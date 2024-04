„Aussagekraft überschätzt“: Regensburger Kriminologe warnt vor Überbewertung der polizeilichen Kriminalstatistik

Von einem neuen Höchststand der Straftaten, alarmierenden Zahlen und einer düsteren Lage in Regensburg war nach der Vorstellung des Sicherheitsberichts und der polizeilichen Kriminalstatistik für Regensburg die Rede. Wir haben Professor Hennig Müller, Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Regensburg, um eine Einschätzung zu den Zahlen und zu deren Interpretation gebeten.

Die Zahl der Delikte liege mit über 14.000 für Regensburg auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren, ein Anstieg um mehr als 15 Prozent, hieß es in der breiten (auch unserer) Berichterstattungauch unserer) Berichterstattung zur Vorstellung des polizeilichen Sicherheitsberichts für Regensburg. In einem Kommentar dazu hatte sich Professor Henning Müller bei regensburg-digital zu Wort gemeldet und vor einer falschen Interpretation solcher Zahlen gewarnt.

In seinen Antworten auf mehrere Fragen, die wir Herrn Müller per E-Mail gestellt haben, ordnet er die Aussagekraft der vorgelegten Zahlen ein und zeichnet ein anderes Bild (Unsere Fragen haben wir zur besseren Lesbarkeit im Nachhinein leicht überarbeitet und ergänzt.).

Sie haben in Ihrem Kommentar darauf verwiesen, dass die Gesamtzahl der polizeilich registrierten Delikte eher wenig aussage über die reale Kriminalität und deren Entwicklung. Deutlich relevanter sei die Häufigkeitszahl (Zahl der polizeilich registrierten Straftaten je 100.000 Einwohner). Inwiefern ist diese Zahl aussagekräftig und was lässt sich daraus ablesen?

Die Gesamtzahl der polizeilich registrierten Delikte in einer Region kann bei unterschiedlichen Einwohnerzahlen weder über den Zeitverlauf noch über die Grenzen der Region hinweg eine Aussage über viel/wenig bzw. mehr/weniger treffen. Erst die Häufigkeitszahl, die die Einwohnerzahl berücksichtigt, macht überhaupt Vergleiche (zeitliche wie auch regionale) möglich.

Aus der Häufigkeitszahl lässt sich ablesen, ob ein Jahr bzw. eine Region mehr oder weniger stark belastet ist mit registrierter Kriminalität. Insbesondere wie stark die Polizei mit der Tätigkeit Strafverfolgung belastet ist, lässt sich daran ablesen.

„Die Zahlen sagen nichts darüber, ob die Lage ‘schlimm’ ist…“

Was lässt sich aus der Häufigkeitszahl nicht ablesen?

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) gibt mit der Häufigkeitszahl über alle Delikte hinweg generell keine Auskunft über den Umfang der tatsächlichen Kriminalität, sondern nur über die der Polizei in einem Jahr bekannt gewordene Anzahl von Straftaten unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl.

Nicht ablesen lässt sich an diesen Zahlen:

1. Wie viele Delikte tatsächlich begangen wurden. Jeder weiß, dass weit mehr Delikte begangen werden, von denen die Polizei nichts erfährt.

2. Da jedes Delikt, ob Taschendiebstahl oder Mord als EIN Delikt gezählt wird, sagt die Gesamtzahl der Delikte (auch die Häufigkeitszahl) nichts darüber aus, ob die Lage „schlimm“ ist oder „schlimmer geworden“ ist. Beispiel: Wenn in einem Jahr 100 Taschendiebstähle begangen werden, im nächsten 90 Morde, dann würden wohl alle sagen, dass das zweite Jahr „schlimmer“ ist. Die Angabe in der PKS sagt jedoch: Es gibt zehn Prozent weniger Delikte, die Lage hat sich verbessert!

3. Auch im Vergleich mit früheren Gesamtzahlen der registrierten Kriminalität in ein und derselben Region sagen diese Zahlen nichts darüber, ob die Lage sich verbessert oder verschlechtert hat. Es sagt eben nur etwas darüber aus, wie viele Delikte die Polizei bearbeiten musste. Eine Steigerung KANN ein Alarmzeichen dafür sein, dass tatsächlich mehr Delikte begangen wurden, es kann aber auch ein Zeichen dafür sein, dass Delikte, die vorher eher nicht angezeigt wurden, jetzt angezeigt werden.

