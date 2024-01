Mehr Stellen, neue Autos, bessere Software – Wunschzettel für Regensburger Ordnungsdienst

Rechtsreferent Walter Bockeh hat den ersten Tätigkeitsbericht des Regensburger Ordnungsdienstes seit über zwölf Jahren vorgelegt. Es gibt viele Zahlen, manches, was sich mit Zahlen nicht untermauern lässt und ein paar Wünsche – nicht nur an die Stadt Regensburg.

Auch wenn der Anlass ein anderer ist – die Debatte um die Sicherheit im Umfeld des Regensburger Hauptbahnhofs und zuletzt zwei mutmaßliche Sexualdelikte verleihen dem Thema besondere Aktualität: Ende letzter Woche legte der „Kommunale Ordnungsservice“, kurz: KOS, einen Tätigkeitsbericht vor. Zum ersten Mal seit über zwölf Jahren und generell erst das zweite Mal seit Einführung des Ordnungsdienstes, der im Oktober 2009 seien Außendiensttätigkeit im Stadtgebiet aufgenommen hat. Die Grünen hatten Ende letztes Jahr einen entsprechenden Antrag gestellt.

Hoffnungen, dass der KOS in der Fürst-Anselm-Allee – von Jugendlichen „Pilzpark“, von ÖDP-Stadtrat Joachim Graf „der Görlitzer Park von Regensburg“ genannt – einen stärkeren Beitrag als bisher leisten kann, um dort die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, nähren weder der Bericht selbst noch Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.

Ordnungsdienst „nie als Polizeiersatz gedacht“

Bisher sei man vier bis fünf Stunden täglich rund ums Milchschwammerl unterwegs – und mehr sei auch „nicht leistbar“, so die OB. „Es war nie angestrebt, dass man an irgendeiner Stelle dauerhaft anwesend ist.“ Man sei schließlich zuständig für 81 Quadratkilometer, 150 Grünanlagen und 200 Spielplätze, sagt der zuständige Sachbearbeiter später. Für Brennpunkte habe man durchaus mehr Stunden, aber rund um die Uhr, das sei nicht drin.

Der städtische Ordnungsdienst sei auch „nie als Polizeiersatz gedacht“ gewesen, so Maltz-Schwarzfischer. „Solche Sicherheitslagen kann und soll der KOS nicht alleine lösen.“ Das gehe nur in Zusammenarbeit mit der Polizei.

Mehr Befugnisse, als gelegentlich angenommen, haben die städtischen Ordnungshüter aber durchaus. Der KOS ist berechtigt zur Identitätsfeststellung, kann Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten und Bußgelder verhängen, kann Platzverweise erteilen und darf unter bestimmten Voraussetzungen auch „unmittelbaren Zwang“, also Gewalt, anwenden, etwa wenn es darum geht, eine Straftat zu verhindern oder, wie es im Bericht von Rechtsreferent Walter Boeckh heißt, „zur Abwehr einer drohenden Gefahr“.

Im Jahr 2023: Hunderte Bußgelder und tausende Belehrungen

Der Bericht präsentiert viele Zahlen – zumindest für das vergangene Jahr. 210 Ordnungswidrigkeitsanzeigen, die zu einem Viertel Verstöße in der Gastronomie betreffen – bisher rechtskräftig verhängte Bußgelder 15.200 Euro.

216 Verwarnungen, die in insgesamt 3.000 Euro Verwarnungsgelder mündeten. „Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Verstöße gegen das Bayerische Straßen- und Wegegesetz gelegt, beispielsweise bei der Verrichtung der Notdurft in der Öffentlichkeit, der Darbietung von Straßenmusik ohne Sondernutzungserlaubnis und der Missachtung von Auflagen in den Sondernutzungserlaubnissen.“

6.076 Belehrungen wegen Regelverstößen seien ausgesprochen worden und 2.692 Platzverweise. Bei 21 Einsätzen habe man die Polizei hinzuziehen müssen und 53 Fälle häuslicher Ruhestörung bearbeitet.

„Hohen Dichte“, „allgemein gesagt“ „subjektives Sicherheitsgefühl“

Andererseits gibt es Bereiche, in denen keinerlei Zahlen vorliegen. So ist zwar vielfach von „Beschwerdeschwerpunkten“ oder von einer „hohen Dichte von Beschwerden“ in verschiedenen Grünanlagen, im Zentrum der Altstadt, im Bahnhofsumfeld, an der Bushaltestelle Isarstraße, beim BUZ in Burgweinting und bei der Landshuterstraße in der Umgebung Zeißstraße die Rede.

