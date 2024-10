Peinlicher Rechtsaußen „mit Durchschlagskraft“: Regensburger AfD-Stadtrat will über Passau in den Bundestag

Weil Passau „konservativer“ sei als Regensburg, will Erhard Brucker dort für den Bundestag kandidieren. Für diese Ortswahl könnte es auch andere Gründe geben.

Natürlich kann man es AfD-Politiker Erhard Brucker glauben, wenn er gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung erklärt, dass er sich nicht in Regensburg um die Kandidatur für den Bundestag beworben habe, sondern in Passau, weil die Leute dort „konservativer“ seien. Immerhin holte die Rechtsaußen-Partei dort bei der letzten Bundestagswahl mit 11,8 Prozent drei Prozent mehr als in Regensburg, wo er für die AfD im Stadtrat sitzt. Doch natürlich ließe sich auch darüber spekulieren, ob der 51-Jährige bei seinen Parteifreunden hier nicht mittlerweile etwas verbrannt, ihnen vielleicht sogar peinlich ist.

Da gibt es beispielsweise das bei Kennern als legendär geltende „Trottel-Video“, in dem sich Brucker vor einer einschlägig bestückten Bücherwand gegen Joachim Wolbergs wendet, weil dieser ihn in einer nichtöffentlichen Stadtratssitzung als „totalen Trottel“ bezeichnet hatte. Brucker hatte zuvor Sea-Eye-Gründer Michael Buschheuer als „Schlepperkönig“ tituliert, Wolbergs reagierte mit der Bezeichnung „totaler Trottel“. Als Brucker den Ex-OB deshalb wegen Beleidigung anzeigte, stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein, weil für diese Meinungsäußerung „ein sachlicher Grund“ vorgelegen sei.

„Natürlich trinke ich mal ein Bier…“

Dann gibt es da diesen Prozess vor dem Landgericht Regensburg, den Brucker vor drei Jahren gegen einen Parteifreund anstrengte, weil der ihn als „Alkoholiker“ bezeichnet hatte. Brucker sah damit „eine Demarkationslinie überschritten“ und verklagte seinen damaligen Vorstandskollegen auf Unterlassung.

In der Verhandlung selbst kamen dann peinliche Auftritte Bruckers zur Sprache, etwa bei einer Veranstaltung mit dem Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner. Ausführlich schilderte der Beklagte, wie Brucker „stockbesoffen“ in der Gaststätte aufgelaufen sei. Er habe gelallt, gewackelt, habe rote Augen gehabt und eine Fahne. Brucker sei von Tisch zu Tisch gegangen, um die Anwesenden zu begrüßen, habe sich kaum unter Kontrolle gehabt und einfach aus den Weizengläsern anderer getrunken.

Es ist nur eine von mehreren Anekdoten, die „gerichtsmassig“ wurden und die Brucker mit Aussagen vom Tisch zu wischen suchte, wie: „Natürlich trinke ich mal ein Bier, das gebe ich offen zu. So wie jeder andere Bayer auch.“ Dass er Alkoholiker sei, könne auch gar nicht stimmen, weil er dann sein Unternehmen (Tauchsport Dreizack) gar nicht mehr betreiben könnte. „Es gibt keine Alkoholproblematik“, so Brucker.

Am Ende blitzte der AfD-Stadtrat auch hier ab. Unter anderem deshalb, weil die Äußerung von Bruckers Parteifreund auf Beobachtungen beruhten, „die ein Alkoholproblem nahelegen“, so das Gericht in seiner damaligen Entscheidung.

Schwergewicht mit Durchschlagskraft

Für einen gewissen Aufruhr sorgte Brucker, zumindest mittelbar, auch beim AfD-Landesparteitag in Greding Anfang des Jahres. Damals hatte sich ein AfD-Mitglied aus Würzburg in einem Wortbeitrag darüber beklagt, dass Brucker, damals noch Mitglied im Landesvorstand der Partei, ihm Prügel angedroht habe, sollte er parteiinterne Querelen öffentlich machen. „Er hat gesagt, er ist 1,90 groß, wiegt 140 Kilo und hat eine harte Durchschlagskraft.“

Dazu, ob diese Vorwürfe zutreffen, wollte Erhard Brucker auf Anfrage unserer Redaktion keine Stellung nehmen. Doch schon im „Alkoholiker-Prozess“ hatte der beklagte Parteifreund des heute 51-Jährigen erwähnt, dass Brucker bisweilen einschüchternd aufgetreten sei, um zu zeigen, „wer hier die Hosen an“ habe.

Auch innerhalb der AfD weit rechtsaußen

Brucker selbst gibt sich gern als „Islamexperte“. In dieser Eigenschaft wird er mehrfach in einem der Urteile des Verwaltungsgerichts München erwähnt, das 2023 entschied, dass die bayerische AfD vom Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet werden darf. Unter anderem bezeichnete Brucker den Islam als „ansteckende Krankheit“ und wetterte über „moslemische Horden“.

Brucker war auch während seiner Zeit im AfD-Landesvorstand einer der organisatorischen Ansprechpartner in Bayern für die 2020 vordergründig aufgelöste völkisch-nationalistische und rechtsextreme Plattform „Der Flügel“ um den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke.

Märchenstunde mit Compact

Im Regensburger Stadtrat, wo Brucker zusammen mit seinem Parteifreund Thomas Straub sitzt, meldet er sich allenfalls gelegentlich zu Wort. Nach dem Scheitern der Stadtbahn und dem Bruch der Rathaus-Koalition erschien ein Bericht auf der Plattform des rechtsextremen Magazins Compact, in dem sich Brucker dafür lobt, dass er sich regelmäßige Auseinandersetzungen mit den Stadtbahn-Befürwortern geliefert und dafür „regelmäßig (…) Applaus von den Zuschauern auf der Empore bekommen“ habe.

Wie weit entfernt diese Schilderung von Realität ist, mag man daran ablesen, dass in der letzten Sitzung des Stadtbahnausschusses nach dem ablehnenden Bürgerentscheid, Anwesende der BI Gleisfrei den Dank, den Brucker an sie in einer Wortmeldung richtete, dezidiert von sich gewiesen haben. „Diesen Dank weisen wir zurück, den wollen wir nicht haben“, so ein Sprecher der BI unmittelbar nach der Sitzung gegenüber der MZ.