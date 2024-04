Gerhard mit der Nazi-Keule – Regensburger Ex-Bischof vergleicht Polizisten mit SA

Anlässlich des versuchten Verbots eines Treffens von Rechten und Ultrarechten in Brüssel zieht Problemkardinal Gerhard Ludwig Müller Vergleiche mit Nazideutschland. Wieder einmal.

Dass Gerhard Ludwig Müller, ehemals Bischof von Regensburg, dann unter Papst Benedikt XVI. Chef der Glaubenskongregation aka Großinquisitor in Rom, und nun unterwegs als eine Art Renegaten-Kardinal im Sinne der mal reaktionären Sache, recht schnell mit NS-Vergleichen bei der Hand ist, das ist zumindest jenen bekannt, die ihn schon während seiner Zeit als Vorreiter bei der Verharmlosung und Vertuschung von sexuellem Missbrauch und der Demütigung Betroffener im Bistum Regensburg kannten.

Auf dem Höhepunkt des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche 2010, als die Bereitschaft zur Aufarbeitung insgesamt und im Bistum Regensburg so gut wie überhaupt nicht vorhanden war, verglich Müller die Berichtserstattung darüber beispielsweise mit einer Rede von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels.

Nur wenige Wochen später, bei einer Predigt im Dom St. Peter, zog er dann einen Vergleich zwischen dieser Berichterstattung und der (angeblich) kirchenfeindlichen Haltung des NS-Regimes 1941. Immer wieder versuchte Müller auch Parallelen zwischen Atheismus, Kommunismus und Nationalsozialismus zu ziehen, offensichtliche Unwahrheiten inklusive.

Das bislang letzte Mal packte Müller die Nazi-Keule aus, als das Amtsgericht Köln 2021 einen Strafbefehl gegen den polnischen Priester Dariusz Oko wegen Volksverhetzung verhängt hatte. Dieser hatte homosexuelle Priester unter anderem als „Parasiten“, „Plage“ und „Krebsgeschwür“ bezeichnet.

Müller zog anschließend in einer polnischen Zeitschrift eine Parallele zwischen der Entscheidung des Amtsgerichts Köln und einem „gewissen Anwalt“, der als Generalgouverneur Polens die gesamte Krakauer Professorenschaft in das Konzentrationslager geschickt habe. Generalgouverneur Polens war der hingerichtete Massenmörder Hans Frank, auch bekannt als Schlächter von Polen.

Aktuell macht Müller nun in Brüssel eine Situation „wie in Nazideutschland“ aus. Anlass war der Versuch des örtlichen Bürgermeisters Emir Kir, die NatCon-Konferenz in Brüssel aufzulösen. Dort war auch Müller als einer der Hauptredner geladen, als „Special Guest“, wie es im Line-Up heißt. Und weil belgische Polizeibeamte dieses Verbot anfänglich insofern durchsetzen, als dass sie niemanden mehr zu der Veranstaltung ließen, wähnte er sich nicht nur in Nazideutschland, wie ihn ein Teilnehmer zitiert, die besagten Polizisten seien auch noch „wie die SA“.

Just spoke to Cardinal Müller, who was visibly shocked by the police standing a few feet away, blocking entrance to NatCon. “This is like Nazi Germany,” he said. “They are like the SA.” (He gave me permission to quote him.) pic.twitter.com/TTX8lc8MQS