Andererseits „werden über die eingegangenen Beschwerden keine Statistiken geführt“, heißt es in dem Bericht. „Deshalb können zahlenmäßige Aussagen über den Umfang der Beschwerdesituation vor und nach Einführung des KOS nicht gemacht werden. Ein zentral geführtes Beschwerdemanagementsystem kommt bei der Stadt nicht zum Einsatz.“

Dennoch zeigt sich der Bericht überzeugt, dass „allgemein kann gesagt werden“ könne, „dass sich aufgrund der Präsenz des KOS vor Ort – vor allem in Form einer Fußstreife – negative Situationen für die Bürgerschaft verringert haben und das subjektive Sicherheitsgefühl erheblich gesteigert“ habe. Der Ordnungsdienst sei, heißt es schließlich, „ein Gegenpol zu ständig steigendem Egoismus, mangelnder Bereitschaft zur Rücksichtnahme, Ausleben von Aggressionen unter Alkoholeinfluss und dem Rückgang eigener sozialer Kontrolle“ und stärke durch seine „sichtbare Präsenz (…) das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung“.

Wunsch nach Bodycams: In Bayern fehlt die Rechtsgrundlage

Obwohl an anderer Stelle erläutert wird, dass die Mitarbeiterinnen des KOS mindestens einmal täglich Beleidigungen und einer „ständig steigenden Aggressivität und Respektlosigkeit gegenüber uniformierten Einsatzkräften“ ausgesetzt seien, konstatiert das Eigenresümee an anderer Stelle dennoch, dass sie „bisher von den Bürgerinnen und Bürgern größtenteils positiv wahrgenommen und bewertet“ würden.

Thomas Sperl, Sachgebietsleiter beim KOS, moniert gegenüber dem Stadtrat vor allem die überalterte Fahrzeugflotte des Ordnungsdienstes – bestehend aus einem Opel Astra, einem Skoda Octavia und einem VW Bus T5, alle vor elf bzw. zwölf Jahren erstmals zugelassen. Die müsse dringend ausgetauscht werden. Der zweite Wunsch, den Sperl formuliert, richtet sich an den Freistaat Bayern, wo es – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – bislang keine Rechtsgrundlage gibt, um den KOS mit Bodycams auszustatten.

Kommunale Ordnungsdienste: Keine klar geregelten Ausbildungsstandards in Bayern

Bemerkenswert ist auch, dass es für die Beschäftigten des kommunalen Ordnungsdienstes, die immerhin zuständig sind für Gefahrenabwehr und die Zwangsmittel ausüben dürfen, keine klar geregelten Standards gibt. „In Bayern gibt es speziell für Ordnungsdienste keine eigene Ausbildung“, so Sachgebietsleiter Sperl. „In anderen Bundesländern gibt es das.“ Deshalb sei man gezwungen, sich selbsttätig darum zum kümmern.

Zunächst schicke man neue Mitarbeiter zur bayerischen Verwaltungsschule zu einem „Grundkurs“, dann bekämen sie mehrere Deeskalationsschulungen und dann schicke man sie zu externen Firmen, „um für die Ausrüstung zu trainieren“. Das sei „der Basiskurs“, der – je nach Vorbildung – ergänzt werde durch einen Zertifikats- oder einen Beschäftigtenlehrgang.

Zur Weiterbildung gebe es zwei Mal im Monat „Eigensicherungstraining“, also Selbstverteidigungskurse und parallel dazu weitere Deeskalationskurse. Es sei nicht einfach, einen neuen Mitarbeiter „voll funktionsfähig“ zu bekommen, so Sperl. Das dauere mindestens ein Jahr.

Stellenantrag in Arbeit, viel Zuspruch von Stadträten

Aktuell sind 13 der 15 Planstellen im Außendienst beim Ordnungsdienst besetzt. „Um angemessen auf die aktuellen Beschwerdelagen reagieren und alle notwendigen Einsatzorte ausreichend bestreifen zu können, müsste die Personalstärke weiter erhöht oder zumindest die Streifenwägen des KOS dringend durch neue Fahrzeuge ersetzt werden“, lautet das Fazit des Berichts. Ein Stellenplanantrag sei für den Nachtragshaushalt in Arbeit.

Weiter heißt es im Bericht des Rechtsreferenten: „Für die Erstellung ausführlicher Lagebilder, Schwerpunktaussagen, Statistiken und Tätigkeitsberichte wie bei den Polizeibehörden fehlen dem KOS grundsätzlich sowohl die personelle Kapazität als auch die dazu notwendigen Werkzeuge. Hierzu müssten weiteren Stellen im Innendienst geschaffen und Mittel für die nötige Software bereitgestellt werden.“

Zumindest die Debatte im Verwaltungsausschuss am Donnerstag lässt nicht darauf schließen, dass der Stadtrat dem Ordnungsdienst aktuell irgendeinen Wunsch verweigern würde. Grüne, CSU, SPD und ÖDP bedanken sich ausdrücklich bei den kommunalen Ordnungshütern und ÖDP-Stadtrat Graf ist nicht der einzige, der beteuert, dass man im Zweifel eben einfach mehr Geld in die Hand nehmen müsse.