Beispiel: In einem Jahr wurden 1.000 Körperverletzungen begangen, aber nur 500 davon wurden angezeigt und erscheinen deshalb in der Kriminalstatistik. Im nächsten Jahr werden von 900 Körperverletzungen 600 angezeigt. In der Realität sind es also zehn Prozent weniger Körperverletzungen, in der Kriminalstatistik ist ein Anstieg von 20 Prozent verzeichnet.

„Der Wahrnehmung, ‘früher’ sei alles besser gewesen, muss man widersprechen.“

Sie haben in Ihrem Kommentar darauf hingewiesen, dass Häufigkeitszahl für das Stadtgebiet 2014 und 2015 höher war als der Wert für 2023, dass man also im Zehn-Jahres-Vergleich nicht (wie bei der absoluten Zahl aller Delikte) auf dem ersten, sondern auf dem dritten Platz liegt (ihren bislang höchsten Stand erreichte die Häufigkeitszahl mit 10.171 übrigens 2013). Wie beurteilen Sie es, dass die Häufigkeitszahl nach 2015 kontinuierlich gesunken ist, aber seit dem coronabedingten Tiefstand 2021 wieder nach oben geht?

Die Statistik zeigt vor allem die unterschiedliche Belastung der Polizei mit ihrer Aufgabe der Strafverfolgung. Wie oben schon angedeutet, KÖNNEN die Schwankungen der realen Entwicklung in einem bestimmten Umfang folgen, es besteht aber auch ein großer (nicht genau zu quantifizierender) Einfluss der schwankenden Anzeigebereitschaft sowie der ebenfalls über längere Zeiträume differierenden Kontrollintensität der Polizei und durch Gesetzesänderungen. Dass Corona hier einen Einfluss, insbesondere auf die Zahlen von 2021 hatte, ist wohl Konsens.

Entspricht diese Entwicklung einem allgemeinen Trend?

Ein allgemeiner Trend in der Realität, der durch Dunkelfeldforschung belegt ist, zeigt, dass die Straftatenbegehung in Deutschland seit 1993 gut zwei Jahrzehnte lang rückläufig gewesen ist, und seither eine (durch die Pandemie unterbrochene) mäßige Aufwärtsbewegung festzustellen ist.

Mit Blick auf diese Entwicklung muss man der gefühlsmäßigen Wahrnehmung in der Bevölkerung, „früher“ sei alles besser gewesen, widersprechen. Leider ist es so, dass Polizei und auch Medien mehr dazu tendieren, negative Entwicklungen und Meldungen zu verbreiten als positive. Eine wichtige Ursache für solche Trends ist die allgemeine demografische Entwicklung. Wir wissen, dass die meisten Delikte von jungen männlichen Personen (14 bis 30) begangen werden. Wenn deren Anteil an der Bevölkerung zu- oder abnimmt, hat dies natürlich Einfluss auf die Kriminalitätsentwicklung.

„Vieles, was bei der einheimischen Bevölkerung hinter verschlossenen Türen stattfindet, sorgt in der Geflüchtetenunterkunft für Polizeieinsätze.“

Kann man aus der Entwicklung dieser Zahlen überhaupt etwas ablesen?

Um Trends anhand der Kriminalstatistik festzustellen, muss man solche Delikte anschauen, die weniger stark durch schwankende Anzeigebereitschaft beeinflusst sind, also etwa Wohnungseinbrüche und Raubdelikte. Delikte, die durch schwankende Anzeigebereitschaft gekennzeichnet sind (etwa häusliche Gewalt, Sexualdelinquenz, Beleidigung) oder die allein von Polizeikontrollintensität abhängen (Betäubungsmittel), verzerren sonst das Gesamtbild enorm.

Ebenfalls Schwierigkeiten in der objektiven Beurteilung bereitet die (unterschiedlich starke) Anzeigebereitschaft und Kontrolltätigkeit gegenüber Menschen, die äußerlich als Nichtdeutsche wahrgenommen werden. Die Anzeigebereitschaft ist allgemein schon etwas höher als gegenüber deutsch aussehenden Tatverdächtigen, schwankt aber durchaus auch je nach allgemeinen politischen Trends.

