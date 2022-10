Hiobsbotschaft zum JubilÃ¤um: Stadt zieht Jugendsozialarbeiter von Schulen ab

Jugendsozialarbeit an Schulen gilt als Erfolgsprojekt. In Regensburg feiert man heuer das 20-Jährige mit einem Festakt – und zieht zeitgleich Sozialpädagoginnen von dort ab, um fehlendes Personal in der Flüchtlingsbetreuung auszugleichen. Ein Lehrerverband übt scharfe Kritik an dieser Entscheidung und warnt vor den Folgen.



„20 Jahre Jugendsozialarbeit an Schulen – eine Erfolgsgeschichte.“ So titelt die Stadt Regensburg in ihrem Online-Magazin 507 einen Beitrag zum Jubiläum der Jungendsozialarbeit an Schulen, kurz: JaS, und kündigt einen Festakt an, der dafür am vergangenen Dienstag am Von-Müller-Gymnasium ausgerichtet wurde. Nicht zum Feiern ist allerdings den Grünen im Regensburger Stadtrat zumute, die der Veranstaltung aus Protest ferngeblieben sind.

Kritik: Verantwortliche haben Wert dieser Arbeit nicht erkannt

Selbstverständlich sei die JaS ein Vorzeigeprojekt in Regensburg, sagt deren Stadträtin Theresa Eberlein. Doch was die Stadt aktuell tue, werde diesem Projekt massiv schaden. Und gleichfalls nicht in Feierlaune ist Tobias Macht, Lehrer am Beruflichen Schulzentrum Matthäus Runtinger (Berufsschule III) und Vorsitzender des Regensburger Kreisverbands der Lehrkräfte an Beruflichen Schulen (VLB).

In einem Brandbrief, den Macht namens seines Verbandes Ende letzter Woche an die Fraktionen im Stadtrat geschrieben hat, bescheinigt er den Verantwortlichen bei der Stadtspitze, dass diese „die Unentbehrlichkeit der Jugendsozialarbeit an Schulen (…) immer noch nicht erkannt“ hätten.

Die Personaldecke ist dünn

Hintergrund der Kritik ist die Abordnung mehrerer JaS-Beschäftigter, weg von den Schulen hin zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Dort ist, das sagt Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) selbst, die Situation angesichts des Kriegs in der Ukraine und weiterer Fluchtbewegungen seit längerem „untragbar“. Die Beschäftigten seien völlig überlastet.

Die Einstellung von mehr Personal, auch nur befristet, ist laut OB und Jugendbürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU) derzeit nicht vorgesehen, schließlich könne sich die Flüchtlingssituation auch wieder entspannen – und deshalb sollen es fürs erste von der Arbeit an Schulen abgezogene Sozialarbeiterinnen richten.

Doch auch dort ist, das legt VLB-Kreisvorsitzender Tobias Macht in seinem Schreiben dar, die Personaldecke bei der JaS ohnehin denkbar dünn. Am Schulzentrum Matthäus Runtinger, mit rund 3.000 Schülerinnen und Schülern die größte Berufsschule in Regensburg, stehen dafür aktuell eine Voll- und eine Teilzeitkraft zur Verfügung.

Politische Debatte im Stadtrat wird unterbunden

Ursprünglich sollte die Abordnung der Sozialpädagoginnen der JaS innerhalb des Referats von Jugendbürgermeisterin Freudenstein abseits von Stadtrat und Öffentlichkeit über die Bühne gehen. Das falle in die Zuständigkeit der Verwaltung und sei nicht geeignet für eine politische Debatte, hieß es zuletzt in der Fragestunde des Stadtrats.

Dort hatten die Grünen das Thema aufs Tapet gebracht, nachdem sich Beschäftigte an Stadträtin Eberlein gewandt hatten. Astrid Freudenstein hatte eine erste Anfrage im Sozialausschuss zunächst nicht beantworten wollen. Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag mit dem Argument „Keine Zuständigkeit des Stadtrats“ hatte es anschließend nicht auf die Tagesordnung geschafft – und so blieb nur die Fragestunde, ohne die Möglichkeit einer politischen Debatte.

