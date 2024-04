Stoß von Steinerner Brücke in Regensburg: Staatsanwaltschaft beantragt Unterbringung in der Psychiatrie

Als versuchten Mord aus ausländerfeindlicher Gesinnung stuft die Staatsanwaltschaft einen Stoß ein, den ein 28-Jähriger einem jungen Mann aus Syrien letzten Oktober auf der Steinernen Brücke versetzt haben soll. Der fiel fast sieben Meter in die Tiefe. Der Beschuldigte soll zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sein.

Die Tat hatte letzten Herbst für Aufsehen gesorgt. Am 13. Oktober, ein sonniger Tag, zur Mittagszeit, wurde ein 20-jähriger Syrer von der zu diesem Zeitpunkt recht belebten Steinernen Brücke in Regensburg gestoßen, als der gerade auf der Brüstung saß. Er stürzte fast sieben Meter in die Tiefe, schlug auf dem steinernen Eisbrecher auf und verletzte sich schwer. Der Tatverdächtige: ein 28-Jähriger aus der nördlichen Oberpfalz.

Wie die Staatsanwaltschaft nun mitteilt geht sie bei der Tat von versuchtem Mord aus, stuft den Beschuldigten aber als schuldunfähig ein. Man habe vergangene Woche beim Landgericht Regensburg beantragt, den Mann dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Hitlergruß, verdächtige Daten auf dem Handy, SS-Runen am Rucksack

Als Motiv sehe man eine ausländerfeindliche Gesinnung, so Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher. Dafür spreche zum einen, dass der Beschuldigte unmittelbar nach der Tat „unbeeindruckt weiter über die Brücke flaniert sein und gegenüber einem zufällig anwesenden Polizeibeamten in Zivil den Hitlergruß gezeigt“ haben soll.

Auf seinem Mobiltelefon hätten sich zudem „verschiedene Hinweise auf national-sozialistisches Gedankengut“ ergeben. Aufgrund des Tatbildes, Zeugenaussagen und anderer Ermittlungsverfahren hätten sich weitere Hinweise auf ein ausländerfeindliches Tatmotiv ergeben.

Wie bereits im Oktober berichtet, wurde gegen den Mann bereits 2022 von der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Zeigen des Hitlergrußes ermittelt, auf seinem Rucksack sollen damals selbst gezeichnete SS-Runen gefunden worden sein.

Drogenprobleme, psychotisches Verhalten

Damals wurde das Verfahren noch wegen Schuldunfähigkeit eingestellt – der 28-Jährige soll nach Aussagen von Bekannten gegenüber unserer Redaktion schon seit längerem ein massives Drogenproblem gehabt haben, begleitet von psychotisch anmutendem und aggressivem Verhalten. Schon zum Tatzeitpunkt habe er sich regelmäßig in psychiatrischer Behandlung befunden.

Aktuell hat der Beschuldigte nach Auskunft der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren Angaben gemacht gegenüber einem Polizeibeamten und sich auch gegenüber einem psychiatrischen Sachverständigen geäußert.

Gutachter sieht auch künftig die Gefahr erheblicher Straftaten

Beide Male habe er eingeräumt, die Tat begangen zu haben. Er habe gedacht, dass es sich bei dem Geschädigten, den er jedoch nicht kannte, um einen Drogendealer handle. Die Staatsanwaltschaft konnte allerdings keinerlei Hinweise für ein strafbares Verhalten des Geschädigten finden. Der erlitt als Folge der Tat ein Schädel-Hirn-Trauma dritten Grades und lag fünf Tage im Krankenhaus. Konkrete Lebensgefahr bestand trotz der erheblichen Fallhöhe nicht.

Der forensisch-psychiatrische Sachverständige kommt laut Oberstaatsanwalt Rauscher nun in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass der Beschuldigte während der Tat „eine manische Episode mit psychotischen Symptomen durchlebte und daher schuldunfähig war“. Allerdings gehe von dem Mann aufgrund seines Zustandes auch zukünftig die Gefahr erheblicher Straftaten aus.

Deshalb habe man die Unterbringung in der Psychiatrie beantragt. Über die Zulassung des Antrags der Staatsanwaltschaft muss nun das Landgericht Regensburg entscheiden.