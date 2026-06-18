Ansprüche wegen sexueller Gewalt verjährt: Landgericht Regensburg weist Millionenklage von Ex-Domspatz ab
Ex-Domspatz Matthias Podszus erhält keinen Schadenersatz vom Bistum Regensburg. Das Landgericht Regensburg stuft seine Ansprüche wegen sexueller Gewalttaten im Vorschulinternat des Domchors als verjährt ein.
Die 4. Zivilkammer des Landgerichts Regensburg hat die Ansprüche von Ex-Domspatz Matthias Podszus gegen das Bistum Regensburg als verjährt eingestuft und seine Klage abgewiesen. Dies geht aus der 25-seitigen Entscheidung vom 18. Juni 2026 hervor. Die drei Richterinnen sind sich der Sprengkraft ihrer bundesweit mit Spannung erwarteten Entscheidung bewusst. So heißt es einleitend in den Entscheidungsgründen:
„Der Kammer ist bewusst, dass ihre Annahme, die Ansprüche seien verjährt, sowohl seitens des Klägers (…) als auch von anderen Betroffenen, die von kirchlichen Amtsträgern missbraucht worden sind und die erwägen, ihre Ansprüche gerichtlich geltend zu machen, möglicherweise als ungerecht und verletzend empfunden werden wird.“
Man sei aber an „Recht und Gesetz gebunden“ und habe daher die durchgreifende Verjährungseinrede des Bistums Regensburg zu berücksichtigen.
„Ansprüche erlöschen nicht, sondern sind lediglich nicht mehr durchsetzbar.“
Fast entschuldigend heißt es weiter:
„Es erscheint nachvollziehbar, wenn bei Betroffenen, denen unter Verweis auf die Verjährung kein Schmerzensgeld zugesprochen wird, der Eindruck entsteht, ihr Leid werde rechtlich nicht anerkannt.
Die Kammer möchte jedoch betonen, dass mit dem Ausspruch, die Taten seien verjährt, keine Entscheidung über das grundsätzliche Bestehen von Ansprüchen des Klägers gegen das beklagte Bistum verbunden ist. Solche (…) Ansprüche wegen eines etwaigen körperlichen und sexuellen Missbrauchs des Klägers erlöschen nicht infolge der Verjährungseinrede, sondern sind lediglich nicht mehr durchsetzbar.“
Über 15 Seiten hinweg legt die Kammer anschließend dar, warum sie die Klage von Matthias Podszus auf Schadenersatz als unbegründet ansieht.
Als Kind vergewaltigt, dann die Taten verdrängt
Der heute 43-jährige Podszus war zwischen September 1991 und Juli 1993 als Achtjähriger im Internat der Domspatzenvorschule in Pielenhofen untergebracht. Dort kam es laut seinen Angaben zu massiven Misshandlungen – körperlich, psychisch, seelisch und sexualisiert. Der Schulleiter, der berüchtigte Geistliche Johann Meier, habe ihn mehrfach vergewaltigt und missbraucht.
Podszus verdrängte die Gewalttaten, vergrub sie tief in seinem Unterbewusstsein. Erst 2015 bzw. 2017, als der Missbrauchsskandal innerhalb der katholischen Kirche breites Thema in der medialen Berichterstattung war, gelangten die Gewalt- und Missbrauchstaten nach und nach in sein Bewusstsein zurück.
Gesetzliche Neuregelung greift in entscheidendem Punkt nicht
Dennoch seien seine Ansprüche, die Podszus im Oktober 2024 mit seiner Klage geltend machte, zu diesem Zeitpunkt bereits verjährt gewesen, so das Gericht.
Zwar würde die 30-jährige Verjährungsfrist erst „ab Kenntniserlangung“ greifen – also erst 2015 bzw. 2017. Diese gesetzliche Neuregelung wurde erst im Juni 2013 eingeführt.
Der Beginn der Verjährungsfrist richte sich aber nach der alten gesetzlichen Regelung. Hier sei nicht entscheidend, wann der Betroffene sich der Taten bewusst wurde, sondern wann sie begangen wurden – also zwischen 1991 und 1993. Damit seien sämtliche Ansprüche spätestens 2023 verjährt gewesen.
Anerkennungsleistungen sind keine Anerkennung im juristischen Sinn
Gründe, wegen denen die Verjährung gehemmt gewesen sein könnte, sieht die Kammer nicht bzw. nicht in ausreichendem Maß. Insbesondere stuft das Gericht Zahlungen, die Podszus als „Anerkennung des Leids“ erhalten hat – 50.000 Euro in mehreren Etappen – nicht als Anerkennung im juristischen Sinne ein.