„Besonders wertschätzend hörte sich das nicht an.“

Beschäftigten der JaS waren auf die Barrikaden gegangen, nachdem sie von den Abordnungsplänen zur Flüchtlingshilfe erfahren hatten. Aber auch deshalb, das schildern Betroffene, weil ihnen in ersten Gesprächen vermittelt worden sei, dass die Jugendsozialarbeit an Schulen in einem Gutachten zu den Personalkosten der Stadt Regensburg, vorgestellt im Juli dieses Jahres, ja eine der auffälligeren Positionen gewesen seien.

Dementsprechend könne man auch auf sie zurückgreifen, um die aktuelle Situation ohne zusätzliche Stellen und damit ohne zusätzliche Kosten zu schultern. „Besonders wertschätzend hörte sich das nicht an“, so eine betroffene Person, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Am Geld scheitert es nicht?

Aussagen mit Bezug auf das Gutachten oder Sparmaßnahmen hört man in der öffentlichen Debatte um die Abordnungen aus der JaS in der öffentlichen Stadtratssitzung allerdings nicht. Auch nicht von CSU-Bürgermeisterin Freudenstein, deren Partei sich Einsparungen beim Personal schon seit längerem als Ziel auf die Fahnen geschrieben hat.

Allseits ist davon die Rede, wie wichtig die Jugendsozialarbeit an Schulen sei. Und nein, am Geld scheitere es ja nicht, sagt Freudenstein sogar an einer Stelle. Aber zusätzliches Personal angesichts einer Flüchtlingssituation einzustellen, von der man ja gar nicht wisse, wie lange sie anhalte, sei nicht das Mittel der Wahl, sind sie und die Oberbürgermeisterin sich einig.

Stattdessen sei es in so einer akuten Notlage, bei der die Betreuer der minderjährigen Flüchtlinge derzeit „auf dem Zahnfleisch daher“ kämen, „selbstverständlich zusammenzurücken und auszuhelfen“. Zunächst einmal für drei Monate – vielleicht auch länger. Während dieser Zeit werde man, so Freudenstein, „schauen, dass – wenn es geht – keine Schule ohne Sozialarbeit bleibt“. Und sie vertraue da auf ihre Amtsleiter, die das dann schon so machen würden, dass es funktioniere.

Eineinhalb Sozialpädagoginnen für über 3.000 Schüler

Derzeit ist vorgesehen, acht JaS-Kräfte von den Schulen und weitere – eine genaue Zahl wurde bislang nicht genannt – aus Stadtteilprojekten abzuziehen. Und obwohl es laut Freudenstein „ja nicht am Geld scheitert“, sind derzeit keine neuen Stellen vorgesehen. Weder bei der Betreuung minderjähriger Flüchtlinge im Michlstift (wo die Auslastung auch im vergangenen November schon bei 119 Prozent lag) noch bei der JaS, deren Unterbesetzung zumindest VLB-Vertreter Tobias Macht mit deutlichen Worten schildert.

Aktuell stehen laut Aussage von OB Maltz-Schwarzfischer 42 JaS-Kräfte an 27 Schulen zur Verfügung. Viel zu wenig, bemängelt Tobias Macht mit Blick auf die Berufsschulen angesichts der vielfältigen Problemlagen, mit denen diese sich befassen müssten.

„Unsere Schülerinnen und Schüler setzen sich bezüglich Alter, Vorbildung und Nationalität sehr heterogen zusammen“, beschreibt er die Situation. Es gebe auf der einen Seite volljährige Umschülerinnen und Abiturienten, auf der anderen Seite aber auch Schulabbrecher ohne Abschluss. „Eine grundlegende Aufgabe ist es folglich, Störquellen zu reduzieren.“ Die Jugendsozialarbeit trage einen wichtigen Teil dazu bei, „indem sie als neutraler Ansprechpartner für Probleme mit Ausbildern, Lehrern, Mitschülern, Familie, Ämtern, bei Geldsorgen usw. an den Schulen greifbar ist“.

Eineinhalb Kräfte für 3.000 Schülerinnen und Schüler am Matthäus Runtinger Schulzentrum seien „viel zu wenig und es muss hier dringend aufgestockt werden“. An den übrigen Berufsschulen in Regensburg sei die Situation nicht viel anders.

