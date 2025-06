Wo sich die rechte Meute trifft: Regensburger Stadtzeitung hetzt gegen Polizistin

Eine Polizistin, die einen Fall von möglicher Polizeigewalt meldete wird auf der Internetseite des Veranstalters Peter Kittel als Denunziantin diffamiert. In den Kommentaren darf sich der Mob so richtig austoben.

„Drekige Nestbeschmutzerin! Ich hoffe für das Ding einen schönen Einsatz mit Gästen und Kollegen die gerade Magenprobleme haben wenn es ernst wird. Vermutlich eine grüne oder rote Bazille!!“



„Was für eine Kameradensau! Pfui Teufel! Aber passt zu dem, wie sich dieses Land entwickelt und wie es diese ReGIERung will!“



„Name und Adresse der Denunziantin sollten veröffentlicht werden …“ WERBUNG

Es ist nur ein kleiner Auszug der Kommentare, die sich unter einem Facebook-Posting der „Regensburger Stadtzeitung“ finden. Die Webseite des in die Regensburger Korruptionsaffäre verwickelten Veranstalters Peter Kittel ist mittlerweile zur erfolgreichen Stichwortgeberin für den rechten Facebook-Mob avanciert.

„Hochkriminelle Schmarotzer“

Aus ganz Bayern sammelt man mittlerweile Pressemitteilung über mutmaßlich kriminelle Migranten („Maghreb-Pack“, „hochkriminelle Schmarotzer“), um die Meute anzulocken. Flankiert wird das Ganze von Pöbeleien gegen die „linken Seilschaften in Medien und Politik“, von Gegeifer über das „überwiegend linksunterminierte und entsprechend manipulative Öffentlich-rechtliche Fernsehen“, von Pressemitteilungen und Abgeschriebenem sowie Werbung für Kittels Veranstaltungen (Early-Bird-Tickets für den Romantischen Weihnachtsmarkt).

Deutsche Kriminelle interessieren die Stadtzeitung allenfalls, wenn es sich um Linke handeln könnte. Justitia ist „auf dem linken Auge blind“ und Deutschland wahlweise eine „Bananenrepublik“ oder ein „grellbunter Scherbenhaufen“.

OB-Kandidaten machen hetzerisches Sammelsurium salonfähig

Dabei geriert sich Kittel recht unverhohlen als Gegner der Brandmauer („Negieren von jeglicher demokratischer Logik“, „undemokratisches Ausgrenzen“) und Apologet einer Koalition zwischen Union und der rechtsextremen AfD („einen energischen konservativ-bürgerlichen Kurs“).

Lokalpolitiker wie die OB-Kandidaten Thomas Burger (SPD), Christian Janele (CSB) und Astrid Freudenstein (CSU) machen dieses hetzerische Sammelsurium durch Interviews in der Stadtzeitung salonfähig. Bernadette Dechant (CSU) glänzt mit regelmäßigen Likes auf der Facebook-Seite.

Ein zorniges Smiley hat Dechant zum Beispiel dem Beitrag gewidmet, unter dem die oben zitierten Kommentare stehen.

Polizistin als Denunziantin diffamiert

In dem geht es um den Prozess gegen einen langjährigen Kripobeamten, der sich wegen eines Schlags gegen einen Tatverdächtigen bei einer Vernehmung im Jahr 2023 vor Gericht verantworten musste. Eine Kollegin des Mannes, die dabei war, damals noch Praktikantin, hatte den Vorfall der Dienstaufsicht gemeldet und sprach zunächst von mehreren Schlägen. Gegen einen Strafbefehl über 90 Tagessätze legte der Drogenfahnder Widerspruch ein.

Die Stadtzeitung schreibt darüber unter der Überschrift „Eifrige Polizeipraktikantin denunziert erfahrenen Ermittler“. Im Text selbst wird über den Tatverdächtigen und die Frau hergezogen, die „auf der Karriereleiter zügig aufgestiegen“ sei und sich „vermutlich als wichtige Leistungsträgerin der deutschen Rechtspflege“ fühle. Und natürlich geht es um Migranten im Allgemeinen, die sich „feixend (…) in den einschlägigen Kreisen im Wartebereich der Bürgergeldstelle dieses Lehrbeispiel deutscher Strafverfolgung gerne und immer wieder“ erzählen würden.

Ermittlungen nach Messerstecherei mündeten in Vorwurf von Polizeigewalt

Der Fall in Kürze. Am 27. Juni 2023 kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Regensburg zu einer blutigen Messerstecherei. Es ging vermutlich um einen Haschisch-Deal, der schief lief. Zwei Männer aus Syrien landeten schwerverletzt in der Polizeiinspektion Süd, ein Iraker im Krankenhaus. Was sich genau abgespielt hatte, blieb unklar.