Schließlich seien diese Leistungen nicht vom Bistum selbst, sondern von der „Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen“ gewährt worden. „Die Kommission ist gegenüber dem beklagten Bistum unabhängig und nicht weisungsgebunden. Es ist daher schon nicht anzunehmen, dass die Kommission für das beklagte Bistum rechtsverbindliche Erklärungen in Form eines Anerkenntnisses abgeben kann“, so das Gericht.
Den Einwand von Podszus’ Rechtsanwalt Sven Markuske, dass es diese Kommission erst seit 2021 gibt, erste Leistungen aber bereits 2015 durch das Bistum selbst ausbezahlt wurden, sieht die Kammer als „verspätet und daher nicht zu berücksichtigen“.
Einrede der Verjährung nicht rechtsmissbräuchlich
Ebenfalls zurück weist die Kammer das Argument, dass die Verjährungseinrede des Bistums Regensburg rechtsmissbräuchlich sei. Hintergrund: Rechtsanwalt Markuske hatte argumentiert, dass zwischen der Kirche und dem jungen Matthias in der Obhut der Domspatzen ein Näheverhältnis, ein besonderes Vertrauensverhältnis bestanden habe. Vor diesem Hintergrund sei die Einrede der Verjährung ein Verstoß gegen „Treu und Glauben“.
Das sehen die Richterinnen der 4. Zivilkammer anders. Aus dem besonderen Nähe- und Abhängigkeitsverhältnis bei den Domspatzen folge für sich genommen „nicht, dass die Erhebung der Verjährungseinrede treuwidrig wäre“, heißt es in der Entscheidung. Wäre das so, hätte der Gesetzgeber keine Verjährungsfristen für solche Fälle vorgesehen, lautet die Argumentation.
Moralisches Urteil ist keine Sache des Gerichts
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sei kein „(besonders grober) Verstoß gegen Treu und Glauben“ durch das Bistum Regensburg festzustellen, heißt es in der Entscheidung.
Auch die hartleibige Strategie des Bistums Regensburg wird in der Entscheidung erwähnt. Im Gegensatz zu den Entschuldigungen, dem Bedauern und den Sonntagsreden hatte die Kirche jede gütliche Einigung abgelehnt und auf Verjährung gesetzt. Das Gericht schreibt dazu:
„Inwiefern das vom Kläger vorgebrachte Verhalten des beklagten Bistums (Entschuldigung, Erklärung Verantwortung übernehmen zu wollen) in moralischer Hinsicht einen gewissen Widerspruch darstellt zu der Erhebung der Verjährungseinrede, ist durch die Kammer nicht zu beurteilen.“
Matthias Podszus ist von dem Urteil merklich geschockt, als wir ihn anrufen. Nachdem er sich aber etwas gesammelt hat, kündigt er an: „Wir werden auf jeden Fall in Berufung gehen.“
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Kommentare (14)
Günther Herzig
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Quod erat expectandum! Was zu erwarten war!
Manfred van Hove
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Die bekannte Taktik der Kirche, durch Vertuschung Zeit zu gewinnen, hat sich also bezahlt gemacht. Die Firma Gott & Sohn verhält sich wie ein abgebrühter Gebrauchtwagenhändler. Nichts anderes habe ich von ihr erwartet. Verjährung gilt nur dsnn nicht, wenn die Kirche daraus einen Vorteil ziehen kann, siehe Konkordat mit Hitler oder die Ansprüche aus der Zeit Napoleons.
Ehemaliger
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Tja , dann bin ich zum Thema einmal überhaupt nicht überrascht!
Bemerkenswert ist, dass sich dieses Thema dann doch von Oktober 2024 bis Juni 2026 derart hinaus – verzögert hat.
Ansprechpartner der Staatsanwaltschaften bei sexuellem Missbrauch
Bei den Generalstaatsanwaltschaften für die Bezirke der Oberlandesgerichte München, Nürnberg und Bamberg gibt es jeweils einen Ansprechpartner für Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.
https://www.justiz.bayern.de/service/opferschutz/ansprechpartner-sexueller-missbrauch/
Name
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Sehr geehrter Herr Podszus, es ist sehr bedauerlich, wenn Sie keine Wiedergutmachung bekommen. Aber seien sie sich bewusst, diese Organisation ist auf dem absteigenden Ast und sie haben sehr viel dafür geleistet und in Kauf nehmen müssen, dass es so weitergeht. Dieses Jahr 2026 sind die Nichtchristen in Deutschland erstmals mehr als diese Mafia.
Ich danke Ihnen. Ihr Urteil hilft mit, daß den Leuten endlich die Augen auf gehen.
Friedrich Kass
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Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit seitens der Kirche und Gericht. Aber leider sehe ich nicht viel Chance auch in seinen eventuellen Berufungsverfahren, falls es dazu kommen sollte. Er muss es jetzt bereits realisiert haben das das vorbei ist! Aber, immerhin hat er Euro 50,000 bereits erhalten als Anerkennungsleistung, und das ist immer noch besser als nichts! Traurig!
