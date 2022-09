Disco-Türsteher in Untersuchungshaft

Nach einer Auseinandersetzung mit einem Gast im Club Schimmerlos sitzen drei Türsteher in Untersuchungshaft. Ein versuchtes Tötungsdelikt steht im Raum.

Ein gebrochenes Jochbein, ein gebrochener Oberkiefer und ein Schädel-Hirn-Trauma. So fanden Rettungskräfte in der Nacht vom 2. auf den 3. April einen Mann vor, der bewusstlos vor dem Club Schimmerlos am Regensburger Domplatz lag. Nun wurden drei Mitarbeiter des dort tätigen Sicherheitsdienstes in Untersuchungshaft genommen. Ermittlungen der Kriminalpolizei hätten Hinweise auf ein versuchtes Tötungsdelikt ergeben, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung von Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft.

Schläge und Tritte gegen den Kopf

Der Fall hatte bereits im April für Aufregung gesorgt. Zeugen hatten unter anderem gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung geschildert, wie mehrere Security-Mitarbeiter auf den Mann losgegangen seien. Zuvor soll er mehrere Frauen belästigt und einer von ihnen an die Brüste gegriffen haben. Da schritten die Türsteher ein. Der Mann wehrte sich. Doch was anschließend laut den bisherigen Ermittlungen der Kripo passiert sein soll, ging weit über ein normales Einschreiten hinaus.

Demnach soll der 36-Jährige so geschlagen worden sein, dass er das Bewusstsein verlor. „Danach sei der Gast mit den Füßen mehrfach getreten und vor dem Club abgelegt worden.“ Unter anderem gegen den Kopf.

Mann landete auf der Intensivstation

Zeugen, die das Geschehen beobachteten und von einer Blutlache am Boden berichteten, informierten anschließend Polizei und Rettungsdienst, der den Mann ins Krankenhaus beachte, wo er zunächst auf der Intensivstation behandelt wurde. „Nach wenigen Tagen“ konnte er das Krankenhaus verlassen.

Bereits seit längerem ermittelte die Polizei deshalb gegen die vier Security-Mitarbeiter. Nun griffen die Ermittler zu. Es bestehe Fluchtgefahr. Dass erst jetzt, fünf Monate später, drei von ihnen festgenommen und in verschiedenen JVAs in Untersuchungshaft genommen wurden, wird mit den langwierigen und intensiven Ermittlungen begründet.

Ermittlungen laufen weiter

Insbesondere der Betroffene selbst habe sich bis vor kurzem im Ausland befunden und konnte erst vor kurzem vernommen werden, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Aktuell seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Für alle Beteiligten gilt deshalb trotz der nun vorgenommen Verhaftung bislang denn auch die Unschuldsvermutung.