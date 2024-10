„Nicht die Avantgarde bei der Aufarbeitung“: Stadt Regensburg lässt ihre Rolle im Nationalsozialismus erforschen

Zusammen mit dem Zentrum für Erinnerungskultur an der Universität Regensburg will die Stadt die Rolle der Verwaltung im Nationalsozialismus wissenschaftlich aufarbeiten lassen. Am Dienstag wurde die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.

Als „längst überfällig“ bezeichnet Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer das am Dienstag besiegelte Forschungsprojekt mit der Universität Regensburg und natürlich kann man sich fragen, warum es fast 80 Jahre gedauert hat, bis sich jemand bemüßigt fühlte, die Rolle der Regensburger Stadtverwaltung während der NS-Zeit wissenschaftlich unter die Lupe zu nehmen.

Die Aufarbeitung sei ein Thema, „das immer wieder in Wellen hochkommt“, meint die OB bei der Unterzeichnung der entsprechenden Vereinbarung am Grünen Tisch im Kurfürstenzimmer des Alten Rathauses. Sie nennt als Beispiel die punktuellen Debatten um Straßennamen. Oder auch die Umsetzung eines städtischen Konzepts zur Erinnerungskultur, das der Stadtrat 2018/19 aufs Gleis gebracht, die Einrichtung einer entsprechenden Stabsstelle, angesiedelt beim Bildungsreferat. Erwähnen könnte man auch die Debatte, um das KZ-Außenlager Colosseum in Stadtamhof, bei dem man städtischerseits erst vor wenigen Jahren zu einem würdigen Umgang gefunden hat.

„Es braucht immer das Engagement der Handelnden.“

„Es braucht immer das Engagement der Handelnden“, sagt Maltz-Schwarzfischer. Und der Historiker Professor Bernhard Löffler, neben dem Kulturwissenschaftler Professor Daniel Draschek und Wirtschafts- und Sozialhistoriker Professor Mark Spoerer, einer derjenigen, die das Projekt am Zentrum für Erinnerungskultur an der Universität federführend betreuen, meint noch etwas deutlicher: „Es bedarf einer gewissen personellen und institutionellen Konstellation.“ Sprich: die handelnden Personen sind heute andere und auch die Schwerpunkte, die sie in ihrer Funktion setzen.

Beispielsweise im Kulturreferat, wo Wolfgang Dersch den langjährigen und bei den Themen Kirche, König und Antinapoleonismus leidenschaftlichen Referenten Klemens Unger vor fünf Jahren abgelöst hat und im Gegensatz zu seinem Vorgänger sowohl Interesse als auch Engagement bei den NS-Verwicklungen der Stadtverwaltung an den Tag legt. Dersch hatte beispielsweise vor ziemlich genau zwei Jahren rund 30 Wissenschaftler und Vertreter der Stadtverwaltung zu einem zunächst internen Kolloquium geladen, um über die Rolle des einflussreichen NS-Kreiskulturwarts, Museumsdirektors und nach dem Krieg noch lange Jahre einflussreichen Kulturdezernenten und Archivchefs Walter Boll geladen.

Debatte um Walter Boll als Beschleuniger

Die Debatte um dessen Person, Studien wie jene unseres Autors Robert Werner, seien sicher „Katalysator“ gewesen, um die nun beschlossene wissenschaftliche Kooperation mit der Universität zu beschleunigen, sagt Bernhard Löffler, der, das bemerkt zumindest Kulturreferent Dersch mit einem Schmunzeln, zuvor lange skeptisch gewesen sein soll, ob es die Stadt damit auch wirklich ernst meint.

Konkret sollen, angelehnt an ein ähnliches Vorgehen in München, acht Einzelstudien erarbeitet werden, die nacheinander einzelne Themenfelder vertieft in den Blick nehmen. In den kommenden drei Jahren wird sich das Forschungsteam am Zentrum für Erinnerungskultur zunächst die Bereiche „Kulturverwaltung – und politik“ sowie das Thema Wirtschaft mit Schwerpunkt auf Messerschmitt vornehmen. Als weitere Bereiche werden die städtische Finanzverwaltung, das Bildungswesen sowie die Stadtspitze selbst, inklusive der Stadträtinnen und Stadträte, genannt.

