Willkür, Dummheit oder Absicht? Strafanzeigen gegen Unbeteiligte nach Blockade von extrem rechter Demo in Regensburg

Nach der Blockade einer extrem rechts und verschwörungsideologisch geprägten Demo letzten Oktober hagelt es plötzlich Strafanzeigen. Das Problem: Viele der Angezeigten waren bei der Blockade gar nicht dabei.

Früher marschierte Nadine Alt gerne mit der Neonazi-Partei „Der III. Weg“ und trug deren Transparente durch die Straßen. Heute gibt sich die Schierlinger Aktivistin bürgerlich, zeichnet aber verantwortlich für mehrere Kundgebungen, die insbesondere in Regensburg stattgefunden haben und deren Parolen wabern zwischen antisemitisch angehauchtem Verschwörungsgeraune, Geschwätz über „Frühsexualisierung und Genderwahn“, Hetze gegen – eine willkürliche Auswahl – Veganer, Geflüchtete und vermeintliche Linksextremen, und Unsinn.

Mit dabei waren in der Vergangenheit Vertreter der Regensburger AfD, teils aus Ostdeutschland angereist Querdenken-Aktivisten und Mitglieder der „Freien Sachsen“, ein Partei gewordenes Sammelbecken von Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und offenen Neonazis. Ausweislich eines Facebook-Posts war Nadine Alt erst kürzlich bei zwei zentralen Figuren der extremen Rechten, Martin Sellner und Götz Kubitschek, in Nebra. Thema der Veranstaltung: Remigration.



„Schlagt ihnen den Schädel ein.“

Am 7. Oktober letztes Jahr wollten bei einer von Alt angemeldeten und organisierten Demonstration die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – damalige Angaben schwanken zwischen 200 und 400 – vom Dultplatz Richtung Altstadt ziehen, wo nahezu zeitgleich die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang eine Rede hielt. Doch dorthin schaffte es die Alt-Demo nicht. Sowohl die Steinerne wie auch die Eiserne Brücke wurde von Gegendemonstrantinnen blockiert. Versuche der Polizei, die Blockade aufzulösen, blieben erfolglos. Flankiert wurde dies von Rufen wie „Schlagt ihnen den Schädel ein“ oder „Schmeißt sie die Brücke runter“.

Nun, Monate nach den Ereignissen, hagelt es plötzlich Strafanzeigen gegen Blockierer bzw. vermeintliche Blockierer. Diese Strafanzeigen stammen nach Informationen unserer Redaktion von Nadine Alt bzw. aus deren Umfeld.

Völlig Unbeteiligte angezeigt

Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher bestätigt gegenüber unserer Redaktion Ermittlungen „gegen ca. 15 Person wegen des Anfangsverdachts der Nötigung bzw. strafbarer Verstöße gegen das Versammlungsgesetz“. Es handle sich um ein laufendes Verfahren, dass durch die Ermittlungsbehörden „noch nicht abschließend geprüft“ worden sei. Zunächst hätten die Beschuldigten Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Erst dann könne man eine eventuelle Strafbarkeit beurteilen.

Hintergrund dieser eher zurückhaltenden Einordnung der Staatsanwaltschaft dürfte insbesondere sein, dass hier offenbar völlig willkürlich Personen angezeigt wurden – auch Unbeteiligte. Allein unserer Redaktion liegen die Namen von bislang vier Angezeigten vor, die nachweislich nicht an der Blockade beteiligt waren oder sich zum Teil an jenem 7. Oktober nicht einmal in Regensburg aufhielten. Ähnliches berichtet die Mittelbayerische Zeitung, die zwei Personen zitiert, die sich ebenfalls nicht an der Blockade auf der Steinernen Brücke beteiligt hatten.

Frau „Klartext“ schweigt

Woher also hatte Nadine Alt die Namen derjenigen, die sie angezeigt hat? Auf eine Anfrage über den Facebook-Chat reagiert die Aktivistin, die sich gerne dafür rühmt, „Klartext“ zu sprechen, nicht. Sollte sie jedoch wissentlich unbeteiligte Personen angezeigt haben, liegt es nahe, dass sich Alt selbst strafbar gemacht haben könnte. Gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung hat Richard Schrepfer, angezeigt, aber bei der besagten Blockade nicht dabei, bereits angekündigt, eine Gegenanzeige zu prüfen. Es bleibt abzuwarten, ob er der einzige ist, der solche Schritte in Erwägung zieht.

Einen etwas anderen Blick auf die Ereignisse vom 7. Oktober hat Thomas Witzgall. Der szenekundige Journalist von der Plattform Endstation Rechts war damals vor Ort. Er spricht davon, dass die extrem rechts und verschwörungsidelogisch geprägte Versammlung bereits am Dultplatz „Narrenfreiheit“ gehabt habe. „Ein Teilnehmer mit Jagdhorn, den ich später noch mal bei einem Treffen von Reichsbürgern in Gera wiedersah, konnte direkt an der Absperrung die Reden der Gegenversammlung stören.“

Einsatzstrategie der Polizei „beflügelt die Szene“.

Auf der Steinernen Brücke habe die Polizei dann eherne Einsatzprinzipien, wie die Trennung der Lager, „unverständlicherweise aufgegeben“ und sich das Leben selbst schwer gemacht. „Teilnehmer der extrem rechten Versammlung konnten frei die eigene Demo verlassen und standen den Einsatzkräften, die versuchten, auf die Blockade einzuwirken direkt im Nacken. Auch die Versammlungsleiterin stand mal direkt in der Blockade.“

Neben Anfeuerungsrufen, wie die Blockierer von der Brücke zu werfen, habe ein Teilnehmer, der wenige Wochen zuvor bei der Versammlung des AfD-Politikers Dieter Arnold in Neutraubling die Technik machte, mehrfach einen Fotografen attackiert. „Er erhielt zwar mindestens einen Platzverweis, den er aber grinsend und feixend ignorierte.“ Angesprochene Kontaktbeamte hätte nur nur mit den Schultern gezuckt. „Man habe angeblich keine Kräfte, um den Platzverweis gegen den Attackierer durchzusetzen.“

Witzgall sieht darin ein grundsätzliches Problem. „Es beflügelt natürlich die Szene, wenn solche Platzverweise nicht durchgesetzt werden und solchen Leuten keine Grenzen gesetzt werden. Sie sehen sich dann insgeheim von den Ordnungskräften in ihren Anliegen unterstützt.“