Matthias Podszus
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Heute habe ich vor Gericht verloren.
Das gefällt mir nicht.
Aber nur weil man eine Schlacht verliert, ist der Krieg noch lange nicht vorbei.
Ich bin noch da.
Und ich werde weiterkämpfen.
Manfred van Hove
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Um weiter zu existieren, benötigt die Kirche keine Mitglieder. Als Vermögensverwaltung hat sie genug Eigenkapital und Vermägen, um auch ohne Mitglieder zu bestehen. Ihr Führungspersonal zahlt dank einer Vereinbarung mit Hitler ohnehin der deutsche Steuerzahler. Opfer wie ich oder Herr Podzsus sind nur Kollateralschäden, wie man sie aus der jahrhundertelangen Kirchengeschichte kennt.
Thilo B.
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@Matthias: Nur ein Vorschlag: Krieg beenden und wieder leben. Das Leben genießen mit Leuten, die man gern hat. Warum die Lebenszeit mit Krieg vergeuden, wenn man sie besser verbringen kann? Etwa nur um anderen Leuten was zu beweisen? Sie vergeuden Freizeit. Alle anderen inkl. Ihr Rechtsanwalt verdienen Geld mit Ihnen. bei den kirchenvertretern ist es Arbeitszeit. In deren Freizeit genießen auch die ihr Leben. Nur Sie nicht.
Wie gesagt: Nur ein Vorschlag. Ich wünsche Ihnen alles Gute, sehr viele gute, angenehme Menschen und sehr viel angenehme Zeit.
Name
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@Thilo B.
Ein “Krieg” ist eine “Verpflichtung” gegenüber mächtigeren. Der Kampf gegen die Kirche ist eine persönliche Aufgabe und kann bereichernd sein, wenn man Erfolge sieht. Auch die Hitlerstämmige Finanzierung kann gebrochen werden.
Tischner
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Die Kirche ist stärker! Ich selbst wurde massiv vor allem seelisch aber auch gewaltsam gebrochen in meiner Zeit als Domspatz in dem ersten Jahr als Pielenhofen als Vorschule neu auftrat! Kein Geld der Welt kann das gut machen was uns dort widerfahren ist. Ob sexuell, gewaltsam oder seelisch! Das vor Gericht zu verhandeln ist leider ein Einzelkampf. Alle hätten wir solidarisch für Ihn und unser aller Leid für ihn da sein müssen!
Ich bedaure sehr das nicht getan zu haben!
Ich wünsche mir sehr, und hoffe dass das nicht zu böse klingt, dass er Herr Meier nie dort ankam wo er dachte aufgrund seines Priestertums ankommen zu dürfen!
PT
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Viel Erfolg in Zukunft Herr Podszus.
Bei der Gelegenheit noch ein anderer Gedanke. Ich kann ja sehr gut nachvollziehen, das Taten verjähren – so ungerecht das sein mag kann es schon Sinn machen, dass man Menschen nicht 30 Jahre später aus ihrem (vielleicht geläuterten) Leben reist.
Aber je länger ich darüber nachdenke, desto weniger erschließt sich mir, wieso das auf Nicht-Menschliche Täter, wie in diesem Fall, zutrifft. Man kann die Kirche, eine AG oder eine Behörde ja ohnehin nicht ins Gefängis stecken – und der Schadenersatz ist ja dann eher kein Problem oder übersehe ich da etwas.
Burgweintinger
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Tischner
Ich denke Meier wusste, dass er dort nicht ankommt, da es dort nicht gibt. Meier war ein krankes A…loch!
Bertl
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Die Anwendung der Verjährung bei Sexualdelikten an anvertrauten Minderjährigen ist Verhöhnung der Opfer. Diese Erlebnisse prägen und begleiten die Opfer ein Leben lang. Wie kann man da mit Verjährung urteilen!
Manfred van Hove
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@ Matthias Podzsus
Anstatt zusammen bei Gericht zu kämpfen, wäre es besser gewesen, dass sich Opfer zusammentun und gemeinshaftlich klagen, schon aus Kostengründen. Leider haben sie mein diesbzügliches Angbot nicht beantwortet.
Grundsätzlich wird die Verjahrung unterbrochen, wenn eine Traumatisierung nachweisbar vorliegt ( PTBS) nach Urteil des OLG Koblenz.
Leider werden sie jetzt die Anwaltskosten beider Seiten tragen müssen und einen Vorschuss für das OLG. Ich selbst werde die Entscheidung des OLG abwarten und nicht gutes Geld schlechtem hinterher werfen. Am Ende sollten nicht die Anwälte wie so oft die einzigen Gewinner sein.