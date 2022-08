Erfolg für Querdenken-Aktivist Helmut und die schwarzen Männer

59 Euro an Polizeikosten sollte der Eslarner Querdenken-Guru Helmut Bauer bezahlen, weil ein Beamter ihm gegenüber „unmittelbaren Zwang“ angewendet hatte. Er klagte und bekam vor dem Verwaltungsgericht Regensburg recht.

Sein Markenzeichen, den schwarzen Cowboyhut, hat Helmut Bauer links neben sich auf den Tisch gelegt. Aufmerksam hört er den Aussagen eines Polizeibeamten zu, macht sich dabei immer wieder Notizen. Später wird er dem Zeugen einige Fragen stellen, die zwar nicht viel zur Aufklärung beitragen, aber doch seinen Standpunkt unmissverständlich klar machen: Dass er eine Kostenrechnung von rund 59 Euro tragen soll, weil er den „Service“ des Polizeiobermeisters in Anspruch genommen hatte, sieht er nicht ein.

Ein bekanntes Gesicht der Corona-Proteste

Bauer gehört zu den bekannteren Gesichtern der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Beim Querdenker-Fest am 14. September 2020 warb er beispielsweise auf dem Regensburger Dultplatz für das (am Ende gescheiterte) Volksbegehren „Landtag abberufen“. Am Neujahrstag sprach der Rentner mit Cowboyhut bei einer Kundgebung vor den Arcaden mit etwa 1.400 Teilnehmern und anschließender Demo um die Altstadt.

Vor dem Verwaltungsgericht Regensburg aber geht es um einen Vorfall, der sich am 18. November 2020 in Weiden abgespielt haben soll. Dort hatten sich etwa 200 Menschen versammelt, um den „Schwindelarzt“ Dr. Bodo Schiffmann auf seiner „Bustour“durch Deutschland zu empfangen. Der mittlerweile nach Tansania verzogene Schiffmann, ein Verschwörungstheoretiker, Klimawandelleugner und aktuell Verteidiger des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine war damals ein Promi der Querdenken-Szene.

Bauer, ebenfalls Leugner des Klimawandels und einer, der vermutet, dass die Corona-Pandemie von langer Hand vorbereitet worden sei, hatte seinen Auftritt mitorganisiert und musste zunächst etwas Zeit überbrücken, weil Schiffmann im Stau stand. Dann sei er, wie er sagt nur noch normaler Versammlungsteilnehmer gewesen.

Bauer filmt und wird von Polizisten gestoppt: 59 Euro

In dieser Eigenschaft habe er beobachtet, wie ein anderer Teilnehmer von Bereitschaftspolizisten umringt worden sei. „Brauchst du Hilfe? Soll ich filmen“, habe er diesem zugerufen, als der Betroffene bejahte sein Handy gezückt und die Aufnahme gestartet. Das sei manchmal ganz hilfreich, so Bauer, um ungerechtfertigte Einsätze zu dokumentieren.

Er sei dann den Beamten, die den Mann vom Gelände führten, um seine Personalien festzustellen – es ging wohl um ein Maskenattest – in gebührendem Abstand gefolgt, „ohne ein Wort zu sagen“, als plötzlich eine Hand von rechts gekommen sei, ihm den Arm nach unten verdreht habe, verbunden mit der Aufforderung, das zu unterlassen.

Für diese „Anwendung von unmittelbarem Zwang“ wurden Bauer vier Monate später besagte 59 Euro in Rechnung gestellt. Eine Gebühr, die gemäß Polizeiaufgabengesetz in Rechnung gestellt werden kann.

„Dazu hätte man mich nicht anfassen müssen.“

Doch nötig gewesen sei all das nicht, sagt Bauer, der ohne Anwalt erschienen ist. Er habe keinerlei Bedrohung dargestellt, er habe sich auch nicht eingemischt, eine einfache Aufforderung, das Filmen einzustellen, hätte gereicht, erklärt er. „Dazu hätte man mich nicht anfassen müssen.“ Er habe sogar kurzzeitig überlegt, den Beamten anzuzeigen, weil ihm sein Arm doch wehgetan habe. „Aber das bringt ja nichts. Da weiß am Ende dann wieder niemand, wer das war.“