Bei der Vernehmung des Irakers gab der angeklagte Drogenfahnder ihm sein Handy um es zu entsperren. Als der Mann begann, es zu zerbrechen, soll es zu dem Schlag oder mehreren Schlägen gekommen sein, die von der Praktikantin gemeldet wurden und am Ende zu dem Prozess führten.

Am Dienstag sprach das Amtsgericht den Kripobeamten von allen Vorwürfen frei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Prozess habe die Schilderung des Angeklagten nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit widerlegen können, nach der er dem Mann lediglich eine Ohrfeige, einen „Schockschlag“ versetzt habe, um wieder an das Handy zu kommen.

Gericht sieht nur einen Schlag – und der war in diesem Fall angemessen

Der Angeklagte und ein langjähriger Kollege sprachen in ihren Aussagen von lediglich einem Schlag. Auch der betroffene Iraker selbst. Die Polizistin, die den Vorfall gemeldet hatte, revidierte ihre vorherige Aussage. Es sei „mindestens ein Schlag“ gewesen, ob es tatsächlich mehrere gewesen seien, könne sie nicht mehr sicher sagen.

Zwar beurteilte Richterin Hischa sämtliche Aussagen kritisch – der betroffene Iraker sei ein höchst unzuverlässiger Zeuge gewesen, der Kollege des Angeklagten ebenso und die Beamtin, die den Vorfall meldete sei „unter erheblichem Druck“ gestanden. In der Gesamtschau aber müsse man von lediglich einem Schlag ausgehen.

Und dieser sei aus damaliger Sicht auch verhältnismäßig und gerechtfertigt gewesen. Es habe kein milderes Mittel gegeben, um an ein wichtiges Beweismittel zu kommen in einem Fall, bei dem Vorwürfe wie versuchter Mord, Raub und bewaffneter Drogenhandel im Raum standen. Zu dem Zeitpunkt sei auch noch nicht klar gewesen, ob es sich bei dem Iraker um ein Opfer (wie sich später herausstellte) oder einen Täter gehandelt habe.

Vernehmung hatte „erhebliche formelle Mängel“

Der Kripobeamte habe in Sekundenbruchteilen reagieren müssen und der Schlag, der keine bleibenden Schäden oder Schmerzen verursacht habe, sei ein „eher mildes Mittel“ gewesen. Rückblickend, mit dem heutigen Kenntnisstand, wäre es eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Beamten gewesen. „Aber wir müssen uns in die damalige Situation versetzen.“

Trotzdem rügt Richterin Hischa die „erheblichen formellen Mängel“ der Vernehmung. Dem schwerverletzten und gefesselten Verdächtigen sei trotz Bitten kein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt worden. Die Übergabe des Mobiltelefons an ihn sei zweifelhaft gewesen.

Auch betont Hischa, das es sich um eine Einzelfallentscheidung handle, die anders ausgefallen wäre, wenn es sich um ein weniger schwerwiegendes Delikt als versuchten Mord oder Totschlag gehandelt hätte. Es gebe „keine Strafverfolgung um jeden Preis“.

„Über die Arbeit von Kollegen zu reden, hat nichts mit Denunziantentum zu tun.“

Gleichzeitig nahm sie die Polizistin in Schutz. Sie habe keinen Zweifel an deren Glaubwürdigkeit, doch sie habe von der Tür aus nur ein „eingeschränktes Blickfeld“ auf das Gerangel gehabt und habe das Geschehen nun „anders eingeordnet“.

„Über die Arbeit von Kollegen zu reden, hat nichts mit Denunziantentum zu tun.“ Dazu wolle sie alle Polizeibeamten ausdrücklich ermutigen. „Nur wenn darüber gesprochen wird, kann das Vertrauen in die Polizei gestärkt werden.“

„Unfaßbar. Weibsvolk kann so widerlich sein.“

Von der Regensburger Stadtzeitung war, so wie den gesamten Prozess über, niemand im Gerichtssaal. Zum Glück gibt es eine Pressemitteilung des Amtsgerichts, die man abschreiben und gegebenenfalls bis zur Unkenntlichkeit zuspitzen kann, um Kittels Community weiter entsprechend aufzuhetzen.

Die fordert seit zwei Wochen in den öffentlichen Kommentaren, die Polizistin einzusperren und zu entlassen, mutmaßt, dass diese sich „hochgevögelt“ habe, ein „QuotenHuhn“ sei oder schreibt Dinge wie: „Unfaßbar. Weibsvolk kann so widerlich sein.“ „Ich hoffe, die ehemalige Praktikantin fällt mal richtig auf die Nase oder in die Faust eines Migranten …..“