Al-Halak, FPD-Abgeordneter aus Deggendorf, sind sich dabei einig: Die angesprochenen Kritikpunkte seien allesamt berechtigt. Man wolle diese nun in die Fraktionen einbringen und noch einmal diskutieren.

Insbesondere die Regelung, ab 90 Tagessätzen bei asylrechtlichen Vergehen kein Probejahr zu gewähren, kann während der Veranstaltung der BI Asyl im Pfarrsaal von St. Anton niemand so recht nachvollziehen. Diese Schwelle sei zu niedrig angesetzt, sagt etwa Gotthold Streitberger (BI Asyl). Schon kleinste Vergehen könnten hier „ganz schnell für unbescholtene Menschen zum Problem werden“.

Als Beispiel führt Streitberger ein grundsätzliches Problem an. Immer wieder würden an der Grenze Menschen festgenommen und ohne Anwalt wegen illegaler Einreise verurteilt werden.

Unternehmer beklagt Abschiebung während der Ausbildung

Auch den gewährten Probezeitraum von zwölf Monaten sehen die Anwesenden kritisch. Dieser reiche in den seltensten Fällen aus, um die notwendigen Unterlagen zu besorgen. „Es gibt in vielen Ländern keine Melderegister, keine Geburtsurkunden“, erklärt Gerhard Hain von der BI Asyl. „Hier wird auf dem Amt etwas gefordert, was es in vielen Ländern gar nicht gibt.“ 18 Monate Probezeit seien hier mindestens geboten. Die Stichtagsregelung müsse zudem an den Tag der jeweiligen Einreise gekoppelt werden.

Markus Merkl, Personalleiter der Max Frank Group aus Niederbayern, unterstützt die Forderungen der BI Asyl, sieht in dem Gesetzentwurf aber jetzt schon große Vorteile gerade für Betriebe. „Uns fehlt bisher die Planungssicherheit.“ Überall werde nach Auszubildenden und Fachkräften gesucht.

Aber: „Wir wissen ja nicht, wann kommt das Rasiermesser.“ Immer wieder würden Menschen noch während der Ausbildung abgeschoben werden. Obwohl sie bereits fest integriert seien, so Merkl. Das werde den Menschen nicht gerecht. Stattdessen müssten endlich Deutschkurse angeboten und der Zugang zu Arbeit erleichtert werden.

Kritik am bayerischen Sonderweg

Merkl weiß aus der eigenen Praxis mit Asylbewerbern, wie schwierig es den Menschen bisher gemacht wird, überhaupt Sprachkurse machen zu können und eine Arbeitsstelle antreten zu dürfen. Viele Unternehmen würden auch deshalb davor zurückschrecken. Es sei bislang kaum lukrativ, so Merkl.

Ein Umstand der gerade in Bayern System habe, wird während der Veranstaltung mehrfach der „bayerische Sonderweg“ kritisiert. Am Ende komme es stark darauf an, wo Geflüchtete in Deutschland landen und an welche Sachbearbeiter in den Ämtern sie gelangten.

Das jetzt verhandelte Chancen-Aufenthaltsgesetz zeige das besonders schön auf, erklärt Streitberger. Nicht nur hat die CSU und insbesondere der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, das geplante Gesetz bereits scharf kritisiert. Während andere Bundesländer dem neuen Gesetz vorgreifen und voraussichtlich berechtigten Personen eine Ermessensduldung ausstellen, geht Bayern einen anderen Weg. Hier werde nach abgelaufener Duldung derzeit mit „Phantasiepapieren gearbeitet“, sagt Streitberger.

Dass das Chancen-Aufenthaltsrecht kommt, gilt als sicher. Die Ampelparteien hatten sich auf ein solches Vorgehen bereits im Koalitionsvertrag verständigt. Wagner, Schmidt und Al-Halak wollen mit den nun gewonnen Erkenntnissen in ihren Fraktionen aber noch einmal über die konkrete Ausgestaltung diskutieren.