Ausschlaggebend für eine allgemein höhere Belastung Geflüchteter mit Körperverletzungen ist deren Unterbringungssituation. Die langfristige Gemeinschaftsunterbringung birgt nicht nur Konfliktpotential, sondern unterliegt auch viel stärkerer Kontrolle. Vieles, was bei der einheimischen Bevölkerung hinter verschlossenen Türen stattfindet (insbesondere häusliche Gewalt) und deshalb nicht der Polizei bekannt wird, sorgt in der Geflüchtetenunterkunft für Polizeieinsätze und Anzeigen.

Seit mehreren Monaten beschäftigt Regensburg das Thema „Mehrfachintensivtäter“ aus Tunesien. Gibt es aus kriminologischer Sicht Erklärungen oder zumindest Anhaltspunkte dafür, warum (laut BKA-Lagebild) Geflüchtete aus Maghreb-Staaten im Allgemeinen und tunesische Staatsbürger im Speziellen in der Kriminalstatistik zum Teil deutlich herausstechen?

Ich habe dies nicht erforscht und kann deshalb hierzu auch nur Vermutungen anstellen, die dahin gehen, dass es sich um Personen handelt, die auch schon in ihrem Herkunftsland mit solchen Verhaltensweisen aufgefallen sind und sich in Europa/Deutschland ein lukrativeres Umfeld gesucht und einen Weg hierher gefunden haben.

Sicherlich nichts zu tun hat es mit den mitgeteilten Eigenschaften/bzw. Daten „Geflüchteter“ oder „Zuwanderer“ oder „Tunesier“ an sich. Wie ja die Polizei selbst sagt, sind die meisten Tunesier nicht auffällig.

Registrierte Delikte: „Der entscheidende Faktor ist die Anzeigenbereitschaft.“

In Ihrem Kommentar haben Sie unter anderem die Anzeigenbereitschaft in der Bevölkerung als einen Faktor genannt, der Einfluss auf die Häufigkeitszahl hat. Gibt es Erkenntnisse dazu, wie sich das Anzeigenverhalten der Bevölkerung entwickelt hat?

Da die Daten in der Polizeilichen Statistik zu über 80 Prozent aus Anzeigen herrühren, der Rest aus polizeilichen Kontrollen, ist die Anzeigebereitschaft DER entscheidende Faktor für die Anzahl der Delikte, die in der PKS mitgeteilt werden. Ein erheblicher Teil kriminologischer Studien befasst sich damit. Davon kann ich hier nur einen ganz knappen Einblick geben.

Allgemein kann man sagen, dass nur etwa 40 Prozent derjenigen, die sich als Opfer einer Straftat empfinden, diese Straftat auch anzeigen. Es sind aber sehr viele Faktoren, die die Anzeigebereitschaft beeinflussen, die sich im Zeitverlauf auch erheblich ändern können. Wenn etwa bestimmte Delikte aus kulturellen Gründen schwerwiegender wahrgenommen werden, die Scham vor einer Anzeigeerstattung zurückgeht oder sich die Empfindlichkeit steigert.

So ist eine Vermutung, dass die steigende Anzahl von Sexual- und Gewaltdelikten nicht daran liegt, dass es vermehrt zu diesen Delikten kommt, sondern dass die Bereitschaft diese anzuzeigen, erfreulicherweise gestiegen ist. Das gilt auch für Delikte von Jugendlichen und Kindern.

Es kann also sein, dass ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend zur Gewaltfreiheit in der PKS die Wirkung hat, dass eine höhere Anzahl von Gewaltdelikten registriert wird.

Auch wenn Viele dem Hinweis der Regensburger Polizei folgen sollten, man solle zur Prävention von Kriminalität Strafanzeige erstatten, hätte dies den Effekt, dass in der PKS mehr Delikte erscheinen, es also so aussieht, als würde das Gegenteil von Prävention erreicht.

„Nichtdeutsch“ und „Zuwanderer“: Polizei, Medien und Bevölkerung sind auf diese Merkmale fixiert

Halten Sie die Eigenschaft „Zuwanderer“ bzw. die entsprechende Differenzierung in der polizeilichen Kriminalstatistik für eine sinnvolle „Größe“? Welche Faktoren hielten Sie gegebenenfalls für zielführender/aussagekräftig(er)?

