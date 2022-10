Proteste gegen Abordnung von Jugendsozialarbeitern: Stadt sieht keine Alternative

Neue Stellen zur Betreuung minderjähriger Flüchtlinge seien schwer zu besetzen und würden aktuell auch nicht helfen, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt Regensburg. Deshalb sei die Abordnung von Beschäftigten aus der Jugendsozialarbeit an Schulen das Mittel der Wahl.

Weder für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge noch im Bereich der Jungendsozialarbeit an Schulen (JaS) ist derzeit die Schaffung von weiteren Stellen geplant. Das hat die Pressestelle der Stadt Regensburg auf Nachfrage gegenüber unserer Redaktion bestätigt.

Wie am Donnerstag berichtet, sorgt die kürzlich verfügte Abordnung von JaS-Beschäftigten zur Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen derzeit für Kritik und Proteste – bei den Betroffenen selbst, aber auch vom Regensburger Kreisverbands der Lehrkräfte an Beruflichen Schulen (VLB) und im Stadtrat, insbesondere von den Grünen. Dem Festakt zum 20-jährigen Bestehen der JaS blieb die Stadtratsfraktion der Grünen aus Protest fern.

Flüchtlingsbetreuung: Offene Stellen schwer zu besetzen

Zwischenzeitlich hat die Stadt nun genaue Zahlen zu den Abordnungen geliefert (Die Antworten haben sich mit der Veröffentlichung unseres gestrigen Artikels überschnitten und konnte nicht mehr berücksichtigt werden.). Demnach verfügen die Spezialisierten Sozialen Dienste, zuständig für die Betreuung und Versorgung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, über insgesamt 6,5 Stellen.

Allerdings scheint es schwierig, für diese Arbeit, die mit Schichtdienst verbunden ist, Personal zu finden. Folgt man den Zahlen der städtischen Pressestelle, dann waren im August bzw. September lediglich 3,75 bzw. 4,5 dieser Stellen besetzt. Erst Anfang Oktober konnten zumindest zwei der offenen Stellen besetzt werden, für die nach wie vor offene halbe Stelle läuft derzeit die mittlerweile zweite Ausschreibung.

Stadt: Situation nicht mit 2015 vergleichbar

„Die Beantragung zusätzlicher Stellen würde der Stadt in der jetzigen Situation auch nicht helfen“, teilt die Pressestelle weiter mit. In einer „Krisensituation“ wie der jetzigen, in der auf die sechs zur Verfügung stehenden Plätze zwischen 15 und 19 minderjährige Flüchtlinge kommen, die vom Jugendamt betreut werden müssen, müsse schnell gehandelt werden. Eben durch besagte Abordnungen.

Vor der Schaffung zusätzlicher Stellen schreckt man bislang wohl auch deshalb zurück, weil die Situation derzeit „nicht mit der Flüchtlingswelle 2015/16 verglichen werden“ könne. Damals mussten mehrere hundert unbegleitete Minderjährige langfristig in Regensburg aufgenommen werden. Das versuchte die Stadt damals mit der Schaffung zusätzlicher, befristeter Stellen abzufedern, die zwischenzeitlich wieder weggefallen sind.

Derzeit würden die Minderjährigen aber nicht dauerhaft aufgenommen, sondern jeweils nur für einige Tage und dann auf andere Bundesländer weiterverteilt. Da das Thema zur Zeit „alle Jugendämter“ betreffe, setze man in Regensburg auf eine überregionale Lösung – etwa in Form einer zentralen Aufnahmeeinrichtung.

Weitere Abordnungen? Entscheidung je nach Lage

Und bis diese Lösung kommt, behilft man sich mit den Abordnungen aus der JaS. Insgesamt neun Sozialpädagoginnen werden dafür vom 14. Oktober bis zum 14. Januar zur Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge versetzt, sieben davon aus der Jugendsozialarbeit an Schulen, zwei aus Stadtteilprojekten.

Ob es danach neuerliche Abordnungen geben wird, könne man derzeit nicht sagen, heißt es weiter. Dies werde dann anhand der aktuellen Situation entschieden. Dabei weist die städtische Pressestelle darauf hin, dass solche Abordnungen nichts Ungewöhnliches seien. Beim Impf- und Testzentrum entscheide man bereits seit Ende 2020 ebenfalls alle drei Monate – je nach Lage.

Trotz der Abordnungen versichert die Stadt, dass „keine Schule allein gelassen“ werde. „Jeweils zwei Kolleginnen bzw. Kollegen der Jugendsozialarbeit an Schulen teilen sich die Vertretung für die temporär nicht besetzten Schulstandorte.“ Bei den Stadtteilprojekten sei weiteres Personal vorhanden, um eine Vertretung sicherzustellen. „Der reguläre Sozialpädagogische Fachdienst beim Amt für Jugend und Familie steht sowieso immer als Anlaufstelle für Schüler, Lehrkräfte und Eltern zur Verfügung.“

Neue Stellen für die JaS?

Der Frage, ob im Bereich der JaS die Schaffung zusätzlicher Stellen geplant sei, weicht die städtische Pressestelle in ihrer Antwort aus.

Wie berichtet, hatte Tobias Macht, Kreisvorsitzender des Verbands der Lehrkräfte an Beruflichen Schulen (VLB), in einem ungewöhnlich deutlichen Brief an die Stadtratsfraktionen die ohnehin schon knappe Personalsituation bei der JaS geschildert. So stünden an der städtischen Berufsschule III (Matthäus Runtinger) mit über 3.000 Schülerinnen und Schüler gerade einmal eineinhalb Stellen für die Jugendsozialarbeit zur Verfügung.

An den übrigen Regensburger Berufsschulen sei dies nicht anders. Das sei „viel zu wenig und es muss hier dringend aufgestockt werden“, so Macht.

Doch ob eine Aufstockung des JaS-Personals vorgesehen ist, ist der Antwort der Stadt nicht zu entnehmen. Man verweist lediglich darauf, dass im laufenden Haushaltsjahr 1,25 Vollzeitstellen neu geschaffen worden seien.