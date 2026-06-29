Kein Entgegenkommen der Stadt Regensburg bei Dauerbaustelle: Kurdisches Restaurant nach 16 Jahren vor dem Aus.

Das Restaurant Mesopotamia kämpft ums Überleben. Die Dauerbaustelle am Weinmarkt und eine kürzlich umgesetzte Vollsperrung für Fußgänger haben für massive Umsatzeinbrüche gesorgt. Ohne ein Entgenkommen der Stadt Regensburg droht die Insolvenz.

Sinan Coskun und seine Frau Gülbahar sind verzweifelt. Wenn sich nicht rasch etwas ändert, steht ihr Restaurant Mesopotamia in der Engelburgergasse 1 – entlang der Keplerstraße – vor dem Aus. Nach 16 Jahren erfolgreichen Betriebs. Nicht, weil sie etwas falsch gemacht hätten. Die Dauerbaustelle am Weinmarkt treibt die kurdischen Wirtsleute in die Insolvenz.

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Der Umsatz ist um 80 Prozent eingebrochen, seit Anfang Mai auch noch der Fußweg vom Weißgerbergraben her komplett dicht gemacht wurde. Folgt man Aussagen der Stadt Regensburg, bleibt das bis November so. Ein Entgegenkommen? Offenbar nicht möglich. „Dann können wir eigentlich gleich zusperren“, sagt Coskun.

Im Vertrauen auf die Stadt: Neues Lokal übernommen und 100.000 Euro investiert

Ein Blick zurück.

Anfang 2026 musste das Mesopotamia seine angestammten Räume in der Metgebergasse verlassen. Doch keine 50 Meter weiter stand das Lokal in der Engelburgergasse leer – am 1. Februar feierten die Coskuns die Neueröffnung. Rund 100.000 Euro hatten sie zuvor in die neuen Räume investiert.

„Wir hätten da auch erst später einziehen können, aber die damalige Auskunft der Stadt Regensburg war, dass die Baustelle spätestens Mitte Juni fertiggestellt sein wird.“ Außerdem war damals der Zugang vom Weißgerbergraben her noch möglich. Also entschieden die Coskuns sich für einen möglichst reibungslosen Übergang.

Dann, Ende Mai, die Hiobsbotschaft. Komplikationen bei den Bauarbeiten. Die Vollsperrung bleibt bis November. „Dafür kann keiner etwas, das verstehe ich“, sagt Coskun. „Aber warum kommt man uns nicht in irgendeiner Form entgegen, damit wir überleben können?“

Stadt spricht von „sicherheitsrelevanten Vorfällen“

Kurz darauf wurde auch der Fußweg vom Weißgerbergraben her dicht gemacht. Seitdem finden allenfalls noch ortskundige Stammgäste ins Mesopotamia. Laufkundschaft? Fehlanzeige. Der Tagesumsatz letzten Dienstag: 160 Euro. Das reicht knapp fürs Personal. So läuft es seit der Sperrung. Das Aus – absehbar.

Die Begründung der Stadt für die fatale Vollsperrung auch für Fußgänger: Es sei „regelmäßig zu sicherheitsrelevanten Vorfällen“ gekommen. Passanten hätten die ausgeschilderte Wegeführung entlang der Baustelle missachtet und abgesperrte Bereiche betreten. „Teilweise wurden sogar Absperrbarken geöffnet, um Abkürzungen durch die Baustelle zu nehmen.“

Es habe auch eine Rüge durch die zuständige Baugenossenschaft gegeben. Deshalb habe man die Fußgängerführung „neu organisiert“ – mittels einer Vollsperrung, die nun dem Mesopotamia das Genick zu brechen droht.

Sicherheit: nicht so relevant während der Mittagspausen?

Bemerkenswert: Ein wenig oberhalb in der Engelburgergasse ist ebenfalls eine Baustelle. Auch dort steht ein Bagger – und der Weg daran vorbei bleibt für Fußgänger frei. Ein weiterer Punkt: Während der Mittagspausen auf der Baustelle bleiben die Absperrungen offen – auch während wir zum Ortstermin ins Mesopotamia kommen. Am Abend aber sind die Bauzäune mit Schlössern abgesperrt.

Mehrere Termine mit Vertretern des Tiefbauamts und den Coskuns auf der Baustelle am Weinmarkt führten zu keiner Lösung. Immer neue Gründe wurden ins Feld geführt, warum ein Fußgängerweg – etwa abgesichert durch einen zusätzlichen Bauzaun – nicht möglich sei.

Fußgängerweg: technisch machbar, aber zu aufwändig

Schriftlich teilt die Stadt Sinan Coskun mit: „Die zweite Fußgängerführung ist technisch zwar machbar, lässt sich jedoch aus den genannten Gründen nicht umsetzen, ohne die Gesamtbauzeit und die geplante Teilfreigabe der Straße zu gefährden.“

Pech gehabt also.

Man nehme die Situation von Herrn Coskun „sehr ernst“, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion aus der städtischen Pressestelle. Aber da könne man eben nichts machen. Es konnte „keine Lösung gefunden werden, die sowohl den Anforderungen der Arbeitssicherheit als auch den Erfordernissen des Bauablaufs gerecht wird.“

„Auf alle wird Rücksicht genommen. Aber uns lässt man über die Klinge springen.“

Außerdem sollen während der Vollsperrung auch noch Fassadenarbeiten an der Oswaldkirche vorgenommen werden, „um so nach Möglichkeit spätere Belastungen der Anlieger zu vermeiden“. Auch deshalb sei dort kein eigens abgesperrter Fußweg möglich.

Demnächst muss Coskun wegen der Bauarbeiten auch noch einen Teil seines Freisitzes räumen. Das Fazit des Gastronomen ist bitter: „Auf alle wird Rücksicht genommen. Wir sollen auf alle Rücksicht nehmen. Aber uns lässt man über die Klinge springen.“

Er hat sich nun an mehrere Stadträte gewandt. Doch viel Zeit bleibt nicht mehr.