„JaS-Kräfte an Schulen unerlässlich“

Da müsse man keine besondere Problemschule sein, so Macht. Das sei auch die Berufsschule III nicht. „Aber wenn bei über 3.000 Schülerinnen und Schülern zehn Prozent Probleme haben, dann sind das eben 300 Menschen.“ Und einziger Ansprechpartner sei im Grunde nur die JaS. „Auch wenn wir Lehrer uns noch so bemühen, ohne die Unterstützung durch Sozialpädagogen bleiben viele Probleme und Dramen im Verborgenen“. Und eine Unterstützung durch Schulsozialarbeiter bzw. Schulpsychologen vor Ort, abseits der JaS, fehle.

Zudem habe in den letzten Jahren die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund stark zugenommen. „Diese Jugendlichen kommen oft mit Sprachproblemen, Demokratie- und Toleranzdefiziten, aber auch mit traumatischen Erfahrungen und dem Gefühl der Ablehnung zu uns an die Schule.“ Angesichts des durchschnittlichen Alters vieler Betroffener seien gerade Berufsschulen im hohen Maß bei dieser Integrationsaufgabe gefordert. „Zur Bewältigung war und ist die Hilfe der JaS-Kräfte hierbei unerlässlich.“

Corona und viele Problemlagen

Verschärft werde diese Situation darüber hinaus dadurch, dass in den letzten Jahren der Anteil von Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen bzw. Suchterkrankungen zugenommen habe, „auch, aber nicht nur wegen Corona“.

Und schließlich gebe es zunehmend Schülerinnen und Schüler mit wiederholtem und teils akut auftretendem Betreuungsbedarf. Macht zählt dabei eine ganze Latte von Problemlagen auf:

„Jugendliche mit Behinderungen, Autismus oder Sozialphobie, straffällig gewordene Jugendliche auf Bewährung bzw. auf Freigang, Frauen in Abhängigkeiten von ihrem Freund/Ehemann, Clanangehörige/-bedrohte, Suizidgefährdete, Obdachlose, unfreiwillig Schwangere, Minderjährige in Betreuungsmaßnahmen, Abschiebungsgefährdete, Überschuldete, misshandelte Jugendliche, Akuteinweisungen ins Bezirksklinikum und noch vieles mehr, was man sich als Normalbürger nicht vorstellen kann und was auch wir als Lehrer nur in Teilen mitbekommen. Nicht, weil es sich um seltenen Einzelfälle handelt, sondern durch die Größe der Schule und der Schweigepflicht der JaS.“

Fast jedes Jahr verlören junge Menschen, die an die Regensburger Berufsschulen gehen, durch Suizid oder Drogensucht ihr Leben, ohne dass die Probleme vorher auffällig geworden seien.

Berufliche Schulen vor „unlösbaren Problemen“

„In diesem Schuljahr gaben sich Beratungssuchende von Anfang an die Klinke zum Beratungszimmerin die Hand“, konstatiert Macht die momentane Situation. Da sei eine Abordnung der ohnehin am Limit arbeitenden Sozialpädagoginnen der JaS das völlig falsche Signal und stelle die beruflichen Schulen vor schier „unlösbare Probleme“.

Man habe Verständnis dafür, dass ein Mangel an Personal bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen herrscht, aber, so der Kreisvorsitzende des Lehrerverbandes weiter: „Einen Brand zu löschen, indem man die Feuerwehrleute von einem anderen Großbrand abzieht, kann nicht die Lösung sein.“

Der VLB fordert die Stadtspitze auf, auf die Abordnung von Sozialpädagogen aus der Jugendsozialarbeit zu verzichten und bereits versetzte Kräfte wieder zurück an die Schulen zu holen. Bislang allerdings erfolglos.

Keine Schule unversorgt, aber alle unterversorgt?

Wie Jugendbürgermeisterin Freudenstein gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung verlauten ließ, ordne die Stadt für zehn Schulwochen einen Sozialpädagogen von der Berufsschule I ab. In der Zeit helfe die Schulsozialarbeit der Berufsschule II aus. „Es bleibt also keine Schule unversorgt.“ Immerhin die Berufsschule III, an der Macht arbeitet, bleibt vorerst unangetastet – und weiter im bisherigen und nicht noch stärkerem Maß unterversorgt.

Eine längere Anfrage an Bürgermeisterin und städtische Pressestelle, insbesondere dazu, ob und in welchen Bereichen zusätzliche Stellen geplant sind, blieb seit Dienstagnachmittag bislang unbeantwortet.