„Keine komische Krawallfürstin, sondern extrem rechts“: 400 demonstrieren gegen Gloria von Thurn und Taxis

Vor einer Verharmlosung der Regensburger Adligen warnten am Sonntag mehrere Rednerinnen bei einer Kundgebung am Emmeramsplatz. Anlass war ein kürzlich bekannt gewordenes Spendendinner mit rechtsextremer Beteiligung im Fürstenschloss.

In der Spitze waren es nach Polizeiangaben etwa 400 Menschen, die am Sonntagnachmittag Regen und Kälte trotzten und am Emmeramsplatz ihren Protest gegen Gloria von Thurn und Taxis vor das Regensburger Fürstenschloss brachten. Die seit 2016 existierende „Initiative gegen Rechts“ hatte eine Kundgebung angemeldet als Reaktion auf kürzlich veröffentlichte Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung.

Demnach fand letzten Sommer ein Spendendinner zugunsten der (damals noch als Verein agierenden) Werteunion und dessen Vorsitzenden Hans-Georg Maaßen in Schloss St. Emmeram statt. Von Thurn und Taxis hielt dabei die Begrüßungsrede.

Adlige gibt sich unwissend

Unter den Gästen: der Rechtsextremist Gernot Mörig, Organisator des ein paar Monate später stattgefundenen „Remigrations“-Treffens in Potsdam, wo ein „Masterplan“ zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland diskutiert wurde. Gloria bestritt in der Vergangenheit und auf anlässlich der aktuellen Veröffentlichung, Mörig zu kennen.

Ebenso wenig habe sie etwas über die Gästeliste gewusst, so die 64-Jährige, die sich mit einer anderen Teilnehmerin der Zusammenkunft in Potsdam anlässlich des Spendendinners ablichten ließ (unser Bericht).

Am Sonntag machte ein halbes Dutzend Rednerinnen und Redner, unter anderem von SPD, Grünen, Linksjugend, Gewerkschaften und der feministischen Gruppe eben.widerspruch, klar, dass man Gloria ihre aktuell zur Schau gestellte Unbedarftheit nicht abnimmt.

Bizarre Aussagen rezitiert

Luisa Haas (DGB Jugend) vergleicht von Thurn und Taxis mit einer „komischen Tante“, die wohl jeder kenne und die „bei Kaffee und Kuchen problematische Aussagen raushaut“. Doch während solche Tanten an einem gewissen Punkt vielleicht aufhören würden, gehe Gloria weit darüber hinaus, so Haas, die eine breite Sammlung an Zitaten mitgebracht hat.

Zum Beispiel:

„[Die Grünen sind] bereit über die Interessen des Volkes hinwegzugehen, das haben wir ja bei allen Ideologien gesehen, ob das jetzt Mao Zedong, Hitler, Stalin, die haben die Menschenopfer nicht gesehen. Die haben nur das Ziel, das weit in der Ferne ist: Klimaneutralität.“

Oder:

„die Gesellschaft wird barbarischer, wir werden mehr zu Tieren, aber das ist ja der politische Wille.“

Oder:

„Wenn man seine eigene Leibesfrucht umbringen darf. Wenn das sogar vom Staat bezahlt wird und gleichzeitig holt man halt Afrika rein, weil man sagt man hat nicht genug Kinder im Land.“

„Leider gehen Gloria immer noch viel zu viele Menschen auf den Leim.“

Manche Tanten würden Geld für Tierheime sammeln, so Haas. „Gloria sammelt Geld für Faschisten“, sagt sie mit Blick auf das Spendendinner. Sie sei eine extreme Rechte mit hoher Reichweite und einem guten Netzwerk, der „leider immer noch viel zu viele Menschen auf den Leim gehen“.

Ins selbe Horn stößt Claire Lindner (Grüne Jugend). Gloria sei „nicht mehr die komische Krawallfürstin“, als die sie gelegentlich abgetan worden sei. „Gloria ist Teil des großen rechtsextremen Netzwerks, das sich langsam, aber sicher in alle Bereiche hineinfressen will.“

Während sich von Thurn und Taxis gegenüber der Nachrichtenagentur dpa nicht äußerte, ließ sie über den lokalen Radiosender Charivari, neben TV-A der letzte verbliebene „Medienpartner“ der Thurn und Taxis Schlossfestspiele mitteilen, „dass heute automatisch jeder in die rechte Ecke gestellt wird, der keine linke Position bezieht“. Dies trivialisiere „den wahren und sehr gefährlichen Rechtsextremismus, wie z.B. der furchtbare Antisemitismus, der dieser Tage auf erschreckende Weise auf unseren Straßen zu sehen ist“.

Dass sie selbst regelmäßig antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet, etwa von ominösen Strippenziehern, die im Hintergrund die Geschicke der Welt und die Politiker steuern (ein paar Auszüge aus Glorias Denken gibt es hier, hier und hier) bleibt dabei außen vor.