„Solche Bolls hat es woanders auch gegeben.“

Die Stadt fördert das Projekt jährlich mit 190.000 Euro, um die entsprechenden Stellen zu schaffen. Löffler spricht, ohne Namen zu nennen, unter anderem von einem Postdoktoranden, den man dafür im Auge habe, und einer Promotion, die vergeben werden soll.

Dass Regensburg „sicher nicht zur Avantgarde bei der Aufarbeitung“ des Nationalsozialismus gehöre, können sogar ein Vorteil sein. „Was sich in den letzten Jahren im Bereich der Täterforschung getan hat, ist bemerkenswert“, sagt Löffler. Entsprechend werde es beispielsweise bei Walter Boll nicht nur um ihn als Individuum und seine lokale Rolle gehen, sondern auch um Boll als Typus. „Solche Bolls hat es woanders auch gegeben.“ Auch der Umgang der Stadt Regensburg selbst mit ihrer jüngeren Geschichte werde Forschungsgegenstand sein.

Dass das Thema auch fast 80 Jahre nach dem Ende des II. Weltkriegs nach wie vor aktuell ist und der weiteren Erforschung bedarf, betonen am Dienstag sowohl die OB wie auch Universitätspräsident Professor Udo Hebel, der krankheitsbedingt über einen Laptop auf dem Grünen Tisch zugeschaltet ist.

„Damit die Zukunft wissensbasiert vor uns liegt.“

Bislang sei bei der Erforschung von Regensburg in der Zeit des Nationalsozialismus nach wie vor die Studie von Helmut Halter, „Stadt unterm Hakenkreuz“ aus dem Jahr 1993 die wichtigste grundlegende Arbeit. Diese habe aber längst nicht alle Bereiche beleuchten können und sei in Teilen mittlerweile überholt, so Maltz-Schwarzfischer. Die Fragen von gesellschaftlicher Spaltung, von Radikalisierung und wie man damit umgehe, dass sich immer mehr Menschen den politischen Rändern zuwenden, sei ohnehin hochaktuell. „Das interessiert uns.“

Hebel verweist darauf, dass man der grassierenden „Geschichtsvergessenheit und dem Geschichtsrevisionismus“ etwas entgegenhalten müsse. Außerdem gelte es Forschungslücken zu schließen, „damit die Zukunft wissensbasiert vor uns liegt“.

Allseits wird betont, in wie vielen Bereichen Stadt und Universität Regensburg mittlerweile zusammenarbeiten und die universitäre Arbeit auch in die Stadtgesellschaft hineinwirkt. Und tatsächlich hat sich, gerade was das Institut für Geschichte betrifft, in den letzten Jahren Einiges getan. Erwähnt sei nur die historische Aufarbeitung des Missbrauchsskandals bei den Regensburger Domspatzen und die 2019 veröffentlichte kritische Studie „Der Chor zuerst“ von Bernhard Löffler und Bernhard Frings mit über 400 Seiten, die dieses Thema in der breit geführten Debatte auf fundiertes Fundament gestellt hat.

Auch an der Universität hat sich einiges geändert

Dass sich Regensburger Historiker oben auf dem universitären Hügel nicht immer bemüßigt fühlten, sich in entsprechende Debatten in der Stadt Regensburg einzuschalten, zeigt hingegen der Fall des Theologen Fall Josef Engert. Bis 2013 verlieh die Stadt Regensburg einen nach Engert benannten Preis an junge Nachwuchswissenschaftlerinnen, die von der Universität dafür vorgeschlagen wurden. Auch eine Straße war nach Engert benannt.

Als 2014 Robert Werner in einer langen Recherche nachwies, dass es sich bei Engert um einen völkischen Antisemiten, Kriegstreiber und aktiven Unterstützer des NS-Regimes handelte und in der Folge überregional berichtet wurde, erklärte die Universität lediglich – gegenüber dem Spiegel – zum Besten, dass all dies „seit langem bekannt“, von Mitarbeitern der Uni angeblich öffentlich aufgearbeitet worden sei. Für eventuelle Umbenennungen – die Josef-Engert-Straße verlief direkt hinter der Universität (heute: Am Biopark) – sei aber die Stadt zuständig. Offenbar wollte man nicht immer in die Stadtgesellschaft hineinwirken.

Doch nicht nur dort, auch an der Universität Regensburg scheinen sich „gewisse personelle und institutionellen Konstellationen“ und das Engagement der Handelnden mittlerweile geändert zu haben.