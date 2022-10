Der Besserwisser

Markus Söder war zu Gast in Regensburg. Seine Botschaft: Bayern macht alles richtig und die Ampelkoalition macht nun endlich, was er schon lange gefordert hat.

„Das nächste mal nennen wir uns dann Staatsregierung. Denn bei uns heißt das Staatsregierung und nicht Landesregierung.“ Da hatte sich Bundeswirtschaftsweltminister Robert Habeck doch glatt einen Fauxpas erlaubt, als er Mitte Januar zu einer Art Antrittsbesuch nach München kam. „Aber an den Dingen können wir glaube ich noch arbeiten. Das ist nicht das Problem“, hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder damals vor laufenden Kameras seinen Gast verbessert – mit einem wohlwollenden Lächeln.

Nun, acht Monate später, zeigt sich der CSU-Chef nicht mehr ganz so wohlwollend. „Wenn es jetzt im Winter knapp wird, dann ist das das Verschulden von Herrn Habeck.“ Das ist zumindest Söders Analyse zur aktuellen Lage der Nation, die er vergangenen Donnerstag im Regensburger Presseclub abgibt.

Auch die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke dürfe nicht länger aufgeschoben werden. Insgesamt habe die Bundesregierung an vielen Stellen zu lange gezögert – und überhaupt. An Kritik – vor allem, aber nicht nur an Habeck – spart Söder nicht. Er selbst geriert sich als erste Verteidigungslinie der Bundesregierung – und natürlich als Bewahrer bayerischer Verhältnisse. Bayern lasse er „auf keinen Fall absaufen.“ Notfalls müsse der Freistaat mit eigenen Finanzmitteln den Unternehmen zur Seite stehen.

„Berliner Wokeness“ und „Liberalitas Bavaria“

Interessant bei aller Kritik und Eigenlob: die Themen Waffenlieferung und Klimawandel finden an diesem Abend keine Erwähnung.

Stattdessen arbeitet sich der Ministerpräsident an einer angeblichen „Berliner Wokeness“ (woke = engl. „erwacht“) ab. Es sei „beeindruckend, wie sehr Menschen wollen, dass ihnen gewisse Dinge nicht vorgeschrieben werden“, sagt Söder. Anstatt „mit sauertöpfischem Gesicht“ anderen zu bedeuten, „was sie nicht dürfen“, solle jeder selbst entscheiden können, wie er lebt.

Bayern und die „Liberalitas Bavaria“. Diese typisch bayerische Freizügigkeit komme gut an. Deshalb würde alle Welt zum Oktoberfest kommen. „Weil alle einmal Bayern sein wollen.“

In diesem Vorhof zum Paradies dürfe heutzutage sogar jeder, der will, Tofu auf der Wiesn essen. Da zeigt sich der CSU-Chef tolerant, schiebt aber hinterher: „Ein Leben ohne Bratwurst ist möglich, aber nicht lebenswert.“

Leise Kritik an Manfred Weber

Lauscht man den leicht fränkelnden Worten des CSU-Mannes, man könne glatt glauben, Bayern sei nicht nur eine „Brandmauer gegen Rechts“. Die hält Söder auf Nachfrage zur Causa Manfred Weber am Donnerstag erneut hoch.

Der EU-Politiker und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei hatte im italienischen Wahlkampf Partei für Silvio Berlusconi ergriffen. Richtig sei das nicht gewesen, betont Söder. Einen „deutlicheren Hinweis darauf, dass das eine schwierige Konstellation in Italien ist, als wenn sich die AfD freut“, könne es kaum geben.

Eine Brandmauer will Söder aber auch gegen eine weitere „Entfremdung“ der Bürger sein. Deshalb sei er zuletzt wieder verstärkt auf dem Land unterwegs gewesen, habe Volksfeste besucht. Deshalb hat er sich offenbar auch in die sogenannte Winnetou-Debatte eingeschaltet. Die würden „viele Menschen in der Tiefe“ nicht mehr verstehen. „Da muss man sich schon anders aufstellen“, sagt Söder. Dass er selbst die Debatte mit falschen Angaben befeuert hat, fällt im Presseclub unter den Tisch.

Bayerisch freizügig mit der Wahrheit

Es sei falsch, aus „Sorge vor Kritik Einzelner“, Winnetou zu aus dem TV verbannen, hatte Söder Ende August mitgeteilt – und sich dabei auf eine Falschberichterstattung der BILD bezogen. Zur Erinnerung: Vor mehreren Wochen startete der Kinderfilm „Der junge Häuptling Winnetou“ in Deutschland. Passend dazu veröffentlichte Ravensburger ein Buch zum Film. Weil die Geschichte rund um Winnetou und Old Shatterhand aus heutiger Sicht aber durchaus kritisch betrachtet wird und etwa rassistische Klischees und einen verklärten Blick auf die historische Wirklichkeit bediene, zog der Verlag das Buch zurück.

Um die gesamten Karl May-Werke ging es dabei zunächst gar nicht. Und, anders als auch Söder lautstark propagierte, droht auch kein Verbot der Filme. Die ARD hatte die Filmrechte schon lange vor der jetzigen Debatte nicht verlängert. Das hinderte den Ministerpräsidenten aber nicht – in typisch bayerischer Freizügigkeit – die oben zitierte „Sorge vor Kritik“ zu twittern.

Umfassend dreht sich das Gespräch im Presseclub den größten Teil des Abends um die Verfehlungen der Ampelkoalition, allen voran des Wirtschaftsministers Robert Habeck. Der habe bei der Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke wieder einmal keine gute Figur gemacht.

