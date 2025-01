Korruptionsprozess gegen Regensburgs Ex-OB Wolbergs: Neuauflage erst im September

Ursprünglich war geplant, mit der Neuverhandlung des Korruptionsprozesses gegen Joachim Wolbergs vor dem Landgericht München I bereits im Februar zu beginnen. „Aufgrund eiliger und vorrangig zu bearbeitender Haftsachen“ wird der Prozess nun in den Herbst verschoben.

Vor fünfeinhalb Jahren verurteilte die 6. Strafkammer des Landgerichts Regensburg den ehemaligen Oberbürgermeister Joachim Wolbergs wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen, sprach ihn von weiteren Vorwürfen frei und verzichtete auf eine Strafe. Vor über drei Jahren zerriss der sechste Senat des Bundesgerichtshofs in Leipzig dieses Urteil mit scharfen Worten in der Luft.

Der BGH kritisierte die „konsequent falschen“ und „nicht tragfähigen“ Begründungen der Regensburger Richter und verwies viele Anklagepunkte zur Neuverhandlung an das Landgericht München I. Wolbergs’ Anwalt Peter Witting nannte dies einen „Super-GAU“ und legte Verfassungsbeschwerde ein, die jedoch im letzten September abgelehnt wurde. Die Neuverhandlung in München sollte ursprünglich im Februar beginnen, verzögert sich jedoch. Gerichtssprecher Dr. Laurent Lafleur bestätigte unserer Redaktion, dass die Hauptverhandlung wegen dringender Haftsachen voraussichtlich erst im September startet.

Neuverhandlung mehrerer Vorwürfe

Neu verhandelt werden die Vorwürfe um verschleierte Strohmannspenden von fast 500.000 Euro aus dem Umfeld des geständigen Baumagnaten Volker Tretzel. Dies wurde im Rahmen eines „Deals“ zwischen Verteidigung, Gericht und Staatsanwaltschaft zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren sowie 1,5 Millionen Euro Geldstrafe verurteilt worden. In seinem Geständnis hatte Tretzel auch Wolbergs schwer belastet.

Erneut verhandelt werden auch Renovierungskosten, die die Bauteam Tretzel GmbH für ein Wochenendhaus und eine Pächterwohnung übernahm, sowie um mögliche Rabatte beim Wohnungskauf für Wolbergs’ Mutter.

„Ich kann nie etwas zugeben, was ich nicht getan habe.“

Wolbergs bestreitet alle Vorwürfe und lehnt, anders als die Bauträger Tretzel und Thomas Dietlmeier (Immobilien Zentrum Regensburg) oder der wegen Erpressung verurteilte CSU-Politiker Franz Rieger, einen Deal ab. „Ich kann nie etwas zugeben, was ich nicht getan habe“, sagte er Ende November der Mittelbayerischen Zeitung.

Da Wolbergs in einem anderen Prozess bereits wegen Bestechlichkeit zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt wurde, droht ihm im Falle eines neuerlichen Schuldspruchs möglicherweise Haft.