In der polizeilichen Kriminalstatistik werden nur ganz wenige der potentiell relevanten kriminologischen Daten der Tatverdächtigen erfasst und mitgeteilt, unter anderem „nichtdeutsch“ und „Zuwanderer“.

Wir wissen, dass andere Daten für die Ursachensuche viel wichtiger sind oder sein können. Aber solche biografischen Daten (etwa städtische/ländliche Herkunft, Familiensituation, Bildungsgrad, Einkommenslage, Erwerbstätigkeit, Wohnung etc.) werden nicht aufgezeichnet oder jedenfalls nicht herausgehoben (Alter, Geschlecht).

Das führt zu einer Fixation der Polizei, der Medien und der Bevölkerung auf diese wenigen erfassten Merkmale, die dann unmittelbar für die Ursachen der Straftatenbegehung gehalten werden. Mit der fatalen Folge, dass die Einwanderung hauptsächlich wahrgenommen wird als ein Kriminalitätsproblem und einzelne Personen, die dieses Merkmal aufweisen, schneller verdächtigt werden oder für die Kriminalität anderer aus derselben Gruppe („Nichtdeutsche“) mitverantwortlich gemacht werden.

Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass solche Daten überhaupt erfasst werden, aber dadurch, dass sie in den polizeistatistischen Tabellen auch noch eine so prominente Rolle bekommen (durchgehende Differenzierung zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, Lagebilder zur Kriminalität der „Zuwanderer“) lässt sich eine gewisse manipulative Wirkung kaum leugnen.

Für mich ist allerdings die problematischste Folge, dass die polizeiliche Kriminalstatistik überhaupt in ihrer Aussagekraft überschätzt wird und als etwas wahrgenommen wird, was sie (sogar ausdrücklich!) gar nicht ist oder leisten kann.

„An der Häufigkeitszahl der Straßenkriminalität lässt sich kein besorgniserregender Trend ablesen.“

Gibt es Erkenntnisse zur Entwicklung des Dunkelfelds bei der Kriminalität. Kann man das auf Regensburg herunterbrechen?

Die Kriminologie bemüht sich selbstverständlich, durch Dunkelfeldstudien, die „reale“ Kriminalität zu erfassen. Es gibt allerdings methodische Probleme, die für einige Deliktsbereiche kaum zu überwinden sind, denn Kriminalität findet ja überwiegend (absichtlich) im Verborgenen statt.

Um ein besseres Bild von der Kriminalität zu bekommen hat die Politik (bislang dreimal) einen periodischen Sicherheitsbericht erstellen lassen. Diese Berichte geben allgemeine Trends wieder, zeigen aber zugleich die Begrenzungen auf. Meist wird hier auch auf behördliche Statistiken zurückgegriffen.

Da wir keine aktuellen (allgemeinen) Dunkelfeldforschungsergebnisse in Regensburg haben, würde ich mich hilfsweise auf eine Auswahl an Delikten beziehen, bei denen die Anzeigebereitschaft allgemein hoch und stabil ist und dann auf langfristige Beobachtungen setzen. So ist die Straßenkriminalität in Regensburg über lange Zeit rückläufig gewesen und hat auch jetzt die Zahlen von früher längst nicht erreicht (siehe Diagramme).

Wenn man sich dann noch die Mühe macht, die Häufigkeitszahlen zur Straßenkriminalität zu berechnen, dann ergibt sich für die letzten zehn Jahre folgendes Bild:

2014: 2.205

2015: 2.222

2016: 1.945

2017: 1.766

2018: 1.745

2019: 1.482

2020: 1.553

2021: 1.235

2022: 1.563

2023: 1.592

An der Häufigkeitszahl der Straßenkriminalität lässt sich jedenfalls kein besorgniserregender Trend ablesen.

In den 1990er Jahren lag die Häufigkeitszahl noch mehr als doppelt so hoch wie 2023 (kleine irritierende Frage: Wie hat die Polizei das damals überhaupt geschafft?). Regensburg ist übrigens vergleichsweise stark gewachsen: von 125.000 Einwohner Mitte der 1990er auf 140.271 Einwohner in 2014 auf 157.448 Einwohner im Jahr 2023.