Und immer wieder Habeck

Habeck habe „sich da ziemlich verrannt“. Und, so Söders Vermutung, sich von ideologischen Überzeugungen leiten lassen. Ganz undogmatisch müsse man hierbei vorgehen. „Am Ende ist die Rettung von Bürgern und Unternehmen wichtiger als jedes Prinzip.“ Denn: Was „kaputt ist, zahlt keine Steuern“.

Deshalb könne es auch keine andere Entscheidung geben, als das Atomkraftwerk Isar II bei Landshut vorerst weiter am Netz zu behalten. Bis zum Ende der Krise 2024. Notfalls müssten dafür neue Brennstäbe angeschafft werden.

Kritik an der bayerischen Regierung, den Ausbau der Erneuerbaren bisher immer wieder ausgebremst zu haben, weist Söder von sich. Bayern sei vielmehr – natürlich – spitze. Schon bei seinem Besuch von Isar II Anfang August zusammen mit Friedrich Merz hatte Söder entsprechende Behauptungen aufgestellt.

Beim Ausbau der Erneuerbaren, sagte der Ministerpräsident damals öffentlich, sei Bayern besser als die anderen Bundesländer:

„Wir liegen nach allen neuen Statistiken auf Platz 2 bei erneuerbaren Energien in Deutschland, wir liegen auf Platz 1 bei der installierten Leistung der erneuerbaren Energien und wir liegen nach jüngsten Aussagen der Bundesnetzagentur fürs erste Halbjahr klar auf Platz 1 beim Zubau der erneuerbaren Energien.“

Das wiederholt er auch im Regensburger Presseclub.

Bayern bei Erneuerbaren allenfalls mittelmäßig

Der BR hat hierzu bereits einen Faktencheck veröffentlicht. Dem zufolge halten Wissenschaftler die Einschätzungen des Ministerpräsidenten für verkürzt. Die von Söder verwendeten absoluten Zahlen müssten ins Verhältnis etwa zur Fläche oder zum Stromverbrauch gesetzt werden. Dies mit einbezogen relativiert sich der bayerische Strommix deutlich.

Bruno Burger, Professor am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg (ISE), sprach ihm BR davon, dass Söder hier „Rosinenpickerei“ betreibe. Laut Burger, zuständig für die Auswertung der Marktstammdaten der Bundesnetzagentur, sind die Werte bei der installierten Leistung von erneuerbaren Energien erst wirklich aussagekräftig, wenn sie im Vergleich zur Fläche eines Landes und/oder zur Bevölkerungszahl berechnet werden. Dann aber sei Bayern allenfalls „mittelmäßig“.

Zwar gibt Söder in Regensburg zu, dass die 10H-Abstandsregel für Windräder den Ausbau der Erneuerbaren „nicht unterstützt“ habe. Aber auch der Widerstand in der Bevölkerung habe immer wieder Projekte verhindert. Bei den Stromtrassen etwa. Oder auch den von Söder in seiner Zeit als Umweltminister favorisierten „Windkraftgürtel“ in Ostbayern. Stattdessen setzte Bayern seit dem Atomausstieg 2011 vermehrt auf Gas als Energieträger.

Geschichtsschreibung a la Söder

Dass man sich dabei wissentlich von Russland abhängig gemacht hat, das könne man ja wohl nicht bestreiten, meint einer der Anwesenden. Wieder findet Söder die Schuldigen an anderer Stelle. Unter SPD-Kanzler Willy Brandt habe das bereits begonnen.

Dabei verzerrt Söder die historischen Fakten. Bereits am 1. Februar 1970 unterzeichneten die UdSSR und Westdeutschland ihr erstes Gasgeschäft. Als „Vater“ dieses „sensationellen Arrangements“ wurde damals der bayerische Wirtschaftsminister und CSU-Politiker Otto Schedl gefeiert.

Der in den 70ern antikommunistischen Haltung zum trotz, ebnete Schedl dem sogenannten „roten Gas“ den Weg, auch um das Monopol der angloamerikanischen Ölfirmen zu brechen. Damit sollte die künftige Energiepolitik der BRD nachhaltig geprägt werden.

Söder will von derlei Aspekten am Mittwoch aber nur wenig wissen. Er verweist lieber weiter auf die von ihm ausgemachten Fehler der Ampelkoalition. Denn die trete bereits in das nächste Fettnäpfchen. Beim Aufbau von Flüssiggasterminals sei vor allem auf die Nordsee geblickt worden.

Söder lobt Söder

Dabei habe man übersehen, dass die Versorgung für Ostdeutschland und Bayern vor allem über die Ostsee abgewickelt wird. Denn dort bestehe nunmal die notwendige Infrastruktur. Alternativ müssten Verbindungen über den Südosten Europas überprüft werden, so Söder. Aber er gibt sich auch generös: Fehler dürften von jedem gemacht werden. Sie müssten nur auch korrigiert werden.

Im Fall der Gaspreisbremse hat der bayerische Ministerpräsident deshalb durchaus Lob übrig. Schließlich habe er das ja „als einer der ersten gefordert“. Er, Söder, sei in der Debatte ganz vorne dran gewesen. Dass die Gasumlage vom Tisch ist und im Gegenzug ein schuldenfinanzierter Sonderfonds in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro ermöglicht werden soll, sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. „Deshalb ist der heutige Tag sehr zu begrüßen.“

Dass Söder für Entschuldigungen stets ein offnes Ohr hat, beweist er auch gegenüber CDU-Chef Friedrich Merz. Dessen Vorwurf, Ukrainer würden derzeit einen „Sozialtourismus“ betreiben, hatte auch Söder kritisiert. Aber Merz habe sich entschuldigt „und damit ist das für mich erledigt.“ Die „Liberalitas Bavaria“ macht es möglich.