Auf dem Video, das er damals aufgenommen habe, sei all das auch klar zu erkennen. Dass er Anstand gehalten und geschwiegen habe. Doch dieses Video habe er leider nicht zur Hand. Bauer muss sich in einem Strafverfahren wegen „Hassrede“ verantworten. Auf einer von ihm betriebenen Internetseite wurde in einem User-Kommentar der Bürgermeister von Neustadt an der Waldnaab bedroht, auch von „Erhängen“ und „Erschießen“ sei die Rede gewesen, wie Bauer einräumt. Im Zuge der Ermittlungen wurden Bauers Handy und Laptop beschlagnahmt und an die Daten sei er bislang nicht rangekommen. Kürzlich sei ihm aber signalisiert worden, dass ein Download unter Umständen möglich sei. Dann könne er das vorlegen.

Beamter sah Bauer als Gefahr

Die Kammer unter Vorsitz von Dr. Andreas Fischer will aber zunächst versuchen, die Sache über die Vernehmung von Zeugen aufzuklären. Und der involvierte Beamte der Bereitschaftspolizei schildert den Vorfall etwas anders als der Querdenken-Aktivist.

Bauer habe versucht, auf das Geschehen „einzuwirken“, so der 30-Jährige. Er habe sich „lautstark echauffiert“, „aggressiv gefilmt“ und sei an die Beamten auf weniger als einen Meter herangekommen. Da habe er sich umgedreht, ihn mit der flachen Hand auf der Brust zurückgedrängt und aufgefordert, das Filmen einzustellen. Den Arm heruntergedreht habe er Bauer nicht, so der Beamte. Und als der Kläger fragt, ob er denn wie eine Bedrohung ausschaue, reagiert der Polizist etwa verständnislos.

Es habe die Gefahr bestanden, dass die Aufnahme der Personalien verzögert werde, dass andere Personen auf das Geschehen aufmerksam würden und die Situation eskalieren könne. Deshalb habe er „innerhalb eines Wimpernschlags“ reagiert und Bauer wie beschrieben gestoppt. Und wenn es ein Video gebe, dass da etwas anderes beweise, dann solle er es doch vorlegen.

Zeugin: „Der schwarzgekleidete Mann war ein bisschen aggressiv.“

Eine weitere Zeugin hingegen bestätigt die Schilderungen Bauers. Die 36-jährige Kinderpflegerin hatte selbst an der Kundgebung teilgenommen und dort habe sie beobachtet, wie jemand, der von den „schwargekleideten Männern“ umzingelt worden sei, „dem Helmut“ zugerufen habe: „Hilf mir.“ „Der Helmut“ habe dann sei Handy gezückt und gefilmt.

Nur wenige Augenblicke später sei dann einer der „Schwarzen“ auf den Helmut zugelaufen und habe versucht, ihm sein Handy aus der Hand zu schlagen. Anschließend habe er ihm den Arm verdreht, um ihm das Telefon wegzunehmen. „Das war ein Übergriff“, zeigt sich die 36-Jährige überzeugt. Der Helmut habe auch nichts gerufen oder sich sonst irgendwie geäußert, erzählt sie und sagt lächelnd an ihn gewandt: „Deine Stimme würde man schon hören.“

„Der schwarzgekleidete Mann“ sei eben „ein bisschen aggressiv“ gewesen, erklärt sie. So wie es öfter Probleme mit diesen Männern gebe, im Gegensatz zur örtlichen Polizei, die immer friedlich bleibe.

Behörde in der Beweispflicht

Die Kammer lässt all das ein wenig zweifelnd zurück. Es sei ja schon immer die Frage, ob die Polizei in jedem Fall eine Kostenrechnung verhängen muss, die dann unter erheblich mehr Aufwand von Zeit und Geld das Gericht beschäftige, merkt Vorsitzender Fischer an. Schließlich sei die Behörde in der Beweispflicht, dass der Einsatz gerechtfertigt gewesen sei. Doch auf eine Rücknahme des Kostenbescheids wollen sich die Vertreter von Polizei und Regierung am Ende doch nicht einlassen.

Und so hebt ihn das Verwaltungsgericht Regensburg am nächsten Tag auf und gibt Helmut Bauer recht. Die Kosten für das Verfahren trägt „die